Kiinan sähköautovalmistajat ovat ottaneet Euroopan tähtäimeensä. Aiemmin vesiperän vetäneet kiinalaiset toivovat nyt valtaavansa perinteisiltä autojäteiltä palan houkuttelevasta markkinasta.

Saksassa lähellä Alankomaiden rajaa asuva Antje Levers on opettaja, joka omisti puolisonsa kanssa dieselillä toimivan Chevrolet Orlandon. He alkoivat haluta vihreämpää vaihtoehtoa, joten he ostivat kiinalaisen Aiways U5:n vuoden kestäneen syvällisen tutkinnan jälkeen. Näin he keräsivät muun muassa perusteita, jos heitä arvosteltaisiin kotimaisen vaihtoehdon hylkimisestä.

Nyt pariskunta rakastaa ajamista kiinalaisella autolla ja sen alhaisia käyttökustannuksia.

Antje Levers, 47, sanoi, että ihmiset olivat opastaneet häntä näin:

– Et voi ostaa kiinalaista autoa, ne ovat muovisia ja halpoja eivätkä tue saksalaisia työpaikkoja.

Leversin mielestä tämä ei enää pidä paikkaansa globaalissa autoteollisuudessa, jossa käytetään saksalaisia autonosia kiinalaisissa autoissa ja päinvastoin.

– Saksalaiset ostavat saksalaisia autoja, joten ostaakseen kiinalaisen auton, pitää olla hieman rohkeutta.

– Joskus on vain oltava avoin uusille asioille.

Shanghaissa pääkonttoriaan pitävä kiinalainen Nio avasi torstaina toimitilansa Oslossa.

Kiinalaisten haastajien joukosta Nio Inc esitteli ES8-sähkömaasturinsa Oslossa torstaina. Aiemmin Nio ei ole maansa ulkopuolella operoinut. Yritys on lähes tuntematon Euroopassa, vaikka sen arvo on noin 50 miljardia euroa.

Nio ei ole todellakaan ainoa, joka pyrkii Kiinasta myös Euroopan markkinoille. Muita eurooppalaiselle suurelle yleisölle vielä tuntemattomia merkkejä ja malleja ovat Aiways, BYD Tang, SAIC MG, Dongfeng VOYAH ja Great Wall ORA.

Euroopan automarkkinoita hallitsevat kuuluisat ja perinteiset merkit. Ne ovat aiemmin pitäneet kiinalaiset autonvalmistajat marginaalisina tekijöinä. Osasyy on kiinalaisfirmoissa itsessään, sillä ne ovat tehneet strategisia virheitä. Euroopassa on myös viljelty käsitystä, että halpamassatuotannosta kuuluisa Kiina ei voisi kilpailla laadulla.

BYD e-SEED GT -konseptimalli esiteltiin Shanghaissa 2019.

Nion toimitusjohtaja William Li kertoi Reutersille, että hän ennakoi kypsillä markkinoilla menestyksen tulevan vasta pitkän työn tuloksena.

– Kiinalainen autonvalmistaja voi tarvita jopa vuosikymmenen saadakseen jalansijaa Euroopassa, miljardööriyrittäjä sanoi.

Nämä uudet toimijat, joista monet ovat valmistaneet ainoastaan sähkökäyttöisiä ajoneuvoja, uskovat mahdollisuuksiinsa murtautua pysyvästi tuottoisille markkinoille.

Vaikka sähköautojen myynti Euroopan unionin alueella kaksinkertaistui viime vuonna ja nousi 130 prosenttiin tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, perinteiset valmistajat siirtävät edelleen vähitellen suurta tuotevalikoimaansa sähkökäyttöisiksi.

Kiinalaiset luottavat sähkömalleihin Euroopan-strategiassaan. Kuvassa Nion latauslaite.

– Sähköautomarkkina ei ole vielä kovin vilkas, jos verrataan polttomoottorikauppaan, jossa jokaisella suurella autonvalmistajalla on laaja valikoima ajoneuvoja, sanoo kiinalaisen sähköajoneuvovalmistajan Aiwaysin ulkomaista toimintaa johtava Alexander Klose.

– Siinä mielestämme meillä on mahdollisuus, hän lisäsi ajaessaan Münchenin ympäri U5:llä, crossover -katumaasturilla, joka on jo myynnissä Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Ranskassa.

U5:n hinta Saksassa on 30 000 euroa, joka alittaa uuden auton keskimääräisen hinnan ja useimpien paikallisten sähköautojen hinnat – ennen 9 000 euron sähköautotukea. Auto on saatavana vain neljällä eri värillä ja vain kahdessa varustetasossa kustannusten minimoimiseksi.

Aiwaysin ulkomaista toimintaa johtava Alexander Klose seisoo U5-mallin vieressä Münchenissä.

Kun kiinalaiset autonvalmistajat valmistautuvat maihinnousuun Euroopassa, ne kokeilevat erilaisia liiketoimintamalleja: osa luottaa maahantuojiin, osa edullisiin vähittäismyyntivaihtoehtoihin tai rakentamalla perinteisiä myyntihuoneita.

Nykytodellisuus, jossa länsimaiset huippuvalmistajat, kuten BMW ja Tesla, tuottavat autoja Kiinassa, on todennäköisesti muuttanut käsityksiä huonolaatuisesta valmistuksesta – vaikka ajatusmaailmasta voikin yhä olla vaikea päästä eroon.

Kiinalainen Maxus löytyy jo Suomestakin.

Great Wall Ora 04 -katumaasturi oli esillä Münchenin autonäyttelyssä syyskuussa 2021.

Norjan valtion tuki sähköautoille on tehnyt maasta sähköautoilun mallimaan. Esimerkiksi Nio tuo Oslossa markkinoille ES8-sähkömaasturinsa ohella myös Nio House -esittelytilan, kahvilan ja työskentelytilan asiakkaille.

– Se on tuntemattoman kiinalaisen yrityksen kannalta järkevä tukikohta Euroopassa, koska asiakkaat ovat tottuneet sähköajoneuvoihin, sanoi Norjan sähköautoyhdistyksen pääsihteeri Christina Bu.

– Jos menet toiseen Euroopan maahan, saatat joutua myymään molempia (sähkö- ja polttomoottoriautoja), Bu sanoi ja lisäsi, että hänen organisaationsa on keskustellut laajasti useiden kiinalaisten sähköautojen valmistajien kanssa, jotka haluavat oppia markkinoiden erityispiirteistä ja kuluttajien käyttäytymisestä ennen markkinoille tuloaan.

Hän on kuitenkin epävarma siitä, miten kuluttajat reagoivat Nion strategiaan. Nion asiakkaat voivat ostaa sähkökäyttöisen auton ostamatta akkua, joka on sähköautojen yksi kalleimmista komponenteista. Näin Nion mukaan sähköautojen lähtöhinta saadaan houkuttelevaksi. Akkupalvelua kutsutaan nimellä Baas (Battery as a service). Palvelu toimii siten, että autoilijat maksavat akustaan kuukausivuokraa.

– Mutta se, missä kiinalaiset ovat todella eturintamassa, on tekniikka, hän lisäsi ja viittasi erityisesti Nomiin, Nion autojen kojelaudan digitaaliseen avustajaan.

– Kiinalaisten autonvalmistajien aiemmat epäonnistuneet yritykset valloittaa Eurooppaa eivät todennäköisesti estä kiinalaisia sähköautojen valmistajia enää tänään, koska kuluttajat ovat tottuneet Kiinasta tulevaan elektroniikkaan, Bu lisäsi.

Menneisyyteen kuuluu muun muassa Brilliancen vuonna 2007 kolaritestissä saama yksi tähti viidestä.

