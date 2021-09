Ajatuspaja: Suomen liikenteessä pitää pyrkiä ”suureen käyttöasteeseen mahdollisimman pienillä resursseilla”

Autoilu on muihin kulkumuotoihin verrattuna kallis ja aikaa vievä tapa liikkua, summaa Demos Helsinki.

Demos Helsinki on oman määritelmänsä mukaan yhteiskunnallista muutosta tekevä ajatushautomo, joka työskentelee julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Nyt Demos on julkaissut suosituksen, jonka mukaan yksityisautoilun roolia liikenteessä ja kaupunkilaisten elämässä tulee arvioida nykyistä useammasta näkökulmasta.

Käytännössä Demos siis haluaa, että liikkumisen vaikutuksia tulee perustella ympäristöargumenttien lisäksi myös terveydellä, hyvinvoinnilla ja turvallisuudella.

”Koko liikkumisen järjestelmässä tulee pyrkiä mahdollisimman suureen käyttöasteeseen mahdollisimman pienillä resursseilla. Tähän päästään luomalla houkuttelevia ja helppoja vaihtoehtoja kestävän liikkumisen mahdollistamiseksi”, suositus toteaa.

Demos haluaa kansalaisille mahdollisuuden ”lähielämään, jossa työ, koulu, palvelut ja vapaa-ajan toiminnot löytyvät läheltä kävellen, pyörällä ja liikkumisen palveluja hyödyntäen, lisää kaupunkilaisten hyvinvointia”.

Käytännössä kyse on samasta asiasta kuin niin sanotussa 15 minuutin kaupungissa.

”Nykyinen liikenneympäristö on kaupunkilaisten mielestä yksi kaupunkitilan ikävimmistä osista. Autoilu on muihin kulkumuotoihin verrattuna kallis ja aikaa vievä tapa liikkua. Autoilu maksaa keskimäärin 240-500 euroa kuukaudessa, ja jopa 30 prosenttia kaupunkiajosta kuluu parkkipaikan etsimiseen”, suositusta perustellaan.

Demos katsoo, että autoliikenteen suuren määrän ja sille pyhitettyjen ratkaisujen vuoksi liikenneympäristömme kaupungeissa ei ole turvallinen.

”Esimerkiksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista yli 64 prosentissa vastapuolena on henkilöauto. Väitämme, että ihmiset ovat valmiita valitsemaan huomattavasti nykyistä useammin muita liikkumisen välineitä, kunhan niitä on helposti tarjolla. Ilmastobarometrin mukaan viidennes suomalaisista olisi valmis luopumaan autosta. Helsingissä yli puolet kotitalouksista on jo autottomia”.