Volvo Trucks tiedotti keskiviikkona saamastaan sadan sähkökuorma-auton tilauksesta. Suhteutettuna Suomessa liikenteessä olevien sähkökuormureiden määrään tilauksen suuruus hahmottuu hyvin.

Volvo Trucks kertoi saaneensa sadan sähkökuorma-auton tilauksen Pohjois-Euroopan suurimmalta kuljetus- ja logistiikkayhtiö DFDS:ltä. Kyseessä on Volvo Trucksin suurin sähkökuorma-autojen tilaus tähän mennessä ja yksi kaikkien aikojen suurimmista raskaiden sähkökuorma-autojen tilauksista.

DFDS:n kuorma-autoja on määrä käyttää sekä lyhyissä että pitkissä kuljetuksissa Euroopassa. Myös Suomessa sähkökuorma-autot sopivat lyhyille reiteille, mutta niitä on toistaiseksi vasta vähän käytössä, kertoo VTT:n tutkimustiimin päällikkö Marko Paakkinen.

– Sähkökuorma-autoja taisi olla rekisterissä tällä hetkellä seitsemän kappaletta, mutta vanhimmilla taitaa olla ajettu jo yli viisi vuotta, Paakkinen sanoo.

Sähkökuorma-autoja on käytetty muun muassa kaupunkijakelussa Tampereella ja Helsingissä. Paakkisen mukaan kokemukset ovat olleet hyviä ja kuorma-autot ovat osoittautuneet toimiviksi myös talviolosuhteissa.

– Kun on ennustettava reitti, mihin akkukapasiteetti hyvin riittää, silloin kannattavuus tulee operointikustannuksen kautta. Energiankulutus on vain noin kolmasosa siitä, mitä vastaava dieselkuorma-auto kuluttaa. Kun energian hinta on vielä halvempi, operointikustannus on todella paljon halvempi.

Hankintahinta sähkökuorma-autoissa on tällä hetkellä vielä suhteellisen korkea, mutta Paakkisen mukaan riittävällä kilometrimäärällä Suomessakin sähkökuorma-auto on tutkitusti kannattava.

– Saa nähdä, miten myynti lähtee nousuun, kun niitä alkaa nyt olla tarjolla.

Sähkökuorma-autoissa haaste liittyy pitkän matka liikenteeseen: matkan kasvaessa tarvittava akkukapasiteetti kasvaa, ja riittävän isot akut olivat painavia ja kalliita.

Paakkinen kuitenkin näkee liikenteen sähköistämisen mahdollisuuksia myös tavaraliikenteessä, jossa kuljettajilla on pakolliset lepoajat aina 4½ tunnin ajon jälkeen.

– Jos saataisiin syntymään megawattitason latausinfraa kuorma-autoille, jolloin akkuja pystyi lataamaan lepoaikana, silloin tarvittava akkukapasiteetti tipahtaisi järkevälle tasolle.