IS kävi 007 No Time to Die -leffan kulisseissa Saksassa: tältä näyttävät aidot Bond-stunttiautot tositoimissa

Ilta-Sanomat sai tilaisuuden tutustua uuden James Bond -elokuvan aitoihin Land Rover -stunttiautoihin Saksassa.

Ehreshoven, Saksa

Uusi James Bond -elokuva 007 No Time to Die pyörii parhaillaan elokuvateattereissa kaikkialla maailmassa. Vastaanotto on ollut innostunutta, kuten Bond-leffojen kanssa on totuttu. Viidennessä Daniel Craigin tähdittämässä uuden ajan Bond-elokuvassa ovat autot jälleen isossa roolissa, kuinkas muutenkaan – näin etenkin klassiset brittimerkit, kuten Aston Martin, Jaguar ja Land Rover.

Elokuvassa nähdään muun muassa kaksi Range Rover Sport SVR:ää ja klassikko Range Rover, mutta autoista avainroolissa on ennen kaikkea uusi Land Rover Defender.

Defender V8 Bond Limited Edition -autoja valmistettiin yhteensä ainoastaan 300 kappaletta lyhyt- ja pitkäakselivälisinä. Tässä niistä muutama.

No Time to Die -elokuvassa pahikset kutovat verkkojaan Bondin pään menoksi ja ajavat muun muassa Land Rovereilla sekä Range Rovereilla.

Ilta-Sanomat tutustui uudessa 007-elokuvassa käytettyihin, aitoihin Land Rover -stunttiautoihin Saksassa, ja siellä autot pantiin arkailematta tositoimiin maastossa.

Testasimme muun muassa uuden Defender V8 Bond Limited Edition -version sekä stunttiauton numero 007 (kyllä, oikeasti!) kyvyt vetisenmutaisissa olosuhteissa.

Maastoajossa rapa todella lentää, eikä autoja säästellä!

Bond Limited Edition -versiota valmistettiin ainoastaan 300 kappaletta – joista vain 50 päätyi Eurooppaan, eikä Suomeen ainakaan uutena ainuttakaan – ja ne kaikki myytiin heti markkinoille tulonsa jälkeen muutamissa tunneissa. Kyseessä on siis todellinen harvinaisuus, josta muodostuu erittäin todennäköisesti haluttu keräilykohde vuosien saatossa.

Tutustuimme myös muihin aitoihin stunttiautoihin, jotka ovat esiintyneet No Time to Die -elokuvan kohtauksia rakennettaessa. Paikalla olivat Defenderistä autot numero 004 ja 007, joista pääsimme onnekkaasti jälkimmäisen ohjaimiin.

Miltä stunttiauton ajaminen sitten tuntuu? Ensituntumaa saadaan jo tuoreeltaan kuvien myötä, mutta palaamme aiheeseen vielä tarkemmin yksityiskohtien kera. Silloin selviää muun muassa se, miksi autoissa on huomattavan kuuma – ja miksi käsijarru on modifioitu lähes metrinpituiseksi manuaalikahvaksi sähköisen seisontajarrun sijaan.

Elokuvan teossa käytettiin monia stunttiautoja, joista osa selvisi paremmin, osa heikommin. Kuvan yksilö on numero 007 – ja se palvelee edelleen.

