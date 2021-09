Tällaisia määriä suomalaiset nyt ajavat – ovatko omat kilometrisi yli vai alle tavanomaisen?

Nuorten aikuisten keskuudessa yhä harvempi ajaa vähän, kertoo tuore Suomalaiset autokaupoilla 2021 -kyselytutkimus.

Suomalaiskuskeista lähes puolet ajaa vuodessa 5 000–15 000 kilometriä, kertoo vaihtoautoketju Kamuxin ”Suomalaiset autokaupoilla 2021” -kyselytutkimus.

Silmiinpistävää tutkimuksen tuloksissa on, että alle 5 000 kilometriä vuodessa ajavien alle 25-vuotiaiden määrä on vuodessa merkittävästi pienentynyt.

Kiintoisaa on sekin, että kolmenkympin tienoilla olevista aikuisista peräti 46 prosenttia ajaa vuodessa vähintään 15 000 kilometriä ja vain viisi prosenttia jää alle viiden tonnin rajan.

Yli 30 000 kilometriä vuodessa taittavien osuus (11 %) on puolestaan suurin 35–44-vuotiaissa.

– Tilastossa näkyy selkeästi niin sanottujen ruuhkavuosien vaikutus. Omat ja lasten harrastukset sekä työelämän hektisyys pitävät suomalaiset tien päällä aina viidenkympin tienoille asti, ja onhan monelle autoilu rakas harrastus ihan itsessään. Kun katsoo alle 5 000 kilometriä vuodessa ajavien osuutta ikäryhmittäin, niin selkeästi huomaa elämän vakiintuvan ikävuosien karttuessa. Seitsemääkymppiä lähestyvistä jo joka viides autoilee vain vähän, kommentoi Kamuxin aluepäällikkö Jani Saarinen tiedotteessa.

Kamux on seurannut suomalaisten vuosittaisia ajomääriä barometrityyppisellä kyselytutkimuksella jo pitkään.

Vertailu eri vuosien välillä paljastaa, että korona-aika on houkutellut tien päälle yhä useamman sellaisen nuoren aikuisen, joka ennen pandemiaa ajoi vain vähän.

Alkuvuonna 2020 toteutetussa tutkimuksessa peräti 17 prosenttia 18–24-vuotiaista kertoi ajavansa vuodessa alle 5 000 kilometriä, mutta vuotta myöhemmin lukema on tippunut 9 prosenttiin.

– Kilometrien kasvu on autokaupassa näkynyt esimerkiksi nuorten kasvaneena kiinnostuksena dieselautoja kohtaan. Yli 40-vuotiailla vaikutus on ollut pitkälti päinvastainen: minimimäärän kilometrejä ajavien osuus on heillä kasvanut. Monen ruuhkavuosia läpikäyvän kuskin ajaminen on vähentynyt merkittävästi todennäköisesti siksi, että yhteiskunta on ollut pitkälti suljettu, töitä on tehty kotoa käsin ja lasten harrastukset ovat olleet tauolla, Saarinen arvelee.

Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–3.2.2021.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Lopulliseen kohderyhmään kuului 1 005 vastaajaa, ja painotettuna se on valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.