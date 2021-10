Liikennevakuutuspakko koskee jopa peltoautoja

Lain mukaan ajoneuvolla tulee aina olla voimassa oleva liikennevakuutus.

Myös esimerkiksi mopot, mönkijät, moottorikelkat, perävaunut ja niin sanotut peltoautot eli on vakuutettava.

Peltoauto tarkoittaa tiealueen ulkopuolella ajamiseen hankittua autoa, joka on yleensä katsastamaton ja rekisteröimätön.

Liikennevakuutuskeskuksen mukaan jopa ajokelvoton ajoneuvo on vakuutettava, ellet ole ilmoittanut Traficomille liikennekäytöstä poistoa.

Vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa, kunnes vakuutus on asianmukaisesti hoidettu.

Jos hankit ajoneuvon henkilöltä, joka ei ole vakuuttanut ajoneuvoa, vakuutus on otettava heti hankintapäivänä. Jos hankitussa ajoneuvossa on edellisen omistajan vakuutus, ostajalla on on yleensä seitsemän vuorokautta aikaa vakuuttaa ajoneuvo omiin nimiinsä.

Ajoneuvon uuden omistajan ja haltijan tulee ottaa selvää ajoneuvon rekisterimerkinnöistä ja vakuuttamisvelvollisuudesta jo ennen ajoneuvon hankintaa.

Erityisen valppaana kannattaa Liikennevakuutuskeskuksen mukaan olla yksityisten välisissä ajoneuvokaupoissa.