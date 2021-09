Ford esitteli torstaina uudistuneen Ford Fiestan.

Fiestasta on moneksi. 200-hevosvoimainen ST edustaa tehokkainta versiota.

Uusi Fiesta pohjautuu Fordin B-kokoluokan arkkitehtuuriin, joka on käytössä myös Ford Pumassa. Koko malliston uuteen muotoiluun kuuluu muun muassa entistä korkeampi keula ja suuremmat etusäleiköt. Fordin “sininen ovaali” on nyt siirretty konepelliltä etusäleikköön.

Muun muassa uusia muotoja led-ajovaloilla tarjoilee Ford uudessa Fiestassaan.

Uudistuksessa korin muotoja on muokattu, vakiovarustelua on parannettu ja teknologiapaketteja on laajennettu. Kevythybridivoimansiirron ja liitettävyysominaisuuksien myötä Fiesta ottaa askeleen kohti sähköistettyä ja digitaalista tulevaisuutta, Ford muotoilee muutokset.

Ford pyrkii myös siihen, että Fiestan eri mallit – Trend, Titanium, ST-Line ja Active – erottuvat aiempaa selvemmin toisistaan. Osin siihen pyritään aiempaa laajemmalla värivalikoimalla, vannevaihtoehdoilla ja sisätilojen yksityiskohdilla.

Uuden Fiestan mallistoon kuuluu myös Titanium-, ST-Line- ja Active-malleihin saatava uusi kattavasti varusteltu X-malliversio sekä ylelliseksi kuvailtu Vignale-varustepaketti.

Kaikissa Fiesta-malleissa on vakiona led-ajovalot, ja lisäksi valinnaisvarusteena on saatavissa Matrix led-teknologia, joka mahdollistaa häikäisemättömät kaukovalot.

Uudessa Fiestassa on 12,3-tuumainen digitaalinen mittaristo. Ensi kerran saatavana on lähialueen vaaratilanteista ilmoittava järjestelmä ja väärään ajosuuntaan ajamisesta varoittava teknologia.

Ford EcoBoost Hybridin 48 voltin kevythybriditeknologian tarkoituksena on vähentää polttoaineenkulutusta ja vaikuttaa ajodynamiikkaan reagoimalla aiempaa nopeammin. Kevythybridien tehot ovat 125 hv ja 155 hv. Yhden litran EcoBoost-bensiinimoottori on saatavana 100-hevosvoimaisena.

Ford esitteli tänään myös Ford Performancen kehittämän Fiesta ST -mallin, jossa on vakiona uudet Matrix led-ajovalot ja uudet, Fordin kehittämät Performance-istuimet. Mallin urheilullisen muotoilun yksityiskohtiin kuuluvat uusi etusäleikkö ja Mean Green -ulkovärivaihtoehto. Kymmenen prosentin overboost-vääntöpiikillä saavutetaan 320 newtonmetrin hetkellinen vääntö.

Ford uudisti lisäksi pienen pakettiautonsa. Myöskin Fiesta Van on saanut uudistuksessa vastaavasti uusia muotoja, kevythybriditekniikkaa ja lisää teknologiaa.