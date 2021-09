IS Ranskassa: Tältä näyttää ja tuntuu upouusi Peugeot 308 – luvassa myös pari yllätystä

Peugeot 308:n kolmas sukupolvi luottaa sisäiseen karismaansa.

Cannes, Ranska

Leijonamerkki Peugeot’lla tuntuu olevan nykyisin hyvä hönkä päällä. Uusia malleja tupsahtelee markkinoille tiiviiseen tahtiin ja voimalinjasortimentti on miellyttävän laaja.

Tuorein ”Pösön” uutuuksista on kompakti peruspeli eli 308 – auto, jolla on jo ihan mukavasti historiaa takanaan. Suomenkin teillä liikkuu kaikkiaan noin 9 700 kappaletta Peugeot 308-yksilöitä. Ihan kunnioitettava määrä, ottaen huomioon ranskalaisautojen yleisen suosion Suomessa.

Nyt on vuorossa kolmannen sukupolven 308:n lanseeraus. Uutuudella on tarjottavanaan sekä uusia että jo aiemmin nähtyjä ideoita, mutta muutama yllätyskin. Korimalleja on aluksi kaksi: perinteiset hatchback ja farkku.

Farmariversio on nyt lähes 27 senttiä hatchbackia pidempi.

Peugeot’n uuden tyylin mukaisesti asiakas saa valita autoonsa omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan voimalinjan. Niinpä tarjolle tulee Suomessa niin bensiiniversiot (110 ja 131 hevosvoimaa) kuin lataushybridit (180 ja 224 hevosvoimaa), mutta yllättävää kyllä, myös dieselversiot (131 hevosvoimaa). Hinnat alkavat noin 24 000 eurosta ja kohoavat aina lähes 44 000 euroon.

”Raapimisjälkiä” löytyy takavaloista.

Auton perusrakenne on vanha tuttu EMP2, jolle suunniteltuna voidaan myöhemmin esitellä myös täyssähköversio – sellainen on tulossa vuonna 2023. Perustuuko täyssähkö-308 sitten lopulta samalle perusrakenteelle, on vielä hämärän peitossa. Kun uusi Peugeot 308 on edeltäjäänsä yllättävästi peräti 11 senttiä pidempi ja akseliväliäkin on pidennetty reilusti eli 5,5 senttiä, on odotusarvona enemmän tilaa varsinkin takaistuimella. Yllätys on sekin, että farmariversio on nyt lähes 27 senttiä hatchbackia pidempi – siis todella roimasti pidempi.

Ensituntuman perusteella takatiloja on hieman enemmän, mutta tilaihme ei 308 silti ole. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että polttomoottoritekniikkaan tukeutuva perusrakenne ei anna enemmälle periksi. Etumatkustajaa ja kuljettajaa sen sijaan hemmotellaan varsinkin korkeammissa varustetasoissa sellaisilla high-tech -tason uutuuksilla – kuten uudistetulla, muokattavilla virtuaalisilla i-Toggle -kytkimillä – joita saattaisi odottaa tapaavansa vasta totutuissa premium-statuksen autoissa. Tässä suhteessa Peugeot onnistuu yllättämään positiivisella tavalla.

Ajettavuutta uuden 308:n ohjaksissa voi ensitestin perusteella luonnehtia sujuvaksi. Lisää ensitestin tunnelmista kerromme hieman tuonnempana.

