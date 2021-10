Ensitestissä sähköinen BMW i4: Auto, josta myös bensan nimeen vannovat voivat innostua

Ensitesti: BMW i4 jatkaa mainiolla tavalla merkin perinteitä tarjoamalla ajamisen iloa tyylikkäässä paketissa, eikä hintakaan ole pilvissä.

Harjoiteltuaan sähköautojen ja lataushybridien kanssa ensin Minin ja sitten i3:n kanssa yli kymmenen vuotta, BMW lähtee nyt kilpailemaan toden teolla ylemmissä luokissa. Uudelle sähköautojen perusrakenteelle tehdään kaksi hyvin erilaista autoa. Esittelimme kaksi viikkoa sitten kookkaan katumaasturi iX:n ja nyt on vuorossa paljon perinteisempi i4.

Siinä missä iX näytti niin sisältä kuin ulkoa hyvinkin futuristiselta, linjakkaan i4:n voimanlähdettä ei voi muotoilun perusteella arvata. Tarkkaan katsoen toki huomaa, että keula on ummessa ilmanvastuksen pienentämiseksi. Muilta osin i4 sopii mainiosti 3- ja 4-sarjojen rinnalle.

Mitatkin ovat samaa luokkaa, sillä akseliväliä on reilu sentti enemmän kuin 3-sarjassa ja kori on joka suuntaan hivenen kookkaampi. Samantyyliseen 4-sarjan Gran Coupéen verrattuna eroa on vähän enemmän.

Tilanne on hyvin samanlainen, kun istuudutaan autoon. Edessä on varsin tuttu näkymä, vaikka kaksi suurta näyttöä on paketoitu kokonaisuudeksi yhtenäisen, kaarevan lasin alle. Se onkin ohjaamon ainoa näkyvä yhtymäkohta iX:ään. Ohjauspyörä on ”tavallinen” eli pyöreä iX:n lähes nelikulmaisen ohjaimen sijaan.

Takaa päin i4 on tyylikäs ja puskuriin on muotoiltu pakoputkien ulostuloa mukailevat kohdat.

Mikäli pitää perinteisistä hallintalaitteista, niin i4 jatkaa eron kasvattamista hyvään suuntaan. Vaihteet valitaan perinteisellä valitsimella ja äänentoiston voimakkuutta varten on normaali kierrettävä säädin.

BMW i4:n kehitystiimistä löytyy tuotepäällikkö Andreas Erderer, joka kuvailee itseään ”petrolheadiksi”. Eli herralla on laulun mukaisesti bensaa suonissa. Sen voi päätellä vaikka hänen työsuhdeautostaan, joka on BMW M4 Competition.

Erderer myöntää, ettei hän ollut projektin alussa kovinkaan kiinnostunut sähköautoista. Niinpä hän asetti tavoitteekseen tehdä uudesta i4:stä sellainen, että hänen sielunkumppaninsa voivat siitä innostua. Sen takia auton ajettavuuteen panostettiin ehkä enemmän kuin mihinkään BMW-malliin aiemmin.

Yksityiskohdistakaan ei voinut tinkiä, mistä Erderer ottaa esimerkiksi konehuoneen. Tiimissä taisteltiin siitäkin, pitääkö konepellin olla edes avattavissa (BMW iX:ssä se ei ole). Erderer oli sitä mieltä, että i4:n omistaja haluaa näyttää, mitä edestä löytyy. Sen takia tekniikka oli suojattava siististi, vaikka se yhtiön penninvenyttäjien eli talousosaston mielestä oli tuhlausta.

BMW halusi tehdä i4:n korista yhtä matalan kuin polttomoottorisissa vastaavan kokoisissa autoissa. Korkeutta on 4-sarjan Gran Coupéen verrattuna vain neljä senttiä enemmän, sillä ajoakku on saatu hyvin litteäksi (110 mm) lattian alle. Painavan ajoakun sijoittaminen hyvin alas tarkoittaa myös sitä, että painopistettä on pudotettu 3-sarjaan verrattuna 37 millimetriä.

Kahdesta vaihtoehdosta kalliimmassa i4 M50:ssä on hyvän tuen antavat M-istuimet.

Mallisarjan lähtökohtana on i4 40, johon verrattuna ajamamme i4 M50 on aika lailla urheilullisempi, eikä nyt puhuta vain voimasta. Raideleveyttä on edessä 26 ja takana 13 millimetriä enemmän ja korin jäykkyyttä on lisätty pitkittäisillä ja poikittaisilla tuilla. Lisäksi vakiona on mukautuva jousitus sekä ohjaus ja tehokkaammat M-jarrut.

Merkittävin ero kahden version välillä on moottoreissa, sillä i4 M50:ssä on takamoottorin lisäksi myös etumoottori. Sen myötä autoon tulee neliveto, jossa voimanjakoa hallitaan uudella etevällä järjestelmällä elektronisesti.

Takana on kohtuullisen hyvin tilaa, kunhan sinne pääsee aika ahtaasta oviaukosta.

Mikäli pitkä toimintamatka ei ole kaikki kaikessa, kannattaa sijoittaa i4:aan vajaat 9 000 euroa enemmän ja valita M50. Siinä moottoreista otetaan hetkellisesti irti neljäsataa kilowattia, jotka kiidättävät auton paikaltaan sadan kilometrin nopeuteen hivenen alle neljässä sekunnissa. Aika on täsmälleen sama kuin M3 Competitionissa. Energiapolkimen painallus syvemmälle saa maisemat vaihtumaan riemastuttavan vilkkaasti.

Ajo-ominaisuudet ovat tavoitteiden tasolla. Erityinen kiitos on osoitettava jarruille. Ladattavissa hybrideissä ja sähköautoissa jarrupolkimen tuntuma on usein regeneroinnin eli jarrutusenergian keräämisen takia hyvin epämääräinen. BMW i4:n tuntuma on vertailukelpoinen parhaiden polttomoottoriautojen kanssa.BMW:n perinteen mukaisesti M-kirjain tarkoittaa sinisiä jarrusatuloita ja merkkejä sekä suuria pyöriä, jotka lyhentävät sähköautossa toimintamatkaa varsin paljon.

BMW i4:n hinnat alkavat miedommassa versiossa 59 000 eurosta ja koeajetussa M50:ssä 67 630 eurosta. Vakiona on jo varsin hyvin varusteita, mutta niitä voi valita lisää erilaisissa paketeissa. Parhaalla paketilla ja pienellä lisäylellisyydellä hinta alkaakin sitten kahdeksalla.

TEKNIIKKA BMW i4 M50 Edessä ei ole muodin mukaista ”frunkia” eli etutavaratilaa, mutta näkymä on muovisuojan ansiosta siisti. Moottori kaksi sähkömoottoria 400 kW (544 hv), 795 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 3,9 s, huippunopeus 225 km/h (rajoitettu) Toimintamatka 521 km Latausnopeus 11 kW teholla (3-vaihe 16A, 0-100 %), 8,25 tuntia, pikalataus, 200 kW (10-80 %) 31 minuuttia Ajoakku 80,7/83,9 kWh (netto/brutto) Kulutus 18,0 kWh/100 km Voimansiirto A1, neliveto Mitat p 4 783, l 1 852, k 1 448 mm, akseliväli 2 856 mm, omamassa 2 290 kg, tavaratila 470-1 290 l Hinta 67 630 euroa

