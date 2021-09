Uunituore lista julki: Ainakin nämä automallit kisaavat Vuoden Auto Suomessa 2022 -tittelistä

Vuoden Auto Suomessa 2022 -kisan tulos julkistetaan äänestys- ja koeajokierrosten jälkeen joulukuussa.

Auto- ja liikennetoimittajat AuLi ry valitsee Vuoden Auton Suomessa tänä vuonna jo kahdeksannen kerran.

Uutta valintaprosessissa on se, että ehdokkaista kerrotaan jo pitkin vuotta heti ensimmäisen alustavan ehdokaslistan ilmestyttyä.

Äänestyksen äänioikeutettuja tuomareita ovat kaikki AuLi ry:n toistasataa jäsentä, jotka edustavat käytännössä kaikkia autoista kirjoittavia merkittäviä tiedotusvälineitä Suomessa.

Tässä vaiheessa syyskuuta selvää on siis jo se, että mukana on ainakin 28 uutuusautomallia, joista merkittävä osa on täyssähköisiä.

Mukaan pääsyn kriteerinä on, että automallin on oltava Suomessa täysin uusi ja sen on oltava myös hinnoiteltu ja myynnissä sääntöjen määrittelemissä aikarajoissa.

Listasta näkyy joka tapauksessa hyvin, että henkilöautojen sähköistyminen etenee nyt nopeammin kuin moni todennäköisesti osasi edes odottaa.

Vuoden Auto Suomessa 2022 -ehdokkaat (alustava tieto)