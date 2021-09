Main ContentPlaceholder

Autot

Poliisin tehovalvonta on alkanut kaikkialla maassa – erityissyynissä nyt nämä seikat

Valvonta on osa Euroopan liikennepoliisien verkoston Roadpolin yhteiseurooppalaista Focus on the Road ja Safety Days -valvontateemaa.

Kännykän käytöstä autossa voi rangaistustaulukon mukaan langeta joko 100 euron arvoinen liikennevirhemaksu tai enintään 12 päiväsakkoa.