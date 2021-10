Vahvasti öljyn vientituloista riippuvaisessa Nigeriassa yrittäjä Ifedolapo Runsewe on tunnistanut toisentyyppisen mustan kullan: käytetyt autonrenkaat.

Runsewe on perustanut Freetown Waste Management Recycle -teollisuuslaitoksen, joka muuttaa vanhat renkaat kivetyksiksi, lattialaatoiksi ja muiksi tavaroiksi, joille on kysyntää väkiluvultaan suurimmassa Afrikan maassa.

– Uuden luominen jostain, joka muuten makaa jossakin jätteenä, oli osa motivaatiota, Runsewe kertoi Reutersille tehtaallaan Ibadanin kaupungissa Lounais-Nigeriassa.

– Pystymme luomaan kokonaisen arvoketjun renkaiden ympärille, hän sanoi pitäen kädessään päällystyskiveä, joka on yksi yrityksen myydyimmistä tuotteista.

Freetown Waste Management Recycle -teollisuuslaitoksen varastossa riittää jalostettavaa.

Jätehuolto Nigeriassa on parhaimmillaankin hajanaista. Kylissä ja kaupungeissa jäteröykkiöt ovat yleinen näky, ja asukkaat polttavat ne usein yöllä turvallisemman hävitysmenetelmän puutteen vuoksi.

Työntekijä käsittelee kierrätettävää rengasta.

Renkaat hylätään rutiininomaisesti, mutta Freetown luottaa siivoojiin, jotka keräävät vanhoja renkaita kaatopaikoilta. Heille maksetaan 0,15--0,20 euroa rengasta kohden

Työvoiman määrä on kasvanut nopeasti nigerialaisessa yrityksessä.

Osa renkaista siirtyy hyötykäyttöön, kun Akeem Rasaqin kaltaiset mekaanikot ottavat vanhat renkaat talteen, eivätkä heitä niitä teille tietymättömille.

Hän on iloinen löydettyään paikan, jossa hän voi ansaita rahaa vanhoista renkaista.

– Suurin osa renkaista päätyy julkiseen viemäriin, joka tukkii viemärin, mutta asiat ovat muuttuneet, hän sanoi.

Jätteestä syntyy ”mustaa kultaa”.

Freetown aloitti toimintansa vuonna 2020 vain neljällä työntekijällä. Kasvu on ollut niin nopeaa, että pääluku on nyt 128. Toistaiseksi yli 100 000 rengasta on kierrätetty teiden hidasteista leikkikenttien pehmeään päällysteeseen.

Renkaista valmistetaan muun muassa leikkikentille pehmeitä alustoja.

– On tärkeää tukea kaikkia, jotka kierrättävät maassamme, sanoi Houssam Azem, Lagos Jet Ski Riders Clubin perustaja.

– Renkaiden dumppaamisen sijasta niiden hyödyntäminen lasten leikkipaikoilla on mielestäni kaikkien etu.