IS koeajoi: Dacia Dusterin tuore päivitysversio kurottaa entistä nykyaikaisempiin piireihin

Dacia Duster uudistui nykyajan vaatimaan suuntaan. Käytännössä kyse on muun muassa älykännykän ja tietoviihdetekniikan liitosta.

Uusittu Duster erottuu edellisestä mallipolvesta lähinnä keulailmeellään. Kuvan Prestige-mallin vannekoko on perusversioita suurempi, millä lienee oma vaikutuksensa koeajossa häirinneeseen ajomeluun.

Ei mitään turhaa, mutta silti kaikki tarpeellinen. Jokseenkin tällaisilla mainossanoilla Dacia on esitellyt Duster-malliaan nyt jo kymmenkunta vuotta.

Tuoreen kasvojenkohotuksen puitteissa onkin kiinnostavaa nähdä, että turhasta tarpeelliseksi on nyt nähtävästi muuttunut esimerkiksi lähivalojen led-tekniikka, jolla Dusterin keulailme on saatu raikastettua nykyaikaan.

Samalla Duster asettuu ensimmäiseksi Daciaksi, jossa myös etuvilkut on toteutettu ledeillä.

Mittaristo on perinteinen, mikä nähtävästi riittänee vielä Dacia-asiakkaille. Hintataso näkyy useimpien kaikkein nykyaikaisimpien varusteiden – kuten esimerkiksi adaptiivisen vakionopeussäätimen – puuttumisena. Suunnilleen tärkeimmät ja halutuimmat lisävarusteet Dusteriin kuitenkin saa, mallista riippuen joko lisähinnasta tai ilman.

Maskiuudistusta isompi uutinen on kuitenkin se, että Dusterin mallivalikoima on kasvanut uudella etuvetoisella kaksoiskytkinautomaattiversiolla – jonka koreimmin varustellun Prestige-version pääsimme ajamaan aivan ensimmäisten joukossa.

Kiintoisaa on, että automaatti on kasvojenkohotuksessa asemoitu saatavaksi vain bensaturboihin, kun aiemmin automaatti oli valittavissa Dustereissa päinvastoin vain dieselmoottorin kera.

Dieselkin on sentään Dusteriin vielä tarjolla, mutta vain ja ainoastaan nelivetomanuaalina. Joka on muuten lajissaan edelleenkin se Suomen halvin.

Led-ratkaisuilla on haettu muodinmukaisuutta ja energiansäästöä.

No, niin tai näin, mutta toinen uudistusuutinen on yhtä kaikki Dusterin varustelun koheneminen, eli nyt autoissa on jo perusmallista alkaen ajotietokone, automaattisesti kytkeytyvät ajovalot, nopeusrajoitin sekä myös edellisestä mallipolvesta puuttuneet taustavalaistut katkaisimet ohjauspyörässä.

Ajettu korkein varustetaso tarjoaa puolestaan esimerkiksi digitaalisilla säädöillä varustetun automaatti-ilmastoinnin sekä myös komean tietoviihdenäytön – jonka erikoisuus on automaattisesti kytkeytyvä Apple Car Playn ja Android Auton -peilausominaisuus.

Erikoisuus langaton peilaus on Daciassa ennen muuta siksi, että samaa uusimman sukupolven hienoutta ei ole käytössä vielä yhdessäkään muussa Dacian emoyhtiö Renaultin mallissa.

Duster tarjoaa yhä mukavasti litroja ja senttejä, varsinkin kun tilannetta vertaa auton hintaan.

Yleisilmeeltään Duster on tutusti vähän karu, vaikka kaikki verhoilumateriaalit ovatkin valmistajan mukaan uusia.

Itse viimeistely (kuten esimerkiksi sisustapaneelien sopivuus toisiinsa) on mainiota, vaikka tietyissä paikoissa esiintyykin niin kovamuovisuutta kuin muutakin ”yleistä halpuutusta”.

Dacian uusi tietoviihdejärjestelmä on toiminnoiltaan melko nykyaikainen, mutta ei silti ihan markkinoiden paras.

Ajossa uusi yhdistelmä on odotetun vaivaton paketti, jonka kulutus asettuu sekalaisessa ajossa kuutosella alkaviin lukemiin.

Kokeilimme Dusteria myös pitkän matkan 120 km/h moottoritieajossa, jonka tuottama lisäys keskimääräiseen kulutukseen pyöri luokkaa puolessa litrassa per ajettu 100 km.

Tehoa ja vääntöä on autoluokka huomioiden asiallisesti, eikä Dusterilla jää varsinaisesti pyörimään jaloissa ellei itse niin halua.

Ajoakut eivät syö perinteisessä polttomoottoriautossa tilaa litrankaan vertaa, eli tilaa on tarjolla perinnetapaan varsin hyvin.

Tien päällä Dusterin suurin pullonkaula on yhä melko tunnoton ohjaus, johon voi kyllä toisaalta tottuakin.

Edullinen hintataso kuuluu teräväsävyisenä meluna. Varsinainen ajettavuus on kuitenkin ihan hyvä, vaikkakin paikoin ranskalaissukuisen arkipehmeää.

Kattokaiteet ovat vakiovaruste kautta koko Duster-malliston.

Lyhyesti voi todeta, että uudistunut Dacia Duster tarjoaa pienistä puutteistaan huolimatta yhä oikein hyvää vastinetta rahalle, sekä jossain määrin myös vaihtoehdon käytetylle autolle.

Dusterissa itselleen saa noin Nissan Qashqain kokoisen hyvällä maavaralla varustetun kaupunkimaasturin, kiintoisasti halvimmillaan tasan 17 799 eurolla (TCe 90 4x2 Essential).

Hintataso on siis samaa luokkaa kuin monen epäsuoran kilpailijamerkin suunnilleen muuten vastaavassa, mutta silti pykälää pienemmässä autossa.

