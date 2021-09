Ensitesti: Tilava Tesla Model Y on kalifornilaisen autonvalmistajan odotetuin uutuus.

Tesla on koko 2010-luvun ajan rakentanut määrätietoisesti mallistoaan kohti kattavaa täyssähköistä valikoimaa. Ensin tuli brittiläisen Lotuksen kanssa yhteistyössä luotu Roadster, ja sitä seurasi pian kookas sedan Model S. Muodin mukaisesti markkinoille tarvittiin myös iso, yli viisimetrinen ”mukamaasturi” Model X, joka saatiin Suomeen reilut viisi vuotta sitten.

Fiksua vai ei? Kuljettaja joutuu tämän tästä vilkuilemaan erilaisia informaatiopalasia, jotka tarjoillaan pois luontaisesta katseen suunnasta. Ongelma on, että katse kohdistuu pois tärkeimmästä, eli tiestä.

Teslan varsinainen suurille massoille suunnatun auton piti olla noin vuosi sitten Suomeenkin saatu kompakti sedan, Model 3, joita onkin rekisteröity maahamme jo yli 2 500 kappaletta. Sekin on vielä kansanautoksi kallis noin 50 000 euron lähtöhinnallaan. Lisäksi aika on ollut Teslan pahin vihollinen: vasta nyt, 2021-luvun alkupuolella on saatu valmiiksi se varsinainen eurooppalaisilla markkinoilla nykyisin hittituotteeksi miellettävä keskikokoluokan crossover, Model Y.

Minimalistista ohjaamoa dominoi suuri kosketusnäyttö, jonka kautta hallitaan lähes kaikkea. Näytön sijoittelua ei voi kuin ihmetellä, sillä kognitiivisen ergonomian kannalta toteutus on onneton.

Joko Tesla nyt saa markkinoille tavan tallaajan järkihintaisen uuden sähköauton? Valitettavasti ei. Auton hinnat alkavat Suomessa vajaasta 67 000 eurosta, eli todelliseksi kansanautoksi ei tästäkään Teslasta ole. Ei, vaikka hinnasta päästään nipsaisemaan lokakuun alusta alkaen autovero kokonaan pois.

Pitipä autoa sitten kalliina tai ei, alkaa Teslan malliston paletti vasta nyt olla oikeasti kasassa.

Äärimmäisen minimalistisen kojelaudan keskelle on istutettu 15-tuumainen kosketusnäyttö, aivan kuten Model 3:ssa. Kosketusnäytön resoluution on moitteeton ja esimerkiksi peruutuskameran välittämä kuva hyvä.

Model Y on monilta teknisiltä osin sama auto kuin Model 3, sillä noin 75 prosenttia autojen osista on samoja. Korityyppi on kuitenkin täysin eri. Y on huomattavasti, noin 18 senttiä korkeampi kuin Model 3, ja sellaisenaan lähes yhtä korkea kuin paljon suurempi Model X.

Korkeus tekee autosta vähemmän urheilullisen näköisen, mutta kun Y:n kattolinja alkaa määrätietoisen vetävästi kaartua alas coupé-korin linjoja mukaillen ja keulakin on Model 3:a räväkämpi, on kokonaisuus helpommin hyväksyttävä muotojensa puolesta. Auton on muotoillut Franz von Holzhausen eli sama mies, joka on vastuussa muista nykyisistä Tesla-malleista.

Kasvaneen korkeuden myötä maavaraa on Model Y:ssä enemmän kuin 3.ssa, tarkalleen 16,7 senttiä. Akseliväli on 1,5 senttiä pidempi kuin Model 3:ssa, koska sisätilat on haluttu maksimoida. Myös takatavaratila on poikkeuksellisen kookas, perusmuodossaan peräti 854-litrainen.

Näiden lukujen myötä Model Y onnistuu sisätilojen osalta erinomaisesti siinä, missä Model 3 on vain kohtuullisen hyvä. Ohjaamo ja kojelauta ovat käytännössä identtiset Model 3:n kanssa – niin hyvässä kuin pahassakin. Kaikkein parhaiten Y:n runsaat tilat konkretisoituvat takaistuimella, sillä yli kaksimetrisen kuljettajan taakse mahtuu vielä toinen lähes samanmoinen aikuinen ilman ongelmia. Myös pääntilaa on runsaasti, sillä vakiovarusteinen lasikatto kaartuu kohti perää yllättävän korkealla.

Takana on ruhtinaallisesti tilaa niin jaloille kuin päällekin. Ainakin kahdelle aikuiselle.

Ensimmäiset Model Y -mallit saapuvat Suomeen Teslan Shanghain-tehtaalta, mutta tavoitteena on saada Berliiniin rakennettu tuotantotehdas toimimaan kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen aikana, minkä jälkeen Suomeenkin saadaan Euroopassa valmistettuja Model Y -malleja.

Nelivetoisen Long Range -version toimintamatkaksi on ilmoitettu 507 kilometriä.

Koska Model Y jakaa niin paljon Model 3:n kanssa, ei ole ihme, että autojen luonteet ovat hyvin samankaltaiset. Y on hieman 3:a painavampi, noin kaksitonninen, mutta eroa ei käytännössä ajaessa juurikaan huomaa. Suorituskyky riittää varmasti useimmille niin, että kiihdyttäessä hymy leviää huulille teslamaiseen tapaan.

Ohjauspyörä jakaa asiallisen tiedon siitä, mihin suuntaan ollaan menossa, ja ohjaus myös keskittää nopeasti. Auton jousituksessa havaitsee hieman tyypillistä pintakovuutta, mutta silti ensitestin perusteella voi todeta, että alla on tasapainoinen kompromissi.

Hieman yli 1,6 metriä korkean Model Y:n on muotoillut Franz von Holzhausenin tiimi.

Entäpä sitten se minimalistinen ohjaamo? Jos se tuntuu omalta Model 3:ssa, Y:ssä viihtyy yhtä hyvin. Jos kojelaudan tabletin kanssa naimisissa olo tuntuu raskaalta, kannattaa asiaa tuumata tovi. Tässä autossa ei edes hansikaslokero avaudu ilman kosketusnäytön kanssa askartelua.

Jos Model Y olisi saatu meikäläisille markkinoille vaikkapa vain muutamakin vuosi sitten, olisi Teslalla ollut käsissään todellinen edelläkävijähitti. Mutta kun se saapuu vasta nyt, ovat perinteisemmät autovalmistajat jo heränneet mukaan kilpailuun: tarjolla on jo niin Audin, BMW:n, Fordin, Hyundain, Kian, Mercedes-Benzin, Škodan kuin Volkswageninkin ehdokkaat samaan taistoon ostajista – puhumattakaan aivan uusista Kiinan-tulokkaista.

20-tuumaiset vanteet ovat yksi niistä harvoista lisävarusteista, jotka Model Y:hyn voi saada. Matalampikin vannekoko varmasti riittää Suomen uraisille teille.

Tässä mielessä Teslan aikaetu on kurottu kiinni. Toisaalta Tesla on onnistunut raivaamaan itselleen markkinoilta tilan ja markkinaraon, jota perinteiset autovalmistajat eivät vielä vuosikymmen sitten osanneet lainkaan nähdä – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Jättimäinen tavaratila on yksi Tesla Model Y:n valttikortteja: litroja ilmoitetaan olevan perusmuodossa peräti 854. Autolla voi myös vetää enimmillään 1 600 kilon jarrullista vaunua

