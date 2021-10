Kuukausiveloitus sisältää Toyotan tapauksessa muun muassa huollot, renkaanvaihdot, verot, käyttömaksut sekä vakuutukset.

Toyota on lanseerannut Suomessa uuden kuukausitilauspalvelun, jossa uuden auton saa alleen verkon suoratoistopalveluiden kaltaisesti eli luottokortilla netin kautta maksettuna.

Tilaus on nimensä mukaisesti voimassa kuukausiperustaisesti, eli autoon sitoudutaan vain kuukaudeksi kerrallaan. Hintaan sisältyvät itse auton ohella kaikki kulut paitsi tankattu polttoaine.

Toyota Auto Finland ei paljasta palvelun tarkkoja tilaajamääriä, mutta maahantuoja kertoo käyttäjien määrän nousseen lyhyessä ajassa nelinumeroisiin lukemiin.

Kuukausiasiakkaina on erityisesti tahoja, joille auton pidempiaikainen käyttö muilla, perinteisemmillä autonkäyttömuodoilla ”kuten omistajuudella tai rahoitusratkaisulla ei ole tarpeellista tai mahdollista”.

Halvimmillaan Toyotan kuukausiauton normaalihinta on 429 euroa kuussa, millä alleen saa uuden Yaris-mallin. Kaikkein arvokkain tarjolla oleva kuukausihintainen Toyota on puolestaan RAV4-malli (749e/kk), minkä ohella tarjolla on myös erikoishinnoiteltuja tutustumispaketteja.

Kuukausihintaisten vuokra-autojen hintaan sisältyy Toyotan tapauksessa 1 500 kilometriä kuukaudessa, minkä jälkeen ylikilometreistä maksetaan 0,27 e/km.