IS ajoi uudella Rolls-Royce Ghost EWB:llä: Hyperluksusta ja hävettävän äveriästä

Ensitesti: Uusi Rolls-Royce Ghost EWB on häkellyttävää hyperluksusta.

Uusi Rolls-Royce Ghost on muodoiltaan minimalistisempi kuin väistyvä malli. Tyylikkyyden, katu-uskottavuuden ja luotettavuuden suhteen Ghost on alansa ehdotonta eliittiä – hinnasta puhumattakaan.

Varsova

Kun keskustelu autoista siirtyy nimeen Rolls-Royce, ajautuvat useimmat vaikeaan tilanteeseen: perusteltua mielipidettä on vaikea muodostaa, jos ei ole autoa luonnossa nähnyt – saati sitten päässyt istumaan siinä, tai peräti kokemaan uuden Rolls-Roycen ajamista ratin takaa.

Tällaisessa tilanteessa mielikuvat autosta pääsevät valloilleen, ja niihin sekoittuu paljon inhimillisiä tunteita laidasta laitaan.

Kuljettajan eteen avautuva näkymä on yltäkylläinen ja runsaalla kromilla kuorrutettu. Ajoasento on luonteva.

Mutta tunteilu on ihan ok. Olisikin perin outoa, jos ei uusi Rolls-Royce hätkähdyttäisi. Esimerkiksi uudesta Ghost-mallista puhuttaessa on hyvä muistaa, että tarkastelun kohteena ei ole niinkään itse auto, vaan oikeastaan Rolls-Roycen hyvin kapea asiakaskunta, jolle uusi toisen sukupolven Ghost on luotu.

Kun tätä autoa alettiin suunnitella, kuunneltiin reilut kymmenen vuotta sitten esitellyn ensimmäisen Ghost-mallin jo hankkineita asiakkaita ja heidän toiveitaan hyvin tarkasti. Keskiössä oli siis asiakas, ihminen.

Takaistuimella on jalkatilaa ja erilaisia mukavuusvarusteita enemmän kuin riittävästi. Kyseessä on muutenkin ehdottomasti koko auton paras matkustuspaikka.

Uusi Ghost keskittyy asioiden ytimeen eli siihen, kuinka auto voi palvella käyttäjäänsä mahdollisimman vaivattomasti. Uutuus perustuu samalle perustalle kuin legendaarisen brittimerkin Phantom- ja Cullinan-mallit.

Alumiininen korirakenne on huomattavasti kevyempi kuin aiemman sukupolven versio, ja muotoilullisesti uusi Ghost on edeltäjäänsä minimalistisempi, mutta myös enemmän yksityiskohtiin keskittyvä.

Uusi Ghost on Rolls-Roycen mallistossa kuin aatelissuvun nuori, nouseva kuningas: ei niin massiivinen kuin hallitseva suvun päämies Phantom, eikä toisaalta niin rasavilli irrottelija kuin nuori Cullinan.

Uudessa Ghostissa tapaa monia kalliin oloisia, mutta silti varsin tyylikkäitä yksityiskohtia – kuten tämä oven nahkaverhoiluun painettu logo.

Viesti jo olemassa olevilta asiakkailta oli, että uuden Ghostin tulisi olla vähemmän virallinen – rennompi kuin väistyvä malli.

Ensitestissämme esiintyvä pidennetyn akselivälin eli EWB-version ilmiasu on ehtaa nyky-Rollsia: merkin keulailme nojautuu edelleen vahvasti maailman tunnetuimpaan jäähdyttäjän säleikköön, joka on nyt valaistu kuin Parthenon Ateenan yössä.

Ajovalot istuvat pystyllä keulalla, joka on muotoilullisesti nerokkaan mykkä ja vähäilmeinen.

Pitkän korin yleisilme on korostetusti sivistyneen tyylikäs, ja lähes 3,5-metrinen akseliväli helpottaa siirtymistä kaapparioven kautta kutsuvalle takaistuimelle. Rentoa? Jos tällaiseen on ehtinyt tottua, varmasti. Tottumattomalle todennäköisesti edelleen hieman hävettävän äveriästä.

Ghost EWB (Extended Wheel Base) on takatiloiltaan 17 senttiä pidempi kuin perusversio. Yli 5,7-metrinen kokonaispituus ei vaikuta tyylikkäässä korissa lainkaan ylipitkältä.

Ohjaamossa kuljettaja kohtaa hyvin yltäkylläisen ympäristön. Kromia on kaikkialla, eikä se ole muovikromia, vaan tietenkin aitoa tavaraa. Nahkakin on edelleen aitoa nahkaa, sillä Rolls-Roycen ideologia on, että kun verhoilu – tai oikeastaan koko auto – tehdään kerralla kunnolla, kestää se koko eliniän. Kierrätystä ei siten tarvita, eikä uusia muodikkaita ”mukamateriaaleja”, kuten tekonahkaa.

Mittaristo edustaa nykyaikaista digiaikaa, ja jos muovia on käytetty, se on tehty harkiten. Puu on sisustassa edelleen muodissa, mutta kaikki riippuu asiakkaan toiveista. Ai niin, ja nyt ovet sekä avautuvat että sulkeutuvat sähköavusteisesti.

Kylki avautuu kaapparioven myötä kutsuvasti ottamaan matkustajat vastaan.

Ghost käynnistyy totuttuun tapaan ohjauspyörän vasemmalta puolelta. Nyt 6,75-litraiseksi kasvanut V12-moottori ansaitsee omat huomionsa. Kaksin turboin ryyditetty voimanlähde on BMW:n käsialaa, ja tyhjäkäynti on silkinpehmeää – käynnistymistä ei oikeastaan kuule sisälle lainkaan.

Voimaa on edelleen tarjolla ”riittävästi”, eli tarkalleen 571 hevosvoimaa ja 850 Nm. Kahdeksanportainen automaatti välittää sen tiehen tyyneydellä, jota ei voi kuin ihastella. V12 sopii luonteeltaan Ghostin keulalle erinomaisesti, sillä V8 tai V10 saattaisivat olla liian karkeita käynniltään. Suorituskyky? Ei syytä huoleen, uskokaa pois.

Kuuluisa Spirit of Ecstasy on löytyy yhä keulalta.

Uusi Ghost on jopa pidennetyn akselivälin versiona hämmästyttävän vaivaton auto ajaa. Ohjaustuntuma on täsmällinen ja vanttera, ehkäpä hieman etäinen, mutta ennen kaikkea minkäänlaista levottomuutta ei esiinny edes kovemmissa vauhdeissa.

Neliveto ja nelipyöräohjaus vakauttavat ajamista, ja uusittu jousitus on suurin piirtein parasta taikamattomaisuutta jota tämä maailma voi tarjota. Ghost kulkee kaikenlaisilla ajopinnoilla aavemaisella tyyneydellä, kuin kepeästi tanssahdellen.

Takaistuimella voi nauttia hyperluksuksesta, jonka kattavuutta on turha edes yrittää alkaa kuvailla: se mitä ei ole vakiona, on saatavilla lisävarusteena. Rajana on siis oikeastaan vain oma mielikuvitus, kunhan se pysyy hyvän maun rajoissa.

Rolls-Royce ei todennäköisesti ole nykyautoista se teknisesti aivan kaikkein edistyksellisin tai ympäristöystävällisin. Urheilullisempiakin neliovisia luksusautoja tämä maailma tuottaa. Mutta kun mitataan silkkaa karismaa, tyylikkyyttä, katu-uskottavuutta tai luotettavuutta, on Rolls-Royce aivan omassa luokassaan.

Uusi Ghost EWB tekee kaiken sen mitä uudelta Rolls-Roycelta voi odottaa – ja jopa enemmän.