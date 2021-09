Mitä ihmettä suomalaiset oikein puuhaavat ratissa? Tuore väitöskirja lataa pöytään tukun tosielämän karuja ongelmia

Tinderin ja Instagramin käyttäminen liikenteessä on vaarallista. Jos erilaisia käyttöjärjestelmiä suunniteltaisiin alun perin käyttökonteksti mielessä, liikenteestä tulisi turvallisempaa, tänään tarkistettavassa väitöskirjassa korostetaan.

Jyväskylän yliopistossa aiemmin tehty tutkimus paljasti, miten kuljettajat ajaessaan autoa maksavat verkkopankissa laskuja, lähettelevät viestejä WhatsAppissa, selaavat Tinderiä ja Instagramia ja jopa katsovat Netflixin ohjelmia.

Mobiilisovelluksilla on kiistaton yhteys tieliikenneonnettomuuksiin. Nykyistä testausta pitäisi parantaa, jotta käyttöliittymien aiheuttamien häiriötekijöiden mittausta voitaisiin pitää luotettavana.

Hilkka Grahn (KTM, FM) arvioi väitöskirjatutkimuksessaan uutta testausmenetelmää visuaalisen tarkkaamattomuuden mittaamiseksi Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Grahnin kognitiotieteen väitöskirjan "On the measurement of visual distraction potential of in-car activities" tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina.

Liikenteessä käytetään useita mobiilisovelluksia, vaikka laki kieltää käytön ajettaessa. Uusissa autoissa on enenevässä määrin myös erilaisia infotainment-järjestelmiä, jotka tarjoavat hyödyn lisäksi myös puhdasta viihdettä autoilijoille.

Nykyisenlaisen testauksen tuloksiin saattaa itse asiassa vaikuttaa enemmän se millainen testauksessa käytetty koehenkilöotos on kuin itse testattava käyttöliittymä. Käyttöliittymien tarkkaamattomuustestauksien tulokset voivat siis olla jopa vääristyneitä.

– Nykyiset testausmenetelmät eivät ota kaikkia visuaaliseen tarkkaamattomuuteen vaikuttavia seikkoja huomioon. Lisäksi joissain testausmenetelmissä ei testauksen aikana edes ajeta, Grahn toteaa.

Tutkimusten mukaan tien visuaalisella vaativuudella ja koehenkilöiden yksilöllisillä taipumuksilla katseen kestoon on vaikutusta testitulokseen. Esimerkiksi autoissa käytettävän karttasovelluksen aiheuttamaa visuaalista tarkkaamattomuutta saatetaan testata suoralla tiellä.

– Karttasovellusta harvoin tarvitaan suoran tien ajamiseen, joten testiympäristön realistisuus ja visuaalinen vaativuus pitäisi ottaa huomioon testauksessa, Grahn huomauttaa.

Lue lisää: Jouduitko tekemään suojatiellä äkkijarrutuksen? Se voi olla merkki siitä, että riski on jo liian korkea

Myös sillä, millaisilla koehenkilöillä sovelluksia testataan, on suuri merkitys.

– Jos koehenkilöotoksessa on vain sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät testitilanteessa nopeilla vilkaisuilla omaksumaan testattavan käyttöliittymän tai tehtävän tilan, voi tällainen tehtävä läpäistä tarkkaamattomuuspotentiaalitestauksen ihan vain näiden koehenkilöiden takia, Grahn jatkaa.

Grahn tutki väitöskirjassaan myös sitä, miten erilaiset käyttöliittymien ja sovellusten vuorovaikutustavat vaikuttavat kuljettajan visuaaliseen tarkkaamattomuuteen.

– Siitä, millaiset suunnitteluratkaisut auttaisivat vähentämään tarkkaamattomuutta turvallisuuskriittisessä kohteessa, on tieteeseen perustuvaa tietoa aika vähän.

– Jos sovelluksien ja käyttöjärjestelmien aiheuttamaa tarkkaamattomuutta testattaisiin paremmin ja luotettavammin, ja jos tällaisia sovelluksia ja käyttöjärjestelmiä suunniteltaisiin alun perin käyttökonteksti mielessä, tarjoisi se mahdollisuuden tehdä liikenteestä turvallisempaa meille kaikille, Grahn sanoo.