Iso osa suomalaisista ei oikein tiedä, milloin talvirenkaat pitäisi tänä vuonna vaihtaa

Kyselyyn vastanneista useampi kuin joka neljäs koki hankalaksi arvioida, milloin kesärenkaat on hyvä vaihtaa talvirenkaisiin.

Miltei puolet (48 %) vastaajista koki, että talvirenkaiden käytön tarpeellisuuden arviointi on nykyään liikaa autoilijan oman arvion varassa.

Voimassa oleva laki puolestaan sanoo, että talvirenkaita pitää käyttää Suomessa marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Käytännössä kesärenkailla ei siis saa marras-maaliskuun ajaa, elleivät tieolosuhteet alueella ole kokonaisuudessaan kesärenkaille soveltuvia.

– Jos ennakointi on jäänyt tekemättä, on työkalupakista kaivettava reagointi. Eli jos aamulla töihin lähtiessä sää on talvinen ja auton alla on vielä kesärenkaat, ei tien päälle voi lähteä liukastelemaan. Vaihtoehtoina on vaihtaa talvirenkaat alle, kulkea töihin julkisilla tai jäädä etätöihin, Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara sanoo.

Kantar TNS Oy:n Liikenneturvalle toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 017 henkilöä, joista autoilevia oli 819 henkeä.

Kysely toteutettiin online-kyselynä ja näyte edustaa 15-79-vuotiaita suomalaisia.