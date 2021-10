Traficom kehottaa kansalaisia laittamaan takavalot päälle – katso viraston tuottama piirros

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom neuvoo autoilijoita tutustumaan valoautomatiikan toimintaan ja opettelemaan, milloin valot pitää mahdollisesti kytkeä itse päälle.

Kun ilta hämärtää tai näkyvyys on jonkin muun syyn takia heikentynyt, on ajon aikana käytettävä ajovaloja ja takavaloja.

Huomiovalot eli niin sanotut päiväajovalot eivät tällöin siis riitä, muun muassa siksi, että huomiovalojen eli päiväajovalojen kytkeytyminen ei sytytä monissa nykyautoissa myöskään takavaloja.

Lue lisää: Tiedätkö, palavatko autosi takavalot ajaessasi? Huomioi nämä viisi asiaa

Aiheesta mediatiedotteen lähettänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kehottaakin nyt kaikkia autoilijoita tutustumaan auton valoautomatiikan toimintaan ja opettelemaan myös laittamaan valot itse päälle sumussa, lumen pöllytessä tai kun näkyvyys muuten heikkenee.

– Kun ajovalosi palavat, näet tielläliikkujat edessäsi – ja takavalosi näkyvät takanasi tuleville. Paras tapa tarkistaa autosi valoasetusten toiminta on yksinkertaisesti kokeilemalla. Esimerkiksi vaihtele valokytkimen asentoa päivänvalossa ja iltahämärässä, käy katsomassa, mitkä valot palavat milloinkin, sanoo Traficomin tiedotteessa johtava asiantuntija Otto Lahti.

Traficom on myös teettänyt aiheeseen liittyvän havainnekuvan, jossa on ajovalokytkin sekä sen asennot A, B, C ja D. Sen viranomaisopaste kuuluu näin:

”A-asennossa uudemmissa autoissa on päällä vain huomiovalot, jotka riittävät ainoastaan kesäliikenteessä, kun luonnonvaloa on tarpeeksi ja ajokeli on hyvä. Osassa vanhempia autoja A-asennossa mitkään valot eivät pala, joten tarkista aina käyttämäsi auton valoasetusten toiminta käyttöohjekirjasta tai kokeilemalla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tuottanut ajo- ja takavalojen käytöstä havainnollisen piirroskuvan. Kuvassa esiintyvät vasemmalta lukien ajovalokytkimen asennot A, B, C ja D.

B-asennossa valot toimivat automatiikan mukaisesti. Automatiikan toimintalogiikoissa on eroja – hämäräkytkimen lisäksi osa autoista esimerkiksi tunnistaa sateen ja sumun, mutta toiset taas eivät.Tarkista toiminta ennen kuin luotat automatiikkaan.

C-asennossa palavat pelkät etuvalot eli niin sanotut parkit.

Käännä valokytkin kohtaan D, niin autossasi on päällä ajovalot eli ne valot, joita pitää käyttää aina hämärässä tai huonolla kelillä ajettaessa eli Suomessa käytännössä alkusyksystä loppukevääseen saakka. Tätä vaihtoehtoa saa käyttää aina liikenteessä.”

Lue lisää: Kuluttaja vetkutteli vastoin myyjän ilmaista neuvoa– Audin takuuajan umpeutuminen tuli kalliiksi

Valoneuvot liittyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa muun muassa Suomen liikennejärjestelmän toimivuuden ja turvallisuuden edistämistoimiin.