Kolme autokauppiasta kommentoi vanhaa luksusautoa kovin sanoin: huollon hinta jopa 5 000 euroa laaki - "En kilju riemusta"

Tämän maallisen vaelluksemme yksi peruskysymyksistä on, ostaisinko lottovoiton saatuani Bentleyn vai Rolls-Roycen.

Käytetty Bentley uuden perus-premiumin hinnalla olisi jo niin ”yli hilseen” menevä auto, että sillä on turha elätellä toiveita edes naapurikateudesta.

Kun silmiini osui Tuusulan Auto-Expert Ekroosilla myynnissä oleva vain 57 000 kilometriä ajettu Bentley Arnage, rupesin etsimään eroja Bentleyn ja Rolls-Roycen välillä.

Ratkaisemattomaksi jäi. Kumpikin on edustusauto, ja aika samanlaisia ne ovatkin. Logot tietenkin eroavat toisistaan. Samoin eroja löytyy keulan ilmeestä.

Tämä Bentleyn koeajoarvio on julkaistu yhteistyössä Kaasujalan kanssa.

Vaikka Tuusulassa 45 000 eurolla myynnissä olleen Bentley Arnagen mittarilukema oli vain 57 000 kilometriä, niin autolla oli ikää jo lähes 20 vuotta. Uuteen Bentleyyn verrattuna sen saa taskurahalla. Halvinkin uusi Bentley-malli maksaa lähes 200 000 euroa, seuraavaksi halvin maksaakin jo noin 360 000 euroa.

Bentleyn taianomainen ja kunnioittava vaikutus ulottuu kielenkäyttöönkin. Bentleystä ei tulisi mieleen käyttää rahvaanomaisia ilmaisuja, kuten Mersu, Mese, Bemari tai Bemu.

Kyllä 45 000 euroa maksavalta, noin 20 vuotta vanhalta autoltakin voi odottaa ”ultimaattista” ajokokemusta. Jo sisälle astuessa aistii, että nyt ollaan autossa, joka on suunniteltu ennen kaikkea takapenkillä matkustavalle. Näkymiä hallitsevat sisustuksessa käytetty jalopuu ja nahka. Istuessa tuli sellainen olo, että nyt harvahiuksisesta päästä puuttui jotakin, ja se jokin oli kuljettajan lakki.

Liikkeelle lähtö vahvisti fiilistä. Bentley ei samalla tavalla ole ajajan auto kuin samanikäiset perinteisemmät luksuslimusiinit, Audi A8, 7-sarjan BMW ja S-sarjan Mercedes-Benz.

Pituutta koeajetulla autolla on liki 5,4 metriä.

Suomessa tällainen aristokraattien limusiini-Bentley on muutenkin Rolls-Roycen kaltainen harvinaisuus. Uudemmat Bentleyt Suomessa ovat kutakuinkin järjestään rohkeasti muotoiltuja Bentley Continental GT -coupeja, joita meillä on myyty 2000-luvun puolivälistä lähtien. Sellaisilla ajavat äkkirikastuneet. Bentley Arnage -sedanilla kyyditään ”vanhaa rahaa”.

Tausta Yhteinen historia Yhdessä vaiheessa Bentleyllä ja Rollsilla oli sama valmistaja. Kun Bentley Yhdysvaltain suuren laman aikana 1929 ajautui selvitystilaan, konkurssipesästä merkin osti Rolls-Roycen bulvaani. Bentley 8 Litre -malli oli vakava uhka Rolls-Roycen Phantom II:lle, ja näin saatiin estettyä mallin siirtyminen jonkun muun käsiin. Rolls-Royce lopetti 8 Litre -mallin valmistuksen nopeasti, purki vanhan Bentley-yhtiön ja perusti itselleen uuden tyttären, nimeltään Bentley Motors. Vuodesta 1931 lähtien Bentleyt perustuivat osittain tai kokonaan Rolls-Roycen alustalle tai korille, ja näin jatkui aina vuoteen 2004 saakka. Vuonna 1998 Volkswagen Group voitti tarjouksellaan BMW:n ja osti Bentleyn omistukseensa. Vuoden 2003 jälkeen vain BMW on saanut saa käyttää tuotemerkkiä Rolls-Royce, kun taas Volkswagenin omistamilla entisillä Rolls-Royce/Bentley -tehtailla valmistetaan vain Bentley-merkkisiä autoja.

–Jos joku tällaista iäkkäämpää ja harvinaisempaa luksusautoa tulee vaihdossa tarjoamaan, niin kyllä sellainenkin vastaanotetaan. Hinta pitää kuitenkin ottaa huomioon, koska potentiaalinen ostajakunta on pieni ja myyntiajat aika pitkiä. Rahoitusyhtiötkään eivät välttämättä ota näin vanhaa ja kallista erikoisempaa autoa rahoitukseen. En välttämättä kilju riemusta, jos tällaista tarjotaan vaihdossa, mutta en tarjoajaa myöskään pois aja, sanoo J. Rinta-Jouppi Oy:n Raision toimipisteen paikallisjohtaja Marko Hiltunen.

Vanhahtavaa arvokkuutta on hyvä tarkastella viihtyisältä takaistuimelta.

Bentley Arnagen V8-bensamoottorin kuutiotilavuus on 6 750. Tehoja löytyy noin 400 hevosvoimaa. Vääntöä löytyy käsittämättömät 830 newtonmetriä. Automaattilaatikossa on neljä lovea.

Vaikka Arnage on pitkä ja 2 500 kiloa painava järkäle, se kiihtyy paikaltaan 100 kilometrin tuntinopeuteen reilussa kuudessa sekunnissa. C02-päästötkin ovat oikein hulppeat 456 g/km.

Jos ”pitäisi” itse ajaa valtateitä hiihtolomalle pohjoiseen vanhalla luksusautolla, niin kyllä vaikkapa samanikäinen Mercedes-Benz S 600 Lang 5,8-litraisella V12-moottorilla olisi mieluisampi. Sellainen oli Nettiautossa myynnissä vain 132 000 kilometrin mittarilukemalla ja hintapyynnöllä 13 700 euroa – siis 32 000 euroa halvempi kuin käsittelyssä oleva Bentley.

Jos kuitenkin saisi kömpiä takapenkille jonkun muun kyytiin, niin ilman muuta liikkeelle lähdettäisiin Bentleyllä.

Automaailmassakin on sellaisia arvoja, joita ei selitellä millään napakalla ohjaustuntumalla tai nopealla kaasunvasteella. Eihän vanhan kartanon ostavalle miljardöörillekään mennä sanomaan, että samalla hinnalla olisit saanut hulppean Jämerä-kivitalon.

Lempäälän Ideaparkin läheisyydessä luksusautoja myyvän Luxury Collection Automobilesin korjaamopäällikkö Harri Järvinen vahvistaa käsityksen, että sen enempää iäkkäämmästä Arnagesta kuin uudemmista GT Continentaleistakaan ei ole autoksi sille, jonka pitää laskea rahansa viimeistä senttiä myöten.

Kyyti on odotetusti äänetöntä ja ylevää varsinkin auton takaistuimella.

– Arnagessa vuosimallia 2001 mennään jo sen verran vanhaan autoon, että osat ovat osittain samoja kuin Rolls-Roycessäkin. Osien saatavuus on vaikeaa ja ne ovat kalliita. Arnagea uudemmissa Bentley GT Continentaleissa on jo paljon samaa tekniikkaa kuin Audeissa ja Volkswageneissa. Esimerkiksi jarruissa ja alustassa on samoja osia kuin Volkswageneissakin. Näitä osia voi siis jo löytää edullisemminkin. Spesiaalisti Bentleyn omat osat ovat edelleen kalliita.

Esimerkiksi kaikki korin osat ovat puhtaasti Bentleyn omia – ja siten ne ovat myös kalliita.

–Tällainen iäkäs Bentley Arnage on teknisesti aika vanhahtava, enkä pitäisi sitä läheskään niin kestävänä tai luotettavana kuin vaikkapa samanikäistä S-sarjan Mersua. 2000-luvun puolivälissä Bentley Continental vei Bentleyn selkeästi uuteen aikakauteen, ja jo sen filosofia poikkeaa tyystin tällaisesta vanhemmasta Bentleystä.

Lue lisää: Koeajossa käytetty Suomi-Mersu: Liki 400 000 km mittarissa, mutta kymppitonnin auton ajettavuus on yhä parasta A-luokkaa

Siinä missä 2000-luvun alun 7-sarjan BMW-malleja ja S-sarjan Mercedes-Benzejä liikenteessä näkee vielä arkisina käyttöautoina, niin samanikäiset yksittäiset Bentleyt ovat Rolls-Roycen tavoin puhtaasti harrasteautoja.

– En ole tavannut yhtään vuosimallia 2005 vanhempaa Bentleytä, joka palvelisi arjen käyttöautona, Järvinen sanoo.

Bentleyn huolto-ohjelma on laaja ja sisältää paljon sellaista, mikä ei normaalisti huolto-ohjelmaan edes kuulu.

Lue lisää: Tällaisilta näyttävät Bentley Flying Spurin uudet kolmiulotteiset puupaneelit – ensimmäiset maailmassa

– Huolto-ohjelmaan kuuluu vaikkapa jotain jarruletkujen, rengaspainesensoreiden ja jopa tuulilasinpyyhkijän sulkienkin vaihtoa. Kaikista laajin Bentleyyn ajateltavissa oleva huolto-ohjelma tehdään kymmenen vuoden välein. Sen hinta on noin 5 000 euroa. Siinä vaihdetaan kaikki mahdolliset nesteet, suodattimet, jarruletkut, rengaspaineanturit ja apulaitehihnat. Normaalisti kahden vuoden välein tehtävä isompi huolto maksaa jotain 1 500 euroa. Uudempikin Bentley vaatii enemmän huolenpitoa kuin jokin S-sarjan Mercedes-Benz tai Audi A8.

Luxury Collection Automobilesissa oli viime marraskuuhun mennessä tehty Bentley-malleille 43 huoltoa. Edeltävänä vuonna huoltoja oli 98.

– Määrät ovat pudonneet jonkin verran sen jälkeen, kun Bentleylle tuli Espooseen K-Kaaran virallinen huoltopiste. Tyypillisimmät meillä käyvät Bentleyt ovat GT Continental -malleja vuosimallia 2005-2010. Aika tyypillinen iäkkäämmän Bentley-sedanin omistaja on hieman iäkkäämpi herrasmies. GT Continental taas on moderni coupe, jonka takapenkille aikuinen ei kunnolla edes mahdu, Järvinen sanoo.

Lue lisää Kaasujalan käytettyjen autojen koeajoarvioita.

Lue lisää: Luksusta auton ohjaamoon – tarjolla 5 000 erilaista yhdistelmää ja 200 miljoonaa vuotta vanhaa kiveä