Ensitesti: Opel toi uutta ilmettä suurimpaan katumaasturiinsa.

Ulkoisesti uusi Grandland on näyttää tuoreelta. Keula on saanut merkille nyt ominaisen Vizor-ilmeen. Nimestä on pudonnut aiemmin käytössä ollut kirjain X.

Grandland-mallinimi ilman X-kirjainta seisoo nyt takaluukussa.

Kun Opel Mokka aiemmin tänä vuonna lanseerattiin vihreänä, Grandlandin faceliftin lanseerausväri on hohtavansininen. Jopa tihkusateisena päivänä se hohtaa nätisti.

Läpi malliston viihtyvyyteen ja turvallisuuteen tehdyt ratkaisut vaikuttavat varsin kattavilta hintaluokan huomioiden. Ajovaloja on päivitetty mukautuvilla led-pikselivaloilla, kun taas peräpäätä on piristetty uudella logolla ja mallinimellä.

Pure Panel -nimellä kulkeva kuljettajan näkymä on muotoiltu yhdeksi kokonaisuudeksi. Executive-versiossa puhelinta voi ladata langattomasti.

Automaattinen ilmastointi, mukautuva vakionopeudensäädin ja peruutuskamera löytyvät vakiona kaikissa malleissa. Pimeänäkökamera on saatavissa runsaan tonnin lisähintaan. Night Vision -nimellä myytävä ominaisuus varoittaa eläimistä ja jalankulkijoista 50-100 metrin säteellä.

Ensimmäiset uudet Grandland-mallit saapuvat Suomeen vielä tämän vuoden puolella. IS pääsi testaamaan pikaisesti Saksasta vierailulla käynyttä 300-hevosvoimaista nelivetolataushybridiä.

Vaihteenvalitsin on tuttu Peugeot’sta.

PSA-ryhmittymässä Opel erottuu edelleen saksalaisena tulokkaana. Matkustamo on kaukana Peugeot’n paikoin futuristisesta muotokielestä, joskin Grandlandin ohjaamossa tutunoloisesta vaihteenvalitsimesta voi havaita isännän komennon.

Ei yllätyksiä takaistuimella: auton kokoon nähden kelpotilat.

Sähkön turvin nelivetohybridin lähdöt tuntuvat erityisen kepeiltä ja vaivattomilta. Ajettavuus tuntuu pakottomalta ja helposti rullaavalta. Taajamanopeuksissa ohjauksen keskialueella on lievää tunnottomuutta, mutta parempaa tuntoa tiehen löytyy sitten moottorivauhdissa. Etenkin sport-asetuksella lievä levottomuus vähenee selvästi. Puhtia löytyy niin paljon, että sadan kilometrin tuntinopeuteen pääsee vain 6,1 sekunnissa.

Tavaratila on hybridimalleissa usein selvästi polttomoottoriversioita pienempi. Näin myös Grandlandin kohdalla.

Sportin lisäksi ajo-ohjelmia on kolme muuta: sähkö, hybridi ja neliveto. Akkukapasiteettia löytyy 13,2 kWh (brutto). Sähkön kulutuslukemaksi on mitattu 15,3 kWh. Sähköllä toimintamatka on maahantuojan mukaan noin 60 kilometriä, mutta kyseinen WLTP-lukema tarkentunee vielä. On se sitten yli tai alle kuudenkymmenen kilometrin, niin useimmat autoilijat hoitavat arkiajonsa yöllisellä latauksella.

Varusteversiota on kolme: Comfortin ja Executiven väliin jää sporttisuutta korostava GS-Line. Jo kapein vakiovarustelista vakuuttaa.

IS:n ensitestiauto oli kallein Executive-varusteversio: nahkapäällysteiset istuimet säätyvät sähköisesti ja riittävästi, muistitoiminto löytyy myös. Keskinäyttö on 12-tuumainen. Lämmitettävälle takaistuimelle laskeutuva 190-senttinen matkustaja saattaa kokea pääntilan riittämättömyyden, mutta muutoin tilat vastaavat auton ulkomittoja. Hybridiratkaisu kutistaa tavaratilaa bensiini- ja dieselmalleihin nähden 514 litrasta 390 litraan.

Akusto täyttyy neljässä tunnissa (3,7 kW).

Grandland-malliston hinnat alkavat 28 390 eurosta. Etuvetoisena ladattava Grandland maksaa Comfort-varusteilla 39 389 euroa. Nelivetoisen lataushybridin saa halvimmillaan Comfort-varusteltuna 45 390 eurolla.

