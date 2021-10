IS ajoi Ranskassa uudella Peugeot 308:lla: Lupaa hyvää myös Suomen karkeilla teillä

Ensitesti: Uusiksi pantu Peugeot 308 tarjoaa perinteitä ja digiloikkaa.

Cannes

Tässä ne ovat: uudistuneet Peugeot 308 -mallit.

Leijonamerkki Peugeot’lla on nykyisin hyvä hönkä päällä. Uusia malleja tupsahtelee markkinoille tiiviiseen tahtiin ja voimalinjasortimentti on miellyttävän laaja.

”Pösön” uutuuksista tuorein on kompakti peruspeli eli 308 – auto, jolla on jo ihan mukavasti historiaa takanaan. Nyt on vuorossa kolmannen sukupolven 308:n astua areenalle. Auto asettuu markkinoilla tavanomaisten ja suosittujen jokapaikanhöylien kiivaasti kilpailtuun ryhmään: Opel Astra, Škoda Octavia, Toyota Corolla, ja VW Golf ovat kovia kirittäjiä.

Ei Pösön silti tarvitse kovassakaan seurassa nöyristellä, sillä 308 on yksi usein uusia uria uurtavan ranskalaismerkin hittiautoista. Kolmenollakasin toinen sukupolvi voitti Vuoden Auto Euroopassa -tittelin vuonna 2014, ja senkin jälkeen myynti on vetänyt kohtuullisen hyvin. Suomen teillä liikkuu kaikkiaan noin 9 700 kappaletta Peugeot 308-yksilöitä. Ihan kunnioitettava määrä, kun ottaa huomioon ranskalaisautojen yleisen suosion maassamme.

Nyt 308:lla on tarjottavanaan sekä ihan uusia että tutumpia ideoita. Muutama yllätyskin löytyy. On nimittäin jokseenkin yllättävää, että Peugeot nojaa täysin uudessa autossa vielä näin voimakkaasti polttomoottoriin. Tosin asiaa on varmasti mietitty toisenkin kerran.

Peugeot luottaa edelleen usean voimalinjavaihtoehdon strategiaan. 130-heppaisesta perusbensiinistä odotetaan Suomessa yhtä suosikkivaihtoehdoista.

Korimalleja tulee aluksi kaksi, perinteiset hatchback ja SW eli farmarimalli. Peugeot’n uuden tyylin mukaisesti asiakas saa valita autoonsa omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan voimalinjan. Niinpä tarjolle tulee Suomessa niin bensiiniversiot (110 ja 130 hevosvoimaa) kuin lataushybridit (180 ja 225 hevosvoimaa), mutta yllättävää kyllä, myös dieselversiot (130 hevosvoimaa). Hinnat alkavat noin 24 000 eurosta ja kohoavat aina yli 44 000 euroon.

Perinteisten autojen vahvuudet ja heikkoudet juontuvat juuri siitä, että ne ovat perinteisiä. Uuden 308:n tapauksessa tämä konkretisoituu lanseerausvaiheen polttomoottoritekniikkaan tukeutumisen myötä ennen kaikkea sisätiloissa.

Ladattavan GT-hybridin 225 hevosvoimaa antavat 308-farkulle mukavasti vauhtivaroja. Siistiä sähköajoa 308 SW:n töpselihybridi tarjoaa optimiolosuhteissa 58 kilometriä.

Töpöperäinen hatchback on lähes 27 senttiä farkkuversiota lyhyempi. Perusbensiiniversio on noin 400 kiloa kevyempi kuin lataushybridi-farkku, mikä tasoittaa kummasti autojen suorituskykyä.

Auton perusrakenne on vanha tuttu EMP2, jolle suunniteltuna voidaan myöhemmin esitellä myös täyssähköversio – sellainen on tulossa vuonna 2023, mutta onko perusta enää sama, jää nähtäväksi. Kun uusi 308 on edeltäjäänsä peräti 11 senttiä pidempi ja akseliväliä on pidennetty 5,5 senttiä, on odotusarvona nyt enemmän tilaa varsinkin takaistuimella.

Peugeotin i-Cockpit -ohjaamo on nyt entistä nykyaikaisempi ja digitaalisempi. Ensitestillä olleiden autojen laadullinen sisäilme vakuutti.

Peugeot on vihdoin siirtänyt tasanopeuden säätimen kytkimet ohjauspyörälle, ja hyvä niin. Paksukehäinen ohjauspyörä on miellyttävä käsitellä.

Digitaalisen hologrammimittariston avut eivät erotu valokuvassa. Luettavuus on erinomaisella tasolla.

Millainen on lopputulos? Takana onkin hieman enemmän polvitilaa, mutta kun auto on samalla entistä pari senttiä matalampi, on lopputulos hieman kaksijakoinen: jos edessä matkustaa pitkä henkilö vähänkään herraskaisemmin, ei takaistuimelle mahdu enää kovin pitkä – hyvä jos keskimittainen henkilö – ilman tuskastumisen tunnetta polvitilan ahdistaessa. Pääntilaa on riittävästi keskimittaiselle, mutta varvastilaa toisaalta naftisti. Lisäksi takaovi avautuu hieman niukkaan kulmaan, mikä tekee takaistuimelle laskeutumisesta hankalampaa.

Takajalkatilojen lievä puute ei olisi ennen ollut tässä kokoluokassa mikään erityisten moitteiden aihe, mutta elämme nyt 2020-lukua, jolloin sähköautot muuttavat koko autojen kokoluokituksen perusteita radikaalisti. Niinpä uuden 308:n tapauksessa perinteisiin ratkaisuihin päätyminen tuottaa perinteisiä tuloksia. Tämä todettuna on toisaalta ilahduttavaa, että edessä voi matkustaa varsin väljästi – kokoluokka jälleen huomioiden.

Juuri kun on totuttu Peugeot´n fyysisiin painikkeisiin kosketusnäytön alla, muuttuvat ne kokonaan uusiksi digitaalisiksi kosketusruuduiksi. Tämän etuna on, että ne voidaan ohjelmoida helposti pikanäppäimiksi omia mieltymyksiä palvelemaan.

Vaihteenvalitsimen muotoilussa on ehkä otettu mallia tietyiltä kilpailijoilta.

Keskikonsoli on muokattu aivan uudenlaiseksi. Kännykkä lepää omalla tasollaan latauksessa.

Ilahduttava yllätys 308:ssa on myös selkeästi tavanomaista fiinimpi sisätilojen ilme. Mittariston hologramminäyttöä, ainutlaatuista ja palkittua i-Cockpit ohjaamoa (pitipä siitä tai ei, osoittaa se innovatiivisuutta), varsin laadukkailta tuntuvia materiaaleja ja nyt myös huippumodernia infotainment-käyttöliittymää eli kosketusnäyttöä ei tämän hintaluokan autossa välttämättä osaisi odottaa.

Takatilat alkavat ahdistaa ensimmäisenä polvitilan osalta.

Uudessa 308:ssa ne kuitenkin voi saada nyrjäyttämättä pankkitilin saldoa vuosikausiksi polvilleen. Esimerkiksi uudet muokattavat i-Toggle -painikkeet tarjoavat aidon premiumtason digiloikkakokemuksen. Fyysiset painikkeet menetettiin kyllä, mutta tämä on kehittyvää nykypäivää.

Tien päällä uusi 308 tarjoaa ranskalaista osaamista parhaimmillaan. Ohjaus on tuntumaltaan hyvä, nopeahkokin, mutta toisaalta hieman tahmea – tällä on varmasti haettu auton olemukseen sopivaa rauhallisuutta.

Tehokas GT eli lataushybridi-farkku on todella hiljainen Ranskan sileillä ja hieman karkeammillakin asvalteilla, ja kolmepyttyinen perusbensiinikin yllättävän hiljainen tasaisessa ajossa. Vain kovemmassa kuormituksessa 130 pollen PureTech elämöi sen verran, että sen matkustamoon kuulee.

Lataushybridien tavaratila on 60 litraa pienempi kuin muiden versioiden. Silti tilaa on vallan mukavasti, lähes 550 litraa.

Jousitus kykenee suodattamaan epätasaisuuksia miellyttävän eleettömästi, ilman turhaa kovuutta. Tämä lupaa hyvää myös Suomen karkeilla teillä, joille ensimmäiset yksilöt saapuvat jo tässä kuussa.

GT-versioiden valo-optiikka on takanakin tunnusomaista Peugeot’ta.

Tekniikka Peugeot 308 SW GT Hybrid 225 EAT8 Moottori R4, 1 598 cm³, turbo, 165 kW (224 hv)/6 000 r/min, 250 Nm/1 750 r/min, sähkömoottori edessä 81 kW (110 hv)/2 500 r/min, 320 Nm/500-2 500 r/min, kokonaisteho 165 kW (225 hv), 360 Nm Ajoakku 12,4 kWh (brutto) Latausaika 1,5 h (7,4 kW) Toimintamatka sähköllä 58 km Suorituskyky 0–100 km/h 7,5 s, huippunopeus 235 km/h Kulutus 1,2 l/100 km bensiini CO2-päästöt 26 g/km Voimansiirto A8, etuveto Mitat p 4 635, l 1 852, k 1 442 mm, akseliväli 2 732 mm, omamassa 1 762 kg, tavaratila 548–1 574 l, tankki 40 l Hinta 44 283 euroa Moottori R3, 1 199 cm³, turbo, 96 kW (130 hv)/5 500 r/min, 230 Nm/1 750 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 9,7 s, huippunopeus 210 km/h Kulutus 5,8 l/100 km bensiini CO2-päästöt 130 g/km Voimansiirto A8, etuveto Mitat p 4 367, l 1 852, k 1 441 mm, akseliväli 2 675 mm, omamassa 1 363 kg, tavaratila 412–1 323 l, tankki 52 l Hinta 32 079 euroa

