Raportti: Kokeiluna markkinoitu kilometrimaksu jäikin käyttöön – taustalla sähköautot ja vauhdilla alentuvat verotuotot

Ilta-Sanomat löysi liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän raportista esimerkin, joka saattaa viitoittaa tietä myös suomalaisessa liikenneverokeskustelussa.

Yhdysvaltoihin kuuluvassa Oregonissa on käytössä jo kymmeniä tuhansia sähköautoja. Osavaltio sijaitsee Kalifornian ja Washingtonin välissä.

Yhdysvaltain länsirannikolla sijaitsevassa lähes Suomen kokoisessa 4,2 miljoonan asukkaan Oregonin osavaltiossa on käytössä autoilijoille suunnattu kilometrimaksu, joka on kehitetty nimenomaan ennakoimaan odotettavissa olevaa polttoaineverotulojen laskua.

Asia selviää muun muassa Liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportista, minkä lisäksi itse järjestely kuulostaa aiheen tiimoilta käytyyn suomalaiseen keskusteluun nähden hyvin tutulta – ja on sitä aivan faktisestikin.

Oregonissa on siis tapahtunut ja tapahtumassa juuri se, mitä Suomessa on jo vahvasti ennakoitu, eli polttomoottoriautoilla ajetut verokilometrit ovat muun muassa sähköautoilun vuoksi vähentyneet.

Samalla fossiilisista polttoaineista osavaltiolle kerätyt verotuotot ovat romahtamassa.

Vaikka koko manner ja liikenneverotuottojen merkitys on Oregonissa ja Suomessa osin hyvinkin erilainen, herää luonnollisesti kysymys siitä, miten Oregonin järjestelmä on oikein toteutettu ja millaisten vaiheiden kautta verotapaan on päädytty?

Vastaus tähän aukeaa Oregonin hallinnon sivuilta, joiden mukaan kyseessä on koko osavaltion tiet kattava kilometripohjainen maksu, jonka tuotot ohjataan paikallisen tieverkon rahoittamiseen ja ylläpitoon.

Itse maksu otettiin Oregonissa käyttöön vapaaehtoisena kokeiluna vuonna 2015, mutta järjestelmä ei koskaan poistunut käytöstä vaan sitä ryhdyttiin päin vastoin nopeasti kehittämään ja laajentamaan.

Vaikka liittyminen gps-pohjaiseen kilometriverotusjärjestelmään on Oregonissa edelleen vapaaehtoista, asukkaita kannustetaan järjestelmän käyttöönottoon monin eri tavoin.

Esimerkkinä edellisestä tammikuusta 2020 lähtien kaikista autoista joita ei ole vielä rekisteröity maksamaan osavaltion kilometrimaksua, on ryhdytty perimään korotettua ajoneuvoveroa.

Parhaillaan Oregon suunnittelee myös kilometrimaksujärjestelmän muuttamista kaikille pakolliseksi vuodesta 2026 alkaen.

Oregonin kilometrimaksu on tällä hetkellä suuruudeltaan 1,80 senttiä per ajettu maili eli noin puolitoista eurosenttiä kilometriltä.

Suomessa kilometriveroaiheen ajankohtaisinta antia juuri nyt on kaupunkiseutujen tienkäyttömaksuja vastustava kansalaisaloite, jonka keräysaika on päättymässä lähiviikkoina.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksessa liikenteen verotus noussee isommin esiin viimeistään vuosia 2023-2026 koskevan budjetin valmisteluvaiheessa keväällä 2022.