Miten uudet EU-rengasmerkinnät auttavat autoilijaa? Päivämääräraja toukokuussa 2021

EU:ssa myytäviin all-season- ja kesärenkaisiin sekä nastattomiin talvirenkaisiin tuli ensimmäinen EU-rengastarra vuonna 2012. Merkintävaatimus koski henkilöautojen, katumaastureiden sekä pakettiautojen renkaita, joissa piti kertoa vierintävastuksesta, märkäpidosta ja ohiajomelusta. Nyt merkinnät ovat muuttuneet siten, että vanha asteikko on uusittu, renkaan tiedoissa on ilmoitettava myös lumi- ja jääpidosta ja merkintöihin on lisätty QR-koodi. Vaatimukset eivät koske nastallisia talvirenkaita.