Ärsyttääkö sinua tasan sama pysäköintiasia kuin miljoonaa muutakin suomalaista? ”Ei ehkä ole puhuttu riittämiin”

Parkkiruuduista on tullut kapeita autojen koon kasvaessa, sillä takavuosikymmeninä mitoitetut ruudut eivät enää sovellu nykyautoille – ainakaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Pysäköintiruutujen kapeus on suomalaisia eniten pysäköinnissä ärsyttävä seikka, selviää nyt pysäköintipalveluyritys EasyParkin elokuussa teettämästä kansainvälisestä tutkimuksesta.

Lue lisää: Voiko pelkästä kuorman lastaamisesta tai purkamisesta saada pysäköinti­virhemaksun?

Kapeat ruudut ovat tutkimuksen mukaan ärsytyksen ykköskohde peräti 35 prosentille autoilevista suomalaisista.

Käytännössä kyse on karkeasti noin miljoonasta kansalaisesta, sillä Suomessa on yli kolme ja puoli miljoonaa ajokorttia ja yli kolme miljoonaa liikennekäytössä olevaa henkilöautoa.

Ruutuongelma ylittääkin ärsytyskynnyksen useammin kuin esimerkiksi pysäköinnin maksullisuus tai parkkitilan etsiminen ja on parkkipomon mukaan jo suoranainen ilmiö.

Lue lisää: Parkkeeraus ”vastavirtaan” herättää yhä kysymyksiä: Kumpi väistää liikkeelle lähdettäessä?

– Parkkiruutujen kapeus on varmasti tuttu ongelma kaikille suomalaisautoilijoille, mutta siitä ei ehkä ole puhuttu riittämiin. Se on nykyään jo ilmiö, joka on syntynyt autojen koon kasvaessa. Kyse ei enää ole vain siitä, että täytyy varoa, jottei lapsi kolhi viereistä autoa. Iäkkäitä ruutuja ei kaikkinensa ole suunniteltu nykyautoille, EasyPark Suomen maajohtaja Aleksi Kolehmainen sanoo.