Mercedes-Benzin pakettiauto uudistui – Ensitesti: pesäeroa Ranskan kumppaniin

Ensitesti: Mercedes-Benzin pienin pakettiauto on uudelleensyntynyt.

Mercedes-Benzin pienistä hyötyajoneuvoista vastaava Peter Oehler ei varsinaisesti joutunut piiskaamaan itseään ylistyspuheeseen, kun Ilta-Sanomat kysyi häneltä uuden Citan-mallin parhaista piirteistä.

– Kyse ei ole muutoksesta (evolution) vaan vallankumouksesta (revolution), Oehler määritteli muutoksen.

– Uutta Citania ei voi edes verrata poistuvaan malliin, hän sanoi.

Markkinapuheet sikseen, mutta Oehler lateli myös perusteluja: Citan jakaa edelleen perusasiat Nissan-Renault-allianssin Kangoo-mallin kanssa, mutta nyt eriytymistä on tapahtunut runsaasti. Siinä missä edellisen mallin suunnitteluun Mercedes-Benzin emo Daimler tuli kesken prosessin, niin uutta Citania suunniteltiin Saksassa kirjoitetun esityslistan mukaan.

Henkilöautona Citan tarjoaa hyvät tilat viidelle.

Millainen pesäero Renault’n malliin todella on, se selviää myöhemmin, mutta paljon lupauksia on Ranskastakin lausuttu.

Oehler sanoi, että tuloksena on auto, josta huokuu Mercedes-Benzin dna. Se näkyy keulasta ja selvästi erottuvasta korkeasta kylkilinjasta. Daimlerin vaatimuksiin kuului myös mahdollisimman kattava, täyttä viittä tähteä tavoitteleva turvallisuus Euro NCAP -testissä. Kun pakettiautomallissa on kuusi turvatyynyä, matkustajaversiossa niitä on seitsemän, joista yksi sijaitsee etuistuinten välissä. Sellaisen on tähtikeulaiseen saanut aiemmin vain S-sarjassa.

Ajamista raskaalla kuormalla ei ollut mahdollista ensitestissä kokeilla. Kantavuus on enimmillään 782 kiloa. Peräovet voi lukita 90 asteen asentoon ja avata 180 astetta sivuille. Ovat ovat epäsymmetriset: vasen ovi on leveämpi ja se avataan ensin.

Citanin tavaratilaan ja matkustamoon on valittavissa auton käyttötarkoituksen mukaan erilaisia pohja- ja sivuverhouksia.

Kojelaudan tunnistaa Mercedes-Benziksi yhdellä vilkaisulla. Uutta on myös tietoviihdejärjestelmä, merkin muista malleista tuttu MBUX. Navigointi onnistuu muun muassa what3words-geokoodijärjestelmää käyttämällä.

Citanin istuinverhoilut ja -pehmusteet ovat peräisin Mercedes-Benzin omasta valikoimasta; esimerkiksi istuinverhoilu on sama kuin Sprinterissä ja E-sarjassa.

Näyttöyksikkö on nostettu kuljettajan kannalta kyllin ylös.

Äänieristystä on parannettu muun muassa 11 prosenttia paksummilla ikkunalaseilla. Pakettiautoversio saikin moottoritienopeudessa vähäisestä ajomelusta puhtaat paperit.

Kaupunkiliikenteessä Citanin 11,75 metrin kääntöympyrästä on hyötyä, mikä tuli todistetuksi navigaattorin ehdottamien useiden U-käännösten myötä.

Ajetulla dieselin (85 kW) ja manuaalivaihteiston voimalinjalla pakettiauton vaihdekeppiä sai kurittaa lähdöissä ahkerasti, mutta kaikkiaan uusittu kuusiportainen laatikko tuntuu käytökseltään miellyttävältä.

Citanin ovet avautuvat anteliaasti, joten sisäänkäynti ja poistuminen on helppoa.

Istuimissa on käytetty Mercedes-Benzin omia materiaaleja. Tila-automallissa Norwich-kangas on vakiovaruste.

Viisipaikkaisen tila-auton liukuovet avautuvat kevyesti. Tasapohjainen lattia kasvattaa viihtyvyyttä keskipaikalla.

Sähkötoiminen ohjauksen dynaaminen tehostus tuntui tarkalta ja jousitus mukavuuspainotteiselta. Bensiinimoottorilla (96 kW) varustettu tila-auto oli kuin kotonaan Hampurin keskustan liikenteessä ja selvästi ketterämpi kuin vähäjanoisella dieselpakulla pyöritelty nurkka-ajo.

Mittaristo on käytännönläheinen.

Manuaalivaihteiset mallit saapuvat myyntiin marraskuussa. Automaattiversioita on odotettava kolmannelle vuosineljännekselle 2022. Myöhemmin on luvassa myös pidemmällä akselivälillä varustettuja versioita sekä Mixto-malli.

Ohjaamossa monet oleelliset toiminnot ovat fyysisten painikkeiden takana.

Moottoreiden tehot vaihtelevat 75 hevosvoimasta 131 hevosvoimaan. Jo testikäytössä oleva täyssähköinen versio on valmis ensi vuoden loppupuoliskolla. Se on käytännössä täysin sama auto kuin bensiini- ja dieselkoneilla varustetut mallit yhtäläistä 1,5 tonnin vetokykyä myöten. Sen toimintamatkaksi valmistaja ilmoittaa noin 285 kilometriä, ja lataus kymmenestä 80 prosenttiin onnistuu 40 minuutissa.

Mercedes-Benzin MBUX-käyttöjäjestelmä auttaa matkanteossa.

Tekniikka Mercedes-Benz Citan 112 CDI Pro (pakettiauto) Moottori R4, turbo, 1 461 cm³, 85 kW (116 hv)/3 750 r/min, 270 Nm/1 750 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 11,7 s, huippunopeus 175 km/h Kulutus 5,3 l/100 km diesel CO2-päästöt 138 g/km Voimansiirto M6, etuveto Mitat p 4 498, l 1 780, k 1 838 mm, akseliväli 2 716 mm, tavaratila 2,9 m3, tankki 54 l Hinta 31 196 euroa (arvio)