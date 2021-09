Sähköautojen autoveron poisto on historiallinen tapahtuma, mutta kyseessä taitaa sittenkin olla vain silmänkääntötemppu.

Nykyhallituksen budjettiriihen päätökset liikenteen sähköistymisen vauhdittamisesta saavat aikaan Suomessa historiallisia käänteitä. Uusien täyssähköautojen autovero poistuu lokakuun 2021 alusta alkaen.

Nyt voisi sen kuuluisan rastin piirtää seinään. Liikenteen päästöjä pyritään vähentämään pakonomaisesti, ja jopa 63-vuotias autovero saa tässä rytäkässä luvan lentää roskakoriin – mutta siis vain tien päällä päästöttömiltä autoilta.

Suuremmassa kuvassa on hyvä nähdä muutakin. Kun autot muuttuvat hiljalleen päästöttömiksi – joko akkusähköautoiksi tai ehkä joskus 2030-luvulla osittain myös vetysähköautoiksi – on koko autovero pian historiaa. Vaikka sähköautojen autoveroaste on ollut hyvin matala, 2,7 prosenttia, on sen poistuminen kuitenkin selvä merkki autoveron kuolinkorinoista.

Idea koko autoverosta on käytännössä kuollut, kun katsotaan tulevaisuuteen.

Jatkossa tyypillinen sähköauton ostaja säästää siis tonnin tai pari autoa ostaessaan, mutta hyvässä kehityksessä on myös huonot puolensa. Lopullinen malli sähköautojen verottomuudesta on nimittäin vielä rukattavana. Verottaja vaanii edelleen, ja ideana lienee, että valtio korvaa menetetyt veroeurot kyseisten autojen vuosittain perittävän perusveron korotuksella. Kuinka suuri tuo korotus on, on vielä arvoitus.

Nyt onkin syytä olla tarkkana. Kun esimerkiksi tuhannen euron verokertymää aletaan jyvittää useammalle vuodelle, avainasemassa on käytettävien laskennallisten vuosien määrä. Siis se, kuinka monelle vuodelle menetetty verotulo halutaan jakaa perusveroa korotettaessa.

Suomessa autojen romutusikä on yli 20 vuotta ja keski-ikä lähes 13 vuotta, joten esimerkiksi 15 vuotta voisi olla hyvä jyvitysikä. Se merkitsisi mainitulle 1 000 eurolle noin 67 euron lisäkulua vuodessa, 15 vuoden ajan.

” Autojen sähköistyminen on mahdollisuus, ei uhka.

Houkutuksena valtionhallinnossa saattaa olla, että jyvitysiäksi otetaan vaikkapa kymmenen tai vain viisi vuotta. Silloin lisäkulu perusverossa nousee sataseen tai kahteen vuodessa – ja jos autoa käytetäänkin pidempään kuin mainitut vuosimäärät, päästään ”menetetty” vero keräämään korotettuna! Toivottavasti näin ei käy.

Suuremmassa kuvassa on hyvä nähdä siis toinenkin seikka: autoveron poisto sähköautoilta on kyllä hyvä kehityssuunta, mutta kyseessähän on silti vain silmänkääntötemppu. Toisaalta höllätään, toisaalta kiristetään, todennäköisesti vähintään yhtä paljon. Tähän autoilijoiden ei ole mikään pakko taipua. Mihinkään kiveen ei ole hakattu, että juuri auton käyttäjiltä pitää joka vuosi kerätä erilaisina veroina vähintään kahdeksan miljardia valtion pohjattomaan kassaan.

Totuttu tapa budjetoida valtion vuosittaisia tulokehyksiä on muutettavissa, ja verotuksen painopisteitä voidaan siirtää. Nyt toteutettava autoveron poisto sähköautoilta on hyvä mahdollisuus myöntää se tosiseikka, että autot ovat jo merkittävästi vähemmän saastuttavia kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten, ja lisäksi matkalla kohti päästöttömyyttä.

Hyvästä ympäristöllisestä kehityksestä pitääkin saada veroetua, sillä oma auto on suurimmalle osalle suomalaisautoilijoita arjen mahdollistaja, ei muuta. Julkinen liikenne tökkii pahasti jopa pääkaupunkiseudulla Kehä ykkösen sisäpuolella, saati sitten muualla – jos sitä edes on.

Autoveron siirtämistä kohti käyttöä on toivottu pitkään, ja nyt muutos ottaa ensimmäisen kunnon askeleen. Veroviskaalien työpöydällä on todennäköisesti uusi malli, jossa autojen vuosittaista ajoneuvoveroa voidaan rukata aina uudelleen, nopeallakin aikataululla.

Tämä kannattaa myös auton käyttäjien muistaa, sillä poliittiset päättäjät valitaan vaaliuurnilla. Siltä kantilta katsottuna kyseessä on oma valinta.

Autojen sähköistyminen on mahdollisuus, ei uhka.