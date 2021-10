Ensitesti: BMW on ladannut uuteen iX-katumaasturinsa kaiken mitä se tietää sähköautoista.

BMW iX näyttää massiiviselta katumaasturilta, jossa aerodynamiikka on ajanut kauneuden edelle. Perä ei ole muodoiltaan kovin ihastuttava, mutta sen avulla ilmanvastuskerroin on saatu painettua alhaiseksi (0,25).

Toni Jalovaara, München

Asettuminen uuden BMW iX:n ohjauspyörän taakse on kuin siirtyisi tulevaisuuteen. Harvoin ennen liikkeelle lähtemistä tarvitsee niin paljon opastusta kuin tämän kookkaan sähkömoottorisen katumaasturin kanssa. BMW on ladannut uutuuteen ajatuksensa autojen kehityksestä, mikä vaatii joiltain osin tottumista.

Aivan uudelle perusrakenteelle tehty iX on kooltaan vähän X5-katumaasturia suurempi. Sähköautojen hyviin puoliin kuuluu, että moottorit vievät vain vähän tilaa ja ajoakku on piilotettu lattian alle. Niinpä matkustajille ja heidän tavaroilleen on runsaasti tilaa. Tosin uuden BMW:n tapauksessa tavaratila on vähän pienempi kuin kookkaan perän perusteella odottaisi. Mutta muilta osin ei ole valittamista.

Pienen totuttelun jälkeen ajajan paikalla on mukava olla ja digitaaliseen näkymään tottuu. Perinteisen mittariston tilalla on standardiksi muodostunut 12,3-tuumainen näyttö, jota voi muunnella. Valikosta ei kuitenkaan (valitettavasti) löydy BMW:n klassisia helposti luettavia analogisia mittareita vastaavaa näyttöä.

Uudelle perusrakenteelle tehty iX on kooltaan hiukan X5-mallia suurempi.

Tavaratila on vähän pienempi kuin kookkaan perän perusteella odottaisi.

Yhtenäisen kaarevan lasin alla mittariston oikealla puolella on 14,9-tuumainen näyttö, johon on koottu valtavasti toimintoja. Henkilökohtaisesti arvostan perinteisiä kytkimiä esimerkiksi lämmityksen ja ilmastoinnin käyttöön, mutta nyt nuo toiminnot on piilotettu tieto-viihdejärjestelmän uumeniin. Teslan käyttäjä ottaa muutoksen varmaan riemuiten vastaan, mutta BMW:n nykyisille omistajille edistys voi olla vaikeammin sulatettavissa.

Virta päälle ja vaihteenvalitsin kohtaan D eli aja. Mikäli haluaa, voi valita myös B-asennon, jolloin jarrupolkimen voi melkein unohtaa. Liikkeellelähtö on lähes taianomainen, äänetön, vaivaton ja pehmeä. Edellyttäen, ettei paina energiapoljinta liikaa.

Keskikonsoli on tehty niin, että ohjaamon läpi on mahdollista kulkea.

Voimaa on nimittäin käytettävissä runsaasti. Vaikka iX:n omamassa on yli 2,5 tonnia, se kiihtyy vaivattomasti nollasta sataan alle viidessä sekunnissa. Saksassa löytyi moottoritieltä sen verran tilaa, että vauhdin pystyi nostamaan hetkessä rajoitettuun 200 km/h huippunopeuteen. Silloin toki sähkönkulutus on melkoista, minkä näkee toimintamatkan nopeasti lyhenemisestä.

Futuristinen on sana, joka parhaiten kuvaa ohjaamoa. Perinteet on jätetty taakse ja kojelaudan yllä on kookas kaareva näyttöjen yhdistelmä.

Jos edellä kerrottu suorituskyky ei vielä riitä, niin tammikuussa 2022 esitellään vielä tehokkaampi iX M60, jonka vaikuttavin arvo on 1 100 Nm vääntömomentti. Siirtyminen paikaltaan sadan kilometrin nopeuteen onnistuu lähtöjärjestelmän avustuksella alle neljässä sekunnissa ja huippunopeuden rajoitin on asetettu lukemaan 250 km/h. Tosin iX xDrive50:n suorituskyky oli niin vaikuttava, että on vaikea ymmärtää lisävoiman tarpeellisuutta.

Toisessa laidassa mallisarjassa on iX xDrive40, jonka sähkömoottorit kehittävät aivan riittävät 240 kilowattia (326 hv). Tuossa mallissa ajoakun energiasisältö on nettona 71 kilowattituntia, minkä takia virallinen toimintamatka jää 425 kilometriin. Se saattaa monella kääntää katseet koeajamaamme versioon. Etenkin kun hintaero ei ole aivan valtava (87 600/105 120 euroa).

Mikäli malttaa pitää nopeuden järkevänä, sähköä kuluu auton kokoon ja massaan nähden kohtuullisesti, parhaimmillaan alle 20 kWh sadalla kilometrillä. Tässä versiossa toimintamatka on suuren yli 100 kWh ajoakun ansiosta hyvää luokkaa eli reilusti yli viisisataa kilometriä.

Mittaristo ”kelluu” ratin edessä.

Varusteiltaan uusi BMW iX on suorastaan hengästyttävä. Siinä on joko vakiona tai lisävarusteena valtavasti tavaraa ja lisää on tulossa. Valmistaja kertoi ylpeänä, että maaliskuussa 2022 tulee saatavilla automaattinen pysäköinti. Nähdyn perusteella se on varmasti turvallinen ja toimiva, mutta samalla tuskastuttavan hidas. Kesällä 2022 lisätään mahdollisuus toimintoon, joka muistaa viimeiset 200 metriä ja osaa palata takaisin automaattisesti.

BMW korostaa uudessa sähköautossaan mukavuutta, mikä näkyy myös etuistuimien muotoilussa.

Viisi metriä pitkässä autossa takana on runsaasti tilaa, mitä tasainen lattia vielä korostaa.

Autolle tullessa iX tervehtii omistajaansa ensin valoin ja äänimerkein, lähemmäksi tullessa avaa ovensa ja autoon astuessa säätää istuimen ja vaikkapa radiokanavan mieleiseksi. Navigointi oppii ajajan tavat ja saattaa vaikkapa varoittaa aamulla matkalla työpaikalle olevasta ruuhkasta ehdottaen toista reittiä. Kätevä on myös sisäkamera, josta voi tarkistaa unohtuiko puhelin autoon.

Hinta pitää huolen siitä, ettei uusi BMW iX ole kaikkien ulottuvilla. Etenkin kun ylellistä varustelua arvostavan kannattaa valita omaansa vähän alle 15 000 euroa maksavalla Fully Charged -paketilla. Osotokykyiset saavat uusinta tekniikkaa niin voimalinjassa, autossa käytetyissä materiaaleissa kuin varusteissa.

Kiteytettynä: uudella iX:llä lähtee mielellään ajamaan, on matkaa sitten viisi tai viisisataa kilometriä.

Tavaratila ei ole aivan yhtä kookas kuin iX:n muut tilat, mutta se on muodoltaan mainio.

Tavaratilan lattian alla on tilaa latauskaapeleille ja muille tarvikkeille.

Istuimen säätökytkimet ovessa ovat Swarovskin kristallia.

TEKNIIKKA BMW iX xDrive50 Moottori kaksi sähkömoottoria edessä 385 kW (523 hv), 765 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 4,6 s, huippunopeus 200 km/h (rajoitettu) Toimintamatka 630 km Latausnopeus 11 kW teholla (3-vaihe, 0-100 %), 10,75 tuntia; pikalataus 123A, 150 kW (80 %) 35 minuuttia Ajoakku 111,5 kWh (brutto) Kulutus 19,8 kWh/100 km Voimansiirto A1, neliveto Mitat p 4 953, l 1 967, k 1 695 mm, akseliväli 3 000 mm, omamassa 2 585 kg, tavaratila 500-1 750 l Hinta 105 120 euroa

10.(keskikonsoli, 7069):