Mercedes-Benzin uudessa tila-autossa on ominaisuus, joka löytyy tähtikeulaisten joukosta vain ylellisestä S-sarjasta

Uusi Citan pyrkii erottautumaan aiempaa enemmän aidoksi Mercedes-Benziksi.

Hampuri

Mercedes-Benz tavoittelee uuden Citan-mallilleen Euro NCAP -testissä viiden tähden turvallisuutta. Siihen se pyrkii muun muassa seitsemällä turvatyynyllä, jotka löytyvät tila-autoversiosta. Kun pakettiauto-Citanissa on kuusi tyynyä, matkustajaversiossa seitsemäs on sijoitettu etuistuinten väliin. Sellaisen on tähtikeulaiseen saanut aiemmin vain kalliissa S-sarjassa.

Törmäyksessä kuljettajan ja matkustajan välissä laukeaa turvatyyny.

Turvallisuuteen liittyvä varustearsenaali on uudessa Citanissa mittava. Muutoksilla on tähdätty siihen, että järjestelmät olisivat Mercedes-Benzin henkilöautojen tasolla. Aktiiviseen turvallisuuspakettiin on koottu jarruavustin, kaista-avustin ja katveavustin. Näkyvyyttä parantavat lisävarusteiset led-ajovalot sekä kaukovaloavustin. Automaattivaihteiston yhteydessä aktiivinen etäisyysavustin ja ohjausavustin ovat osa uutuutta.

Sekä paketti- että tila-automallit saapuvat myyntiin marraskuussa. Automaattiversioita on odotettava kolmannelle vuosineljännekselle 2022. Tarjolle tulee vielä pitkän akselivälin versioita sekä Mixto-malli.

Moottoreiden tehot vaihtelevat 75 hevosvoimasta 131 hevosvoimaan. Pakettiautona Citanin saa halvimmillaan 26 192 eurolla. Tila-autoa tarvitsevan pitää kaivaa kuvetta vähintään 26 653 euron verran.

Sähkö-Citan ensi vuoden loppupuoliskolla

Jo testikäytössä oleva täyssähköinen versio on myyntivalmis ensi vuoden loppupuoliskolla. Se on käytännössä täysin sama auto kuin bensiini- ja dieselkoneilla varustetut mallit yhtäläistä 1,5 tonnin vetokykyä myöten. Sen toimintamatkaksi valmistaja ilmoittaa noin 285 kilometriä. Lataus kymmenestä 80 prosenttiin onnistuu ennakkotietojen mukaan 40 minuutissa.

