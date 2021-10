Vakuutusyhtiö ennakoi huomiselle liikennevahinkojen sumaa – ”Nousua on odotettavissa”

Toimistot ovat pitkin syksyä täyttyneet hiljalleen etätöistä takaisin työpaikoille siirtyneistä ihmisistä, ja työpaikoilla päivitetään työskentelyn hybridimallin käytäntöjä.

Kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy huomenna 15. lokakuuta, toimistoille palaavia työntekijöitä näkyy jälleen enemmän aamun ja iltapäivän liikenteessä niin jalankulkijoina kuin autoilijoina.

Paluu toimistoille sijoittuu samaan aikaan, kun pimeys ja liukkaus lisääntyvät.

Vakuutusyhtiöistä ainakin LähiTapiolassa on jo valmistauduttu tästä mahdollisesti aiheutuvaan onnettomuuspiikkiin.

– Viime kuukausien aikana korvaustilastojemme mukaan työtapaturmista reilu 300 on sattunut työmatkoilla joka kuukausi. Emme toivo piikkiä tapaturmissa, mutta nousua on odotettavissa. Kun koronapandemia alkoi ja etätyöt lisääntyivät, putosivat työmatkoilla sattuneet vahingot lähes puoleen vuoden 2019 luvuista. Toisaalta sen jälkeen vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat ovat lisääntyneet, koska ihmisillä on ollut enemmän vapaa-aikaa ulkona ja harrastuksissa liikkumiseen, LähiTapiolan yritysten korvauspalvelun johtaja Mari Romberg-Kukkonen arvioi.

Yksi helppo keino välttää tapaturmia on lisätä vaatteisiin heijastimia, muistuttaa Romberg-Kukkonen.

Ihmisten ulkovaatetus on tyypillisesti mustaa, ja erityisesti hämärässä ja sateisessa säässä ilman heijastinta liikkuvaa jalankulkijaa on vaikea erottaa.

Kaikenlainen ennakointi työmatkalla siis kannattaa.

– Vahinkotilastoissa korostuvat nimenomaan sateen aiheuttama liukkaus, jolloin jalankulkija kompastuu tai polkupyöräilijä kaatuu ja satuttaa itsensä. Helsingissä raitiovaunukiskot ovat syksyllä liukkaita ja jonkun verran myös sattuu vahinkoja, joissa kaadutaan kiskojen päälle. Monet vahingoista olisi helposti vältettävissä, jos aikaa matkantekoon ja yllätyksiin olisi hieman enemmän. Pyöräillessä kypärä on tietysti ehdoton turvallisuusjuttu.

LähiTapiolan tieliikenneturvallisuuden johtaja Tapani Alaviiri kehottaa puolestaan autoilijoita varautumaan siihen, että teillä on koronarajoitusten vapautumisen vuoksi enemmän ruuhkaa, joten aikaa työmatkaan kannattaa varata enemmän.

Autoilijoiden on hyvä myös muistaa, että liikenne- ja paikoitusjärjestelyt ovat saattaneet muuttua siitä, kun etätyöskentely koronan myötä alkoi.

Korona-aikana pyöräilyn suosio on kasvanut, joten pyöräilijöitäkin on teillä aiempaa enemmän.

– Tähän aikaan vuodesta autoilijoiden on hyvä tarkistaa renkaiden kunto ja samalla rengaspaineet, mutta myös tuulilasin kunto, sillä kulunut lasi voi heijastella ikävästi vastaantulevien valoissa. On syytä myös varmistaa tuulilasien pyyhkijöiden toimivuus ja että lasinpesuneste kestää pakkasta. Kun syksyn myötä ilmat kylmenevät, auton huollon tärkeys korostuu. Esimerkiksi valojen ja vilkkujen toimivuus sekä akun ikä kannattaa tarkastaa, sillä usein vanha akku oirehtii ensimmäisen kerran ilmojen kylmetessä, Alaviiri vinkkaa.

Työmatkoilla sattuneet tapaturmat korvataan työtapaturmavakuutuksesta, joka jokaisen työnantajan on otettava työntekijöilleen.

Varsinaisesti sitä, millä kulkuvälineellä työmatka tehdään, ei ole väliä työtapaturmavakuutuksen näkökulmasta.

Kaupungeissa yleistyneet sähköpotkulaudat houkuttavat usein myös töihin kiiruhtavia työntekijöitä.

– Liukas tie ja hämärä ilma ovat turvallisuusnäkökulmasta haastava yhdistelmä sähköpotkulaudalle. Toivottavasti niillä kulkevat malttaisivat käyttää kypärää ja olla kaikin puolin varovaisia, Romberg-Kukkonen toteaa.

Kun työntekijälle sattuu työajalla tapaturma, tekee työantaja siitä ilmoituksen vakuutusyhtiöön.

– Hoitoon kannattaa hakeutua nopeasti, koska mitä aiemmin hoitoa saa, sitä paremmin mahdolliset vammat voidaan hoitaa ja näin ollen lyhentää poissaoloja töistä, Romberg-Kukkonen sanoo.

