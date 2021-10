Suomen suurin karavaanikauppias aikoo laajentaa myyntiverkostoaan Ruotsiin, missä matkailuajoneuvokaupan myyntivolyymit ovat huomattavasti suuremmat kuin kotimaassa.

Lasse Sorvarin johtama Best-Caravan Oy on Pohjois-Euroopan suurin yksityisomisteinen karavaaniliike. Ruotsissa myydään kolme kertaa enemmän uusia matkailuajoneuvoja kuin Suomessa. Nyt Best-Caravan Oy aikoo hakea lisämyyntiä naapurimaasta.

Hyvinkäällä 2004 toimintansa aloittanut Best-Caravan Oy on kasvanut 2010-luvulla Suomen suurimmaksi karavaanialan toimijaksi. Yrityksellä on jo seitsemän toimipistettä ja matkailuajoneuvokaupassa yli 20 prosentin markkinaosuus.

Best-Caravanin viime vuonna myymistä noin 1 800 matkailuajoneuvoista 470 oli uusia, mikä tarkoitti 20 prosentin markkinaosuutta. Tänä vuonna yritys myy yli 2 000 matkailuajoneuvoa uusien määrän ollessa 500–600 kappaletta. Viime vuoden 56 miljoonasta Best-Caravanin liikevaihto nousee tänä vuonna 72–74 miljoonaan euroon.

– Olemme kaikilla mittareilla – kappaleissa, euroissa ja toimipisteissä – mitattuna Suomen suurin karavaanialan toimija. Siitä olen ylpeä, että olemme Pohjois-Euroopan suurin yksityisomisteinen karavaaniliike! Nyt korona-aikana asiakaskunta on nuorentunut ja kasvanut. Suorien kauppojen kasvun seurauksena käytetyistä ajoneuvosta on ollut pulaa, ja olemmekin ostaneet tänä vuonna 350–400 käytettyä ajoneuvoa Suomesta ja myös ulkomailta, kertoo Lasse Sorvari, joka on Best-Caravanin pääomistaja ja toimitusjohtaja.

– Olemme aina pyrkineet toimimaan siinä ympäristössä, missä milloinkin on pitänyt toimia. Jos laajennamme Ruotsiin, se tehdään ostamalla sieltä joku toimiva yritys, joka opettaa meille paikallisen myyntitavan. Emme mene Ruotsiin henkseleitä paukuttamaan, sillä siellä on erilainen myyntikulttuuri kuin Suomessa.

Best-Caravanilla on tällä hetkellä yhdeksän merkkiedustusta. Yrityksen lippulaiva on saksalainen Concorde, jonka linja-automaisten liner-matkailuautojen hinnat alkavat lähes 200 000 eurosta. Best-Caravanin kallein tähän mennessä myymä Concorde on maksanut noin 480 000 euroa, mutta ensi kesänä yrityksen pihalle tulee yli 800 000 euroa maksava maantieristeilijä!

– Kyllä se aina hirvittää, kun tilaa 350 000 euron matkailuauton pihaan. Mutta esittelyautoja pitää olla, ei näitä muuten myydä. Tämä on hirveän pääomavaltainen ala, nytkin meidän varaston arvo on noin 25 miljoonaa euroa, kertoo Concorden luksusmatkailuautojen Suomen edustaja.

”Maailman parhaaksi leirintämatkailupalveluksi”

Viime vuonna Lasse Sorvari perusti Best-Caravan Oy:n rinnalle BestPark Oy:n, joka on avannut Suomeen jo kuusi ja Ruotsiin yhden modernin matkaparkin – vuoteen 2024 mennessä yritys pyrkii rakentamaan Suomeen ja ulkomaille peräti 50 uutta matkaparkkia. BestPark Oy ei omista parkkeja, vaan niitä pyörittävät paikalliset yrittäjät.

BestPark-matkaparkkien käytön tekee käteväksi verkkopalvelu, jonka kautta leirintäpaikan voi varata ja maksaa etukäteen. Parkkiin navigointi sekä alueen portin ja ovien avaaminen onnistuu myös palvelua käyttäen.

– BestParkin konsepti, toimintamalli ja varausjärjestelmä ovat meidän. Toimiva varaussysteemi antoi meille hyvän pohjan leirintäalueiden varausjärjestelmän rakentamiselle. Tähtäämme myös BestCampilla kansainvälisille markkinoille, Lasse Sorvari kertoo.

BestCamp ei omista palvelun piirissä olevia leirintäalueita vaan tarjoaa alueille alustan, joka mahdollistaa paremman asiakaspalvelun. Maailman parhaaksi leirintämatkailupalveluksi tähtäävää BestCampia pystyvät hyödyntämään kaikki matkailijat telttailijoista karavaanareihin.

– Haluamme tarjota meidät kumppanikseen valinneille karavaanareille kokonaispaketin. Olemme asiakkaan mukana uusien BestPark- ja BestCamp-palveluiden ansiosta myös heidän käyttäjäkokemuksissaan – se on meille iso ja tärkeä juttu, painottaa Sorvari.

