Vakuutusyhtiö selvitti: Nämä autot päätyvät varmimmin hinaukseen

POP-Vakuutuksen tilastojen perusteella BMW, Mercedes-Benz, Citroën ja Audi tarvitsevat useammin hinausapua kuin muut automerkit.

POP Vakuutus tutki hinausmääriä kolmen vuoden ajalta. Suurin syy hinausauton tilaukseen on tekninen vika.

Selvästi harvemmin syynä on onnettomuus. Tässäkin on kuitenkin vakuutusyhtiön mukaan nähtävissä merkkikohtaisia eroja: Toyotalla yli viidennes hinauksista johtuu kolarista. Kolareiden osuus hinauksista on pienin Saabilla (6,5 %).

Seuraavaksi vähiten kolareita on hinaustilastoihin kirjattu Citroënille, Audille ja BMW:lle. Kuitenkin juuri näitä merkkejä hinataan eniten teknisten ongelmien vuoksi.

Vähiten hinausapua tarvitsevat Toyota, Honda ja Nissan. Neljänneksi varmimmin hinauspalveluja välttelevät Škoda ja Opel.

– Erityisesti japanilaismerkit erottuvat näissäkin tilastoissa toimintavarmuudellaan. Vaikka osittain ilmiötä selittävät näillä merkeillä keskimääräistä pienemmät vuosittaiset ajokilometrit, on kuitenkin tekninen toimintavarmuus näissä keskitasoa paremmalla tasolla, toteaa tiedotteessa POP Vakuutuksen aktuaari- ja talousjohtaja Erkka Jalonen.

IS:n viimetalvinen koeajo keskeytyi latausongelman vuoksi.

POP Vakuutus korostaa, että hinaustarpeella on selvä yhteys ajokilometreihin: suuri määrä ajokilometrejä kasvattaa todennäköisyyttä päätyä hinaukseen. Jalosen mielestä tässä piilee osaselitys premium-merkkien valloittamille ”kärkisijoille”, sillä kyseisillä merkeillä ajetaan tyypillisesti paljon.

– Lisäksi merkit ovat myös nuorten suosiossa, mikä osaltaan lisää myös todennäköisyyttä päätyä hinausasiakkaaksi.

Myös auton ikä korreloi hinausten kanssa. Eniten hinataan yli kymmenen vuotta vanhoja autoja.

Lue lisää: Korvaako vakuutus, jos sähköauton akku hajoaa pohjakosketuksessa? ”7 000 - 30 000 euroa”

Kuskin iän vaikutus on päinvastainen. Mitä vanhempi kuski, sitä varmemmin auto pääsee määränpäähänsä omin avuin.

Yli 20-vuotiaita autoja ei ole mukana tarkastelussa, sillä niillä ei ole vakuutuksen antamaa hinausturvaa.

Lue lisää: Autoilijoille langetettujen laimin­lyöntimaksujen määrä on nyt reippaassa kasvussa