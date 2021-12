Arvokkaalle premium-merkille sydämensä täysin menettänyt Eero, 77, esittelee 11 messevintä lempi-Jaguariaan – ”Kyllä päät taas kääntyivät”

Harvinainen näky sipoolaisen rantahuvilan edustalla panee hieraisemaan silmiä: 11 Jaguarin uljas rivistö. Pestyjä ja puunattuja valioyksilöitä – vanhimmatkin keräilyaarteet täydessä ajokunnossa.

Kun auto vie miehen sydämen, se onkin sitten menoa. Sulavankauniit Jaguarit ovat kietoneet Eero Lehden puskuriensa ympärille niin tiukasti, että mies on hullaantunut hankkimaan niitä joka sormelle ja varpaallekin.

Puolitosissaan voisi sanoa, että yrittäjä ja ex-kansanedustaja on tätä nykyä titteliltään keräilijä. Siksi vakavaa hänen harrastuksensa on.

Ja mikäs siinä, keräilijäthän ovat onnellisia!

Ei siis ihme, että Lehti, 77, hymyilee kilpaa Jaguariensa kromattujen etugrillien kanssa.

Jaguarien kaareva muotokieli on hivellyt autoharrastajien makunystyröitä jo vuosikymmenet.

Jaguar-mies rivistönsä keskellä, kainalossaan yksi hänen silmäteristään: Mark II (1959-1967). Ajatonta kauneutta ja harmoniaa, mutta etupellin alla mouruaa 3,4 litran suora kuutoskone, joka menestyi myös rallipoluilla.

Autojen keräilijällä täytyy pysyä avaimet järjestyksessä.

Lehden Jaguar-kokoelma on erittäin messevä. Hänen pihalleen ajatetut 11 autoa edustavat noin puolta siitä.

– Siinä (määrässä) on päivittäistä kurssivaihtelua, koska minulta ostetaan ja minä ostan.

– Olen yrittänyt pitää huolen, että minulla on ne mallit, jotka minua kiinnostavat. Kun sellainen tulee vastaan pyrin ostamaan sen. Niitä, jotka vielä puuttuvat, ei tule ihan joka päivä vastaan.

– Kuukausi sitten ostin Yhdysvalloista kaksipaikkaisen, 2014-mallisen XKR:n, Lehti kertoo tuoreimmasta löydöstään.

Tämä hymy on hurmannut jo 60 vuotta. Eero Lehden yksilö on E-Typen viimeisintä mallia. Se on leveämpi rungoltaan, jotta sen V12-moottori saatiin sovitettua pitkän keulapellin alle. Etuvalot on muotoilu USA:n säännöstön mukaisiksi.

E-Type on uskomattoman matala urheiluauto. Mutta, kun ratin taakse pääsee, sieltä ei haluaisi pois. Nopeusmittarissa on komeat lukemat, sillä tällä oli aikanaan vakioautojen korkein huippunopeus 243 km/t. Ohjauspyörä on vasemmalla puolella, koska auto on hankittu USA:sta.

Tämä korimuotoilun helmi on valittu useita kertoja maailman kauneimmaksi autoksi. Jaguar E-Typen (1961-1975) pitkä etupelti ja sulavat linjat ovat käsitteitä. Kyseinen väri ”racing green” on Englannin perinteinen autokilpailuväri. Katto on avattava.

Pinnavanteet lisäävät E-Typen eleganttia ja sporttista imagoa. Ne parantavat myös ajo-ominaisuuksia.

Täysin epäoleellinen kysymys kuuluu, onko mitään järkeä kerätä Jaguareja? Mutta sellainen kuitenkin pääsee hämmästelevän toimittajan huulilta, kun hän kulkee hitaasti autokolonnan editse, jonka Eero Lehti alla olevalla videolla asiantuntevasti esittelee.

– Ei sitä syvällisesti tarvitse ajatella, kun toteaa, että ei ole mitään järkeä harrastaa autojen keräämistä. Kyllä se aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee niitä, keräilijä vastaa hymyillen.

– Isäni oli kova postimerkkien kerääjä. Se vaatii huomattavasti pienemmän tilan. Autotallipaikkojen määrä alkaa tässä olla se kiusallinen, rajoittava tekijä.

– Kyllähän autoissa on jonkinlaista askaretta. Se on tietty harrastus. Jaguar-kerho on erittäin aktiivinen. Meillä on useita tapahtumia vuosittain.

Muhkea kromattu etugrilli, logo sekä loikkaava jaguaari nokkakoristeena. Näistä tunnistaa tyylikkään Mark II:n.

Mark II on neljälle hengelle rekisteröity, neliovinen ja siinä on komeat pinnavanteet. Pituutta on 457 cm, leveyttä 170 cm. Moottorina Jaguar XK6.

Hieno auto on tiptop myös sisältä. Mark II:n punainen nahkaverhoilu ja pähkinäpuinen kojelauta ovat juuri sitä.

Lehti on ahkera automies. Sipoon Kärrbyn perukoilla asuvana hänen täytyy polkaista omalla pelillään liikenteeseen, kun on kylille asiaa.

– Jos joudun ajamaan pidemmän matkan kuin 300 kilometriä, otan käytännön syistä Jaguarin. Jos ajan lyhyemmän matkan, ajan sähköautolla.

Milloin ajoit viimeksi suosikillasi, legendaarisella E-Typellä?

– Tänä kesänä. Ja kyllä päät taas kääntyivät, nahkakypäräänsä pukeutunut Lehti naurahtaa ja painaa kaasua antaen V12:n möristä oikein kunnolla.

Hän kertoo rakkautensa Jaguareihin kumpuavan juuri E-Typestä. 1960-luvun alussa tuotiin muutama malliyksilö Suomeen ja pian ne komeilivat autolehtien kansissa.

– Siitä ne pikkupojan unelmat lähtivät liikkeelle. E-Typen huippunopeus 243 km / t oli vakioautojen suurin. Kyllähän siinä glamouria oli pikkupojalle, Lehti kertoo haikeana.

Jaguar XK-140 (140 viittaa huippunopeuteen maileina) tuo raikkaan tuulahduksen 1950-luvulta. Tämä auto on vuosimallia 1956. Siinä on persoonallista muodokkuutta, pinnavanteet ja avattava katto. Hevosvoimia on lähes 300 ja ovia kaksi.

XK-140:n on urheiluhenkinen, kaksipaikkainen menopeli. Pähkinäpuinen kojelauta ja nahkaverhoilu ovat viimeisteltyjä. Omistajan mukaan tämän mallin ajo-ominaisuudet eivät ole niin nautittavia kuin sen ulkonäkö.

XK-140:n historia on seuraava: Jaguar suunnitteli suoran kuutoskoneen ja halusi autonäyttelyyn sille alustan. Pääjohtaja William Lyons piirsi nopeasti korin moottorin esittelyä varten. Auto saavutti heti suuren suosion, joka käynnisti sarjatuotannon.

Jaguar-tietoa pursuava keräilijä mainitsee, että Jaguar-tehtaan pääjohtaja Sir William Lyons on pitkälti suunnitellut E-Typen. Hän piirsi sen vuoden 1961 Geneven autonäyttelyyn, jossa se sai osakseen valtavasti huomiota.

– Voisi sanoa, että Jaguar E-Type on yksi klassisimmista autojen keräilykohteista, riippumatta merkistä.

– Tässä mallissa viehättää oikeastaan kaikki. Tässä on hienostuneet korin linjat, ja renkaissa on käytetty pinnavanteita. Minun mallissani on avattava katto, joka joissakin tilanteissa on kiva, vuonna 1978 Jaguarien keräilyn aloittanut Lehti sanoo.

Toinen poikkeuksellisella tyylikkyydellään rivistä erottuva auto on herraskaisempi Mark II (1959-1967).

– Ihan kiva auto, koska tämä on 4-henkinen ja 4-ovinen. Tällä ei nykyliikenteessäkään jalkoihin jää.

– Se oli pankkiryöstäjien suosikkityökalu. Siihen aikaan nopein neljän hengen auto. Tätä pankkirosvot käyttivät hyväkseen paetessaan poliisia, Lehti romantisoi.

– Mark II:lla Simo Lampinen ajoi ensimmäisen Jyväskylän Suurajonsa. Minunkin autollani on kilpailutausta.

Pelti kiiltelee Eero Lehden sipoolaishuvilan edustalla. Kuvaan mahtuu seitsemän Jaguaria yhdestätoista rivissä olevasta. Talleissa niitä on vielä toinen mokoma.

Entä mikä huvilan pihaan ajetun rivistön arvokkain menopeli?

– Se on Honkolan kartanon tyttären saama ylioppilaslahja. Tämä oli niin arvokas, että saitana miehenä kieltäydyin ostamasta. Mutta vaimoni näki sen arvonkehityksen ja osti. Vaimoni poismenon jälkeen tämä siirtyi omistukseeni.

Kyseessä on rivin vanhin auto, vuosimallin 1956 Jaguar XK-140.

– Tässä on tyypillisiä piirteitä 50-luvun autosta. Se on kaksipaikkainen. Katto irrotettavissa. Jos tällä liikkuu, saa huomiota osakseen, Lehti sanoo kokemuksen rintaäänellä.

Vintageauton rahallinen arvo ei ole koskaan kiveen hakattu. Mutta Lehti lausuu oman arvionsa hetken funtsailtuaan:

– Luulen, että tämä 80 000 – 100 000 (euroa).

Fakta Jaguar on legendaarinen auto Legendaarinen auto ja uskomaton brändi: G-mies Jerry Cotton ajaa punaisella E-Typellä, komisario Morse Mark II:lla ja Red Bull Racing osti F1-tallipaikkansa Jaguarilta.

1922 William Lyons ja William Walmsley perustivat Jaguar-yhtiön (ensin Swallow Sidecar Company).

1926 säksättivät liikenteessä muotoilijanero Lyonsin ensimmäiset automallit (Austin Seven).

1930-luvulla Walmsley hyppäsi kelkasta ja Lyons otti ohjat yksin.

1935 Lyons esitteli ensimmäisen Jaguarin (SS Jaguar).Toisen maailmansodan jälkeen yhtiön nimen SS-etuosa pois.

1948 esitelty urheiluauto XK 120 aloitti Jaguar-innostuksen.1959 Jaguar löysi lopulta autoilun kultasuonen Mark II:lla.

1961 Lyons piirsi E-Typen, kaikkien aikojen urheiluauton.1960-luvun puolivälissä Jaguar pani hynttyyt yhteen British Motor Holdingsin (BMH) kanssa.

1970-luvulle tultaessa Sir William Lyons oli siirtynyt eläkkeelle, ja BMH yhtynyt Leylandin kanssa jättimäiseksi British Leylandiksi.

1984 Margaret Thatcherin politiikka mahdollisti taas itsenäistymisen.

1990 Jaguar siirtyi Fordin omistukseen.2000 Jaguar Racing pääsi kilpa-autoilun F1-sarjaan Fordin ostettua Stewart-tallin.

2005 Red Bull Racing ilmestyi F1-sarjaan vallattuaan Jaguarin F1-tallin.

Nykyään brittiautoilun kruununjalokivet Jaguar ja Land Rover kuuluvat yhtiöön, jonka omistaa intialainen jättiorganisaatio Tata Motors.

