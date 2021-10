Automyyjä varoittaa: Älä sorru pesuvirheeseen – etenkin jos autosi on sininen, punainen tai musta

Kun kuraantunutta autoa alkaa pestä, erityisen tarkkana kannattaa olla, jos omistaa sinisen, punaisen tai mustan auton. Huuhaata vai faktaa?

Faktaa, väittää automyyjä.

– Nämä värit ovat sellaisia, että niissä vauriot näkyvät selvemmin ja ne ovat herkempiä pinnan haalistumiselle, Kamuxissa työskentelevä myyntipäällikkö Topias Rentola kertoo yhtiön julkisuuteen toimittamassaan tiedotteessa.

Vaikka syksyn sateiden myötä autoon tarttuva tavallinen kura ja tiepöly ei aluksi vaikuttaisikaan maalipintaan, väärät toimenpiteet voivat olla vahingollisia.

– Fakta on, että jos lika jätetään pinttymään, se voi alkaa vaurioittaa auton pintaa. Ei ole olemassa mitään aikasääntöä, kuinka nopeasti kura tulee pestä pois, mutta kun jäljet alkavat erottua auton kaarien takana ja kyljissä on selkeät likajäljet, on aika puhdistaa auto.

Huolimaton puhdistus voi Rentolan mukaan voi pahimmassa tapauksessa pudottaa auton jälleenmyyntihintaa jopa tuhansia euroja.

– Pahin mahdollinen virhe on lähteä hinkkaamaan ja pesemään likaista autoa suoraan harjalla. Siinä on lähes varmasti hiekkaa lian seassa ja tällöin harjaus rikkoo herkästi maalipinnan. Jos maalipinnan joutuu uusimaan, niin puhutaan jo tuhansien eurojen lovesta auton lopulliseen myyntihintaan. Jos vaurioista selviää kiillottamalla, niin sitten selvitään muutamalla sadalla eurolla.

Tuplahuuhtelu voi olla paikallaan ennen harjaamisen aloittamista.

– Näkyvä lika pitää saada pois. Myös auton vaahdottaminen varmuudeksi ennen harjausta on hyvä keino varmistaa, että kaikki on saatu pois.

– Vahaus on sellainen juttu, joka auttaa kurakeleillä. Jos auton vahaa huolellisesti etukäteen ennen pahimpia kurakelejä, on lika helpompi pestä irti vahan päältä.

