Suomen kuntien 30 km/h -rajoitusten kattavuudessa on valtavia eroja – Helsinki ei olekaan yllättäen ykkönen

Liikenneturva on tehnyt selvityksen Suomen kuntien 30 km/h nopeusrajoitusalueista.

Kolmenkympin nopeusrajoitus on suurimmassa osassa Suomen kuntia ainakin jollain tapaa tuttu näky.

Missä Suomen kunnassa tai kaupungissa on prosentuaalisesti eniten niin sanottuja kolmenkympin teitä?

Liikenneturvan uunituoreen selvityksen mukaan voittaja on Pohjois-Karjalassa sijaitseva noin neljän ja puolen tuhannen asukkaan Juuka (ruots. Juga), jonka kunnallisista teistä ja kaduista kolmenkympin pätkiä on peräti 91 prosenttia.

Kaikkein vähiten 30 km/h tietä löytyy sen sijaan peräti 33 Suomen kunnasta, joista yhdessäkään ei ole voimassa metrinkään vertaa kyseistä rajoitusta.

Suomen suurten kaupunkien 30 km/h -tilastoa taas johtaa – ei suinkaan Helsinki vaan Espoo, jonka alueella kolmenkympin väylää on 59 %:n edestä.

Tulos on Liikenneturvan mukaan hyvin yllättävä, sillä nimenomaan Helsinki on ollut kaupunki jossa 30 km/h:n nopeusrajoitusalueista ja niiden laajenemisesta on keskusteltu julkisuudessa runsaasti.

Espoon jälkeen isojen kaupunkien 30 km/h -tilastossa tulee vielä Tampere (56 %), jonka jälkeen Helsinki löytyy siis vasta kolmannelta sijalta (51 %).

Turussa 30 km/h -rajoituksia on puolestaan 24 prosentilla tie- ja katukilometreistä, kun taas pahnanpohjimmaiseksi asettuvassa Oulussa luku on vain viisi prosenttia.

– Erot ovat suuria, osin yllättäviä ja ennen muuta keskustelun alku, kommentoi Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

Anteroisen mukaan suurten erojen taustalla on lukuisia syitä, mutta selvää on kuitenkin se, että onnettomuuksien määrän ja 30 km/h tieosuuksien välillä on korrelaatiota.

Yleisesti ottaen henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä on Anteroisen mukaan hienoisesti sitä pienempi, mitä enemmän kunnassa on prosentuaalisesti 30 km/h tieosuuksia.