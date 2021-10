Kolmen vuoden ikään ehtinyttä Lexus ES -mallia on päivitetty niin pienillä parannuksilla, että ne jäävät valtaosalta huomaamatta.

Yli 30 vuoden ikäinen Lexus ES on saavuttanut jo seitsemännen mallisukupolven. Yli 80 maassa myytävälle mallille on löytynyt historiansa aikana lähes kolme miljoonaa ostajaa. Heistä kovin moni ei kuitenkaan ole Suomessa, sillä meillä ES on jäänyt statistin rooliin omassa luokassaan Mercedes-Benzin E-sarjan ja kumppaneiden rinnalla.

Ongelmista ehkä suurin on mallisarjan niukkuus. Korimalleja on yhtä monta kuin moottoreita eli yksi: porrasperä. Ainoa voimalinja on sinällään hyvä hybridi, jonka kanssa on Euroopassa aina etuveto. Nelivedosta haaveileville Lexus tarjoaa katumaastureita.

Keulan lisäksi vanteet on muotoiltu uudelleen. Tarjolla on myös kaksi uutta ulkoväriä.

Keväällä 2019 ensimmäistä kertaa eurooppalaisille tarjolle tullut ES on nyt elinkaarensa puolessa välissä, mikä johti mallin päivitykseen. Japanilaiset puhuvat usein (ainakin yhtiön sisällä) minor faceliftistä, mikä tarkoittaa hyvin vähäistä uudistusta. ES:ään kuvaus sopii mainiosti niin ulkonäön kun tekniikan osalta. Koriin tehdyt muutokset rajoittuvat uuteen, näyttävämpään säleikköön ja etuvaloihin. Lisäksi vanteet on muotoiltu uudelleen ja tarjolla on kaksi uutta ulkoväriä.

Sisällä on tapahtunut hiukan enemmän, sillä myös ES:ssä siirrytään kosketusnäytön käyttöön muiden Lexus-mallien tapaan. Koska kojelauta on rakenteeltaan entinen, parannus on puolinainen. Se tarkoittaa, että näyttö on siirretty hiukan yli kymmenen senttiä lähemmäs kuljettajaa ja käännetty viisi astetta tätä kohden. Muutama katkaisin on muotoiltu uudelleen ja kojelaudassa on tyylikäs viisarikello korskeimman LS-mallin tyyliin.

Mukavuutta matkustamossa parantaa ilmastointilaitteen uusi toiminto, jota kutsutaan Lexus Climate Conciergeksi. Luksushotellien kaikkivoivalta järjestelijältä nimensä lainannut järjestelmä ottaa huomioon lämpötilan säätelyssä myös istuinlämmittimien ja -jäähdyttimien sekä ohjauspyörän lämmityksen käytön.

Toinen tekninen innovaatio on kalleimpaan Luxury-varustetasoon saatavilla olevat, kameralla varustetut ulkotaustapeilit, joissa on peilin tilalla kojelaudan näyttöön kuvaa välittävä kamera. Melkein 2 000 euroa maksavan järjestelmän paras puoli on se, että hiilidioksidipäästö pienenee gramman per kilometri. Näytöt ovat kojelaudassa jälkeenpäin asennetun oloiset, eikä kokonaisuus ainakaan ensikokeilulla vakuuttanut.

Kojelaudalla näyttöä on siirretty yli kymmenen senttiä lähemmäksi ajajaa ja se toimii nyt myös kosketuksella.

Näyttö on 12,3-tuumainen.

Parhaaseen Luxury-varustetasoon saa liki 2 000 euron hinnalla taustakamerat perinteisten peilien tilalle.

...ja tällainen näkymä on ohjaamossa.

Alustassa on parannettu jarrutustuntumaa. Lexuksen mukaan takajousitukseen lisätyllä tuella autosta on tullut vakaampi ja mukavampi. Turvavarusteet on päivitetty samalle tasolle kuin uusimmissa Lexuksen ja Toyotan malleissa.

Keulalla on edelleen tuttu 2,5-litrainen Atkinson-työkierrolla toimiva vapaasti hengittävä bensiinimoottori sähkömoottorin kanssa. Sillä tulee toimeen, jos ei ole kovin kiireinen eikä häiriinny moottorin äänen ja kiihtyvyyden epäsuhdasta. Ääntä ei tosin joudu kuuntelemaan kovin paljon, sillä ES on varsin hiljainen.

Ajettavuuden tai jarrutustuntuman eroista aiempaan on turha yrittää kertoa ilman suoraa vertailua edellisen version kanssa. Lexus ES liikkuu mukavasti ja vaivattomasti sen suurempia tunteita herättämättä.

Lexus ES on edelleen miellyttävä ja persoonallinen vaihtoehto saksalaisille autoille, jos ainoa tarjolla oleva paketti on sopiva. Varustetason voi sentään valita kuudesta vaihtoehdosta. Uudistuksen hyviin puoliin kuuluu se, että pienistä parannuksista huolimatta hinnat ovat lähes ennallaan.

Tekniikka Lexus ES 300h Moottori R4, 2 487 cm3, 131 kW (178 hv)/5 700 r/min), 221 Nm/3 600–5 200 r/min Sähkömoottori 88 kW, 202 Nm – yhteisteho 160 kW (218 hv) Suorituskyky 0–100 km/h 8,9 s, huippunopeus 180 km/h Kulutus 5,2 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 119 g/km Voimansiirto A1, etuveto Mitat p 4 975, l 1 865, k 1 445 mm, akseliväli 2 870 mm, omamassa 1 680 kg tavaratila 454 l, tankki 50 l Hinta 50 706 euroa

