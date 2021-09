Tällainen on uuden ärhäkkään Volkswagenin perästä löytyvä murikka – auttaa mutka-ajossa

Volkswagen tuo markkinoille uuden ärhäkkään Variant R -vauhtifarkun, jonka nelivetotekniikkaa on paranneltu.

Variant R on Volkswagenin kaikkien aikojen suorituskykyisin farmarimalli.

Bilster Berg, Saksa

Volkswagen jatkaa edelleen kahdeksannen sukupolven Golfin kehittämistä, vaikka markkinoilla on jo jonkin aikaa ollut myös täyssähköinen ID-tuoteperhe. Yksi viimeisimmistä kahdeksannen sukupolven Golf-versioista on Variant R, 320-hevosvoimainen ja varsin vikkelä perheauto farmarina.

Kaksilitrainen TSI-bensiinimoottori tarjoaa vääntöä maksimissaan 420 newtonmetriä. Autossa on vakiovarusteena neliveto, johon on liitetty VW:n R Performance -osaston kehittämä oma torque vectoring -järjestelmä.

Torque splitter jakaa vääntöä takapyörille keskinäisessä suhteessa 0–100 prosenttia.

Taka-akselilla sijaitseva torque splitter eli toisin sanoen takatasauspyörästö ja -lukko tai lyhyemmin ”perämurikka” sisältää kaksi erillistä kytkinlevypakettia, joiden avulla vääntöä voidaan jakaa taka-akselin väännöstä (maksimi noin 180 Nm) tarpeen mukaan jopa 100 prosenttia vain toiselle takapyörälle. Tämän ominaisuuden ansiosta auton käsiteltävyys mutkissa paranee ketterämmäksi ajovakauden kärsimättä.

Ominaisuus perustuu kaarteen ulkopuolisen takapyörän väännön lisäämiseen.

Uudelleen kehitetyssä nelivetojärjestelmässä on selektiivinen väännönohjaus taka-akselilla. Voimaa jaetaan nyt siis etu- ja taka-akseleiden lisäksi myös molempien takarenkaiden välillä, minkä pitäisi ainakin teoriassa parantaa auton käsiteltävyyttä. Neliveto on liitetty myös Vehicle Dynamics Manager (VDM) -järjestelmään, mukautuvaan alustansäätöön (DCC) sekä elektroniseen tasauspyörästön lukkoon (XDS), jotka ovat aiemmin toimineet itsenäisinä yksiköinä. Progressiivinen ohjausvaihde on vakiovaruste.

Hyvä käsiteltävyys onkin tarpeen, sillä uusi Variant R on Volkswagenin suorituskykyisin, tehokkain ja notkein farmarimalli kautta aikain. Silti auto on varsin käytännöllinen: Golf R Variantin tavaratila on kooltaan reipas 611-litrainen, ja takaistuimet alas taitettuna jo 1 642-litrainen.

Ensimmäistä kertaa Golf R Variantiin on saatavilla lisävarusteena myös vetokoukku, jolloin suuri sallittu jarrullinen vetomassa on 1 700 kiloa.

Golf Variant R:n ohjaamossa on ratissa uusi R-painike ja isommat vaihteenvalitsimet.

Palaamme uuden Golf Variant R:n ensitestitunnelmiin tarkemmin hieman myöhemmässä vaiheessa, kunhan testitunnelmia kertyy Bilster Bergin radalla ja sen ympäristössä.

