Koeajo: Täyssähköinen Lexus on omaleimainen tulokas – toimintamatka pohdituttaa hiukan

Koeajo: Lexus UX 300e ei ulkoisesti poikkea vastaavasta hybridimallista, mutta merkin ensimmäinen täyssähköinen malli jättää miellyttävämmän ajokokemuksen.

Lexus UX 300e on Toyota-konsernin ensimmäinen täyssähköauto Euroopassa. Se pohjautuu kuitenkin vielä vahvasti polttomoottorilla varustettuun hybridiin.

UX eli Urban Explorer eli kaupunkien tutkimusmatkailija takaa ajamisen iloa optimaalisissa olosuhteissa 315 kilometrin verran. Kaupunkiseikkailun sijasta lähdimme maantielle, ja sekös saa sähköautossa tuijottamaan mittaristoa.

Mittaristoon saa taiottua näkymän, jossa ajoakun jäljellä oleva toimintamatka näkyy kolmella eri tavalla ilmaistuna. Runsaan tunnin ajon jälkeen navigaattorin mukaan matkaa määränpäähän olisi vielä 55 kilometriä. Kun samalla auton ajotietokone lupailee toimintamatkaksi vajaata sataa kilometriä, niin ei tästä ongelmaa voi syntyä.

Akun sisältämän energian vähetessä noin kymmeneen prosenttiin mittaristo ei kerrokaan enää jäljellä olevien ajokilometrien teoreettista määrää, vaan silmien eteen ilmestyvä teksti suosittelee lataamista. Ratkaisumalli periytyy suoraan polttomoottoriautoista, sähköautoilun saloihin vihkiytyneet tuhahtanevat tässä vaiheessa. Mutta miksi näin on?

Latausasemia etsittäessä sekä puhelimen että auton navigaattorin hakutulos näyttää näillä main Etelä-Suomea tyhjää läikkää. Joten alennetaan nopeutta, väännetään ajomoodi ekoasentoon, kytketään ilmastointi pois – ja jännitetään miten käy. Matkan varrella fossiilisia polttoaineita kauppaavat kylmäasemat virnuilevat ilkikurisesti – kuin hybridi-UX:ää odotellen.

Ei ole vaikea arvata, miksi Lexuksen ensimmäinen täyssähköinen malli on kompakti crossover.

Perille päästiin, mutta lataus paljasti, ettei ajokilometrejä ollut paljon plakkarissa.

Kun latausverkosto kasvaa, sähköautoilussa toimintamatkan korostamista merkittävämmäksi seikaksi nousee (vihdoin) latausnopeus.

Latausyhteitä tästä autosta löytyy kaksi, vasemmalla CHAdeMO-pikalatausta ja oikealla Type 2 -latausta varten. Pikalatauksessa (50 kW) viidestä 80 prosenttiin kuluu 50 minuuttia ja 6,6 kW:n laturilla akku täyttyy kahdeksassa tunnissa.

Kylmä karsii tunnetusti kilometrejä. Ilmalämpöpumppua UX 300e:ssä ei ole, mutta esilämmitys on mahdollinen. Lämpö syntyy isoilla sähkövastuksilla, joilla kuumennetaan lämmityslaitteen kennossa kiertävää nestettä. Ohjaus onnistuu myös auton ollessa sammutettuna. Sama pätee viilennykseen.

Luonteva ajoasento löytyy helposti. Ajomelua kantautuu vähäisesti matkustamoon.

Jäljellä olevan sähkön määrä voi nähdä muun muassa polttoainemittaria mukailevasta näytöstä. Kulutus jäi sateisena tuulipäivänäkin liki 20 kWh:iin, vaikka mukana oli moottoritieajoa.

Lexus ei usko valtaviin tablettinäyttöihin. Kojelaudan päälle upotettu vaakaruutu ei ole koolla pilattu.

Lexukselle ominaisesti mittariston yläpuolen sarvesta säädetään ajo-ohjelmia.

UX 300e ei olisi Lexus ilman keskikonsolissa sijaitsevaa, sormella ohjattavaa komentokeskusta.

Painopiste on 450-kiloisen akun sijoituksen myötä alempana kuin hybridimallissa. Akusto on sijoitettu takaistuimien alle, mikä ei kuitenkaan sanottavasti verota pääntilaa. Sen sijaan polvi- ja jalkaterien tilat jäävät niukoiksi, jos edessä halutaan istua alhaalla ja lokoisasti takakenossa. Merkittävää on, ettei hybridiin nähden tavaratila ei ole kutistunut vaan kasvanut.

Ajossa akun 280 kilon lisäkilot eivät menoa kangista, mutta ajaminen tuntuu pikemmin mukavuuspainotteiselta ja äänettömältä kuin ohjusmaiselta kiidolta. Kostealla asvaltilla etupyörät tosin saa helposti sutimaan ja vetelemään, jolloin kiitosta tulee jakaneeksi ajan tasalla olevalle ajonvakautusjärjestelmälle.

Takana istuvilta loppuu ensiksi polvi- ja monotila.

näyttöruutua operoidaan keskikonsoliin asennetulla kosketuslevyllä. Kun pitäisi keskittyä ajamiseen, kosketuslevyn käyttö ei ole kaikkein rentouttavinta ajanvietettä. Muutamien päivien harjoittelun jälkeen lihasmuisti alkaa toimia, eikä virhepainalluksia synny enää kovin usein.

Vaikka ratin viiksistä voi säätää regenerointia neljään asentoon, yhden polkimen ajo ei tunnu markkinoiden täydellisimmältä. Ohjaus sinänsä tuntuu luontevalta ja tarkalta.

Jos toimintamatka tuntuu riittävältä, eikä hintakaan töki vastaan, Lexus tarjoaa laadukkaan auton – ensi kerran täyssähköisenä.

Latausyhteitä löytyy kaksi. Akkujen bruttokapasiteetti on 54,3 kilowattituntia. Toyota myöntää UX 300e:n ajoakulle peräti 10 vuoden tai miljoonan kilometrin takuun.