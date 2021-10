IS testasi: Golf Variant R on Volkswagenin kaikkien aikojen suorituskykyisin farmarimalli

Ensitesti: Volkswagen paranteli uuden sähäkän Variant R -farkun nelivetotekniikkaa ja ajodynamiikkaa.

Bilster Berg, Saksa

Yksi autonvalmistajien kovimmista nykyhaasteista on vastata yhä moninaisimpiin ympäristöllisiin mutta myös kuluttajien hajautuneisiin vaatimuksiin. Tarvitaan vähäpäästöisiä sähköautoja, hybridejä ja kaasuautoja, mutta edelleen myös bensiini- ja dieselautoja, koska yhtä ainoaa kaikille soveltuvaa yleisratkaisua ei todellakaan ole näköpiirissä.

Golf Variant R on nyt Volkswagenin suorituskykyisin ja tehokkain farmarimalli. Muhkeista voimavaroistaan huolimatta Golf Variant R toimii hyvin myös turvallisen lammasmaisena matka-autona.

Tuoteportfolion diversiteetti on siis yksi menestyksen salaisuuksista, ja siksi myös Volkswagen jatkaa edelleen kahdeksannen sukupolven Golfin kehittämistä, vaikka markkinoilla on jo jonkin aikaa ollut myös täyssähköinen ID-tuoteperhe.

Sähköautoja pidetään 2020-luvun juttuna, mutta varsin toisen tyyppinen on yksi viimeisimmistä Golf-versioista. Se murisee pahaenteistä voimaa, kulkee väkevästi, taitaa mutka-ajon ja syö vanhaa kunnon bensiiniä. Auto on Variant R, 320-hevosvoimainen ja nopea perheauto päälle päin melko tavanomaisena farmarina.

Peräpäätä koristavat kahdet pakoputkien kaksoisulostulot molemmin puolin autoa.

Vakiovarusteena on neliveto, johon on liitetty VW:n R Performance osaston kehittämä oma torque vectoring -järjestelmä. Kaksilitrainen TSI-bensiinimoottori tarjoaa vääntöä maksimissaan 420 newtonmetriä, jota taka-akselilla sijaitseva torque splitter eli toisin sanoen takatasauspyörästö ja -lukko jakaa nyt entistäkin fiksummin tien pintaan. Uusi perämurikka sisältää kaksi erillistä kytkinlevypakettia, joiden avulla vääntöä voidaan jakaa taka-akselin väännöstä (maksimi noin 180 Nm) tarpeen mukaan jopa 100 prosenttia vain toiselle takapyörälle.

Variant R:ssä on vakiovarusteena uusimman sukupolven MIB3-infotainment-järjestelmä, lämmitettävä nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä sekä kiintein pääntuin varustetut urheiluistuimet.

Paksukehäinen ohjauspyörä on muista aiemmista R-malleista tuttu. Sen puolille sijoitettujen toimintojen käytettävyys ja muovipintaisten painikkeiden tuntuma ei ole kuitenkaan varsinaisesti kehuttava.

Uuden perän ansiosta auton käsiteltävyys mutkissa paranee ketterämmäksi ajovakauden kärsimättä. Ominaisuus perustuu ulkokaarteen puoleisen takapyörän väännön lisäämiseen. Voimaa jaetaan nyt siis etu- ja taka-akseleiden lisäksi myös molempien takarenkaiden välillä, minkä pitäisi ainakin teoriassa parantaa auton käsiteltävyyttä. Ensitestiä päästiin toteuttamaan myös Saksassa Bilster Bergin teknisellä radalla, ja ensivaikutelma on, että homma kyllä toimii.

Vakiona autossa saa myös R-malleja varten mukautetun omanlaisensa mittariston.

Uudelleen kehitetyssä nelivetojärjestelmässä on selektiivinen väännönohjaus taka-akselilla. Neliveto on liitetty myös Vehicle Dynamics Manager (VDM) -järjestelmään, mukautuvaan alustansäätöön (DCC) sekä elektroniseen tasauspyörästön lukkoon (XDS), jotka ovat aiemmin toimineet itsenäisinä yksiköinä. Progressiivinen ohjausvaihde on vakiovaruste, samoin neljä ajomoodia Comfort, Sport, Race ja Individual.

Näillä avuin Variant R on varsin pätevä perhesportti. Auto on normiajossa hyvin rauhallinen ja vakaa perussuorittaja, mutta pinnan alla on sittenkin myös urheilullinen susi lampaan villoissa. Radalla testattuna kulkua riittää odotusarvojen mukaisesti ja ylikin, eli Suomen tieolosuhteisiin varmasti yllin kyllin. Nopeissa suunnanmuutoksissa eli vaikkapa yhdistelmäshikaaneissa perän toiminnan voi tuntea salamannopeana reagointina kuljettajan tekemiin ohjausliikkeisiin, jolloin auto ikään kuin ”nojaa” kaarteen ulomman takapyörän päälle – ja auto ohjautuu ilahduttavan loogisesti. Tämän uudistuksen paukut eivät ole menneet hukkaan.

Tavaratila on kookas ja selväpiirteinen.

Hyvä käsiteltävyys on tarpeen, sillä uusi Variant R on valmistajan mukaan suorituskykyisin ja tehokkain farmarimalli kautta aikain. Toisaalta auto on käytännöllinen: tavaratila on kooltaan hyvä 611-litrainen, ja takaistuimet alas taitettuna jo 1 642-litrainen. Ensimmäistä kertaa Golf R Variantiin on saatavilla lisävarusteena myös vetokoukku, jolloin suuri sallittu jarrullinen vetomassa on 1 700 kiloa.

Perusajossa kantateillä auto on vakaa ja täsmällinen ohjattava, eikä turhaa levottomuutta esiinny. Mukautuva tasanopeuden säädin on vakiovaruste, toimii asiallisesti ja osaa ennakoida nyt myös lähestyvät mutkat sekä liittymät niin, että niihin saavutaan oikealla nopeudella auton itsenäisesti hidastaen. Mainiota, kehitys kehittyy.

Auton taka-akselilla toimii uusi torque splitter -perä, joka jakaa voimaa takapyörille 0–100 prosentin suhteessa tilanteen vaatimusten mukaan.

Varustelu on tässä Golf-variantissa hinnan mukaisesti runsasta. Lisävarusteena Variant R:ään voi kuitenkin hankkia vielä R Performance -paketin (noin 2 800 euroa), jonka myötä huippunopeus nousee lukemaan 270 km/h ja mukana seuraa vielä kaksi lisäajoprofiilia. Special-profiilissa kaikki auton pääjärjestelmien parametrit on konfiguroitu Nordschleife-radalle sopiviksi, ja Drift-moodissa autolla voi nimen mukaisesti myös ajaa hallitussa peräsladissa – jos se tuntuu omalta jutulta.

Talven lumilla driftausominaisuus saattaa osoittautua varsinaiseksi hupimoodiksi, kun ensimmäiset autot saapuvat maahamme vuoden lopulla.

Tekniikka Volkswagen Golf Variant R 2.0 TSI 235 kW 4Motion DSG Moottori R4, 1 984 cm³, turbo, 235 kW (320 hv)/5 995 r/min, 420 Nm/2 100–5 350 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 4,9 s, huippunopeus 250 km/h Kulutus 7,3 l/100 km bensiini CO2-päästöt 166 g/km Voimansiirto A7, neliveto Mitat p 4 644, l 1 789, k 1 466 mm, akseliväli 2 678 mm, omamassa 1 630 kg, tavaratila 611–1 642 l, tankki 55 l Hinta 59 592 euroa

