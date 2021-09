Ministeri Harakka vertaa Suomen sähköauto­-odotuksia kännykkä­vallankumoukseen – ”Kommunismi on sähköistämistä, sanoi Lenin aikanaan”

Liikenne- ja viestintäfoorumissa eilen puhunut ministeri kuvaili liikenteen sähköistymisen etenevän nyt jopa oletettua vauhdikkaammin.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan vielä kaksi vuotta sitten hymähdeltiin, kun hallituksessa visioitiin että vuonna 2030 joka neljäs henkilöauto olisi ladattava. Nyt ajatus on kuitenkin arkipäivää.

– Toukokuussa hyväksytty periaatepäätös niin sanotusta Fossiilittoman liikenteen tiekartasta toteutuu odotettuakin nopeammin, Harakka kertoi Liikenne- ja viestintäfoorumissa pitämässään lähinnä datataloutta käsitelleessä puheessa.

Harakan mukaan hallitus on nyt saavuttanut tiekartan päästövähennystavoitteesta noin neljä viidesosaa.

– Ja vielä sillä tavalla, että autoilijan ei ole tarvinnut menettää yöuniaan. Eikä tarvitse, Harakka sanoi.

Puheessaan ministeri Harakka vertasi liikenteen ja muun yhteiskunnan sähköistymistä myös Neuvostoliiton suurmiehiin kuuluvan bolševikkipuolueen johtaja Vladimir Iljitš Leninin ajatuksiin:

– Sähköistäminen on fossiilittoman hyvinvointiyhteiskunnan perusstrategia. Kommunismi on sähköistämistä, sanoi Lenin aikanaan. Nyt sata vuotta myöhemmin myös kapitalismi on sähköistämistä, Harakka ilmoitti yleisölle.

Liikenneministerin mukaan suomalaiset ottavat ennakkoluulottomasti käyttöön uutta teknologiaa.

– Ajattelen, että sähköautojen suhteen tilanne on sama kuin 15 vuotta sitten älypuhelimien osalta – monien mielestä tarpeettomia, ainakin ihan liian kalliita, ei ollut tarjolla palveluita ainakaan järkevään hintaan, eikä verkkoakaan. Tämä haasteiden noidankierre ratkaistiin yhtä aikaa, jolloin ratkaisutkin ruokkivat toisiaan – ja Suomen digi-ihme oli syntynyt.

Harakka kertoikin, että Suomen liikenteen sähköistäminen on synnyttämässä nyt samanlaisen ilmiön sekä liikenteen että talouden arvoketjuun.

– Kunhan uusi kaivoslaki ja kaivosvero takaavat, että suomalaiset akkumineraalit tuotetaan ekologisesti ja eettisesti, ja loppupäässä luomme ratkaisuja akkujen kierrätykseen, saavutamme kilpailuvaltin kestävästä akkutuotannosta. Uudenkaupungin (akku- ja autojen kokoonpanotehtaan) uskomaton menestystarina kasvaa entistäkin isommaksi.