Koeajossa uusi kevythybridi Nissan Qashqai – suuri muutos tulossa vasta ensi vuonna

Koeajo: Nissan Qashqai kypsyi hybridiajan edustajaksi.

Uusi Qashqai on vahvasti brittiläisen johdon alaisuudessa syntynyt, sillä se on lontoolaisen Nissan Design Europe -tiimin muotoilema. Ero väistyvään malliin on maltillinen.

Nissan Qashqai on lähes kaikille tuttu nykyauto, ainakin nimeltä. ”Kassua” on myyty pelkästään Euroopassa yli kolme miljoonaa kappaletta siitä lähtien, kun se saapui markkinoille vuonna 2007.

Maailmanlaajuisesti Qashqaita on myyty yli viisi miljoonaa kappaletta. Suomessakin Qashqai oli suosituin henkilöautomallimme vielä kolme vuotta sitten, kun ensirekisteröintejä kirjattiin yli 5 500 kappaletta.

Kuluvan vuoden kesäkuun lopulla Suomen ajoneuvorekisterissä oli kaikkiaan täsmälleen 56 121 Qashqaita – melkoinen armeija. Niinpä Qashqaita ei voikaan olla tapaamatta tien päällä.

Nyt Nissan hakee myyntimenestyksen jatkoksi lisää usvaa putkeen, kun täysin uusiksi pantu kolmannen sukupolven Qashqai on saapunut Suomeen.

Muotoilullisesti uusi Qashqai ei ota riskejä. Tutut tunnusmerkit ovat säilyneet, vaikka tuore CMF-C-perusrakenne edustaakin Renault-Nissan-Mitsubishi-allianssin moderneinta teknologiaa. Insinöörit ovat pyrkineet säilyttämään Qashqain markkinoilla kuluttajien hyväksymät mittasuhteet, vaikka auto on kasvanut kolmisen senttiä niin pituutta, leveyttä kuin korkeuttakin. Akselivälikin on kasvanut kaksi senttiä, ja uusi malli onkin ilahduttavasti sisältä väistyvää versiota tilavampi.

Qashqaita ei oikeastaan voi olla tapaamatta tien päällä – aamusumussa, markettien parkkipaikoilla, katujen varsilla, uimarantojen vierillä, päiväkotien ja koulujen läheisyydessä tai ravintoloiden edessä – ihan missä vaan.

Keulasta Qashqai on nyt entistä nykyaikaisemman näköinen uusien viirumaisten ajovalojen ja leveämmän keulamaskin ansiosta. Myös takavalot ovat uudenlaiset, ja C-pilarin musta maalaus korostaa katon ”kelluvaa” optista vaikutelmaa. Kylkiin on loihdittu jo monen merkin aiemmin toimiviksi testaamat ja yleisilmettä keventävät Z-muodot. Joka tapauksessa auton tunnistaa edelleen nopeasti Qashqaiksi, mikä on varmasti ollut myös tavoite.

Uusi Qashqai on Nissanin ensimmäinen Euroopassa valmistettu malli, jonka osissa on hyödynnetty merkittävää määrää kevyitä alumiinipaneeleita: konepelti, ovet sekä etulokasuojat on prässätty alumiiniseoksesta. Näin auton korista on saatu jopa 60 kiloa edeltäjäänsä kevyempi. Rakenteissa on lisäksi käytetty 50 prosenttia enemmän ultralujuusterästä kuin aiemmin. Harjoite toimii myös käytännössä, sillä koeajoauton omapainoksi kirjataan noin 1,5 tonnia – hoikka tuttavuus.

Qashqain ohjaamoon noustaan. Ergonomia ja toiminnallisuus eivät jätä moitteen sijaa. Tablettityyppinen näyttö on hyvällä korkeudella ja hieman kuljettajan suuntaan käännetty.

Qashqaihin saa jatkossa kaksi eri voimalinjavaihtoehtoa: 1,3-litraisen bensiini-kevythybridin tai Nissanin uuden e-Power-järjestelmän. Jälkimmäisen luvataan tarjoavan autoon lähes lineaarisen, sähköautoista tutun kiihtyvyyden, mutta ilman huolta toimintamatkasta. Tämä on siis se uuden Qashqain suurin juttu, mutta se saapuu vasta ensi vuonna.

Nissanin ratkaisua kevythybridin suuntaan saattaa tänä päivänä oudoksua, mutta on muistettava, että Nissanilla on jo mallistossaan täyssähköauto Leaf ja pian myös Ariya, joka on monessa suhteessa se täyssähköinen, isompi versio Qashqaista. Niinpä Qashqai saa jatkaa matkaansa polttomoottoritekniikkaan tukeutuen – veto saattaa olla fiksu, sillä sähköauto ei vielä ole läheskään kaikkien vaihtoehto.

Kulutus asettui koeajojaksolla seitsemän litran tuntumaan.

Toistaiseksi joudutaan siis tyytymään mietoon hybridiin, josta on saatavana kaksi eri tehoversiota, 140 ja 158 hevosvoimaa. Jos haluaa nelivedon, saa aina tehokkaamman moottorin. Koeajoversio oli etuvetoinen ja tehokkaampi 158-heppainen Xtronic-automaatin kera.

Nissanin XTronic-automaatin lisähinta on noin 3 000 euroa – samalla saa tosin 18 lisähevosta ja hieman rivakamman kiihtyvyyden.

Sisälle noustaan. Autosta on hyvä näkyvyys ulos. Uusi Qashqai täyttää tilojensa puolesta perusperheautoilijan tarpeet moitteettomasti. Tilaa on entistä enemmän, ja ennen kaikkea sisätilojen laatuvaikutelma on parantunut huomattavasti. Erityismaininnan ansaitsee poikkeuksellisen selkeälukuinen digimittaristo, mutta muutenkin ajoergonomia on leppoisan toimivaa.

Kosketusnäytön kautta välittyvän peruutuskameran kuvan laatu on asiallinen.

Liikkeelle lähtö ei tuota yllätyksiä. Voimaa tehokkaammassa Qashqaissa on sen verran, että muun liikenteen mukana liikkuminen on notkeata, mutta ei yhtään enempää. Ajamista voi luonnehtia letkeäksi ja vaivattomaksi, mikä on tämän tyyppisessä ”mukamaasturissa” vain hyvä asia.

Ohjaustuntuma on nyt paremmassa kunnossa kuin ennen, eikä kuljettaja enää tuskastu ohjailun epätarkkuuteen tai alustan epämääräisyyteen. Qashqai on ajettavuudeltaan nyt eurooppalaisen töpäkäksi viritetty. Suorilla tieosuuksilla ja moottoriteillä auto etenee suoraviivaisen määrätietoisesti. Sisätilat pysyvät kohtuullisen hiljaisina myös moottoritienopeuksissa, mutta ilmavirta pyörteilee äänekkäästi sivupeilien tietämillä.

Takaovet avautuvat miellyttävästi lähes 90 asteen kulmaan, jolloin käynti sisälle on helppoa.

Takana on kohtuullisen hyvin tilaa. Polvitila loppuu ensimmäisenä.

Mitä kevythybriditekniikka tarkoittaa kulutuksen kannalta? Auton virallinen kulutus on 6,6 litraa sadalla. Koeajolla auto kulutti himpun yli seitsemän litraa satasella. Vielä muutama vuosi sitten luvut olisivat olleet ihan ok, mutta nyt eivät niinkään, sillä 145 gramman CO2-päästötaso on monissa yrityksissä yksinkertaisesti liikaa työsuhdeautolle. Moni jää varmasti odottamaan Nissanin uutta e-Power –sarjahybridiä.

Mikä e-Power? Uuden Qashqain odotetuin uutuus on e-Power-järjestelmä, jonka saapuminen menee ensi vuoden puolelle. Järjestelmään kuuluu Leaf-mallista tuttu sähkömoottori sekä voimansiirto, joka on integroitu bensiinimoottorin. Sähkömoottori on saman tehoinen kuin täyssähköautossa. Sarjahybridien tapaan e-Power-järjestelmässä bensiinimoottoria ei ole lainkaan kytketty vetäviin pyöriin, vaan se ainoastaan lataa akkua. Periaatteessa pitkälti samantyyppisen ratkaisun esitteli GM Opel Ampera –mallissaan jo yli vuosikymmen sitten. Ampera valittiin Vuoden Autoksi Euroopassa 2012, mutta kaupallisesti se floppasi. Onko aika nyt kypsä Nissanin versiolle?

Tavaratila on kunnon kokoinen, mutta ei kuitenkaan verrokkiryhmän kärkeä. Tavaratilan kätevä tilanjakaja tulee vakiona N-Connecta -varustetasosta alkaen.