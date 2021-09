Tutkimus paljastaa: Alle 30-vuotiailla suomalaisilla on nyt käytössään merkittävä määrä lähes tuliteriä autoja – mutta miksi?

Mediayhtiö Sanoman teettämässä uunituoreessa auton ostoprosessitutkimuksessa nousi esiin joukko trendimuutoksia. Niistä yksi liittyy nuoriin autoileviin aikuisiin.

Juuri valmistuneen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää uusiin ja käytettyihin autoihin liittyvää ostoprosessia sekä erinäisiä automainontaan liittyviä seikkoja.

Sen yllättävimpiä uusia tuloksia oli puolestaan nuorten kasvanut osuus erityisesti uusien ja uudehkojen autojen käyttäjinä.

– Tutkimuksesta käy selkeästi ilmi, että Suomessa on vanha autokanta. 42 prosentilla prosentilla vastaajista on käytössään yli 10 vuotta vanha auto. Mielenkiintoista on, että alle vuoden ikäisten autojen käyttäjissä korostuu alle 30-vuotiaiden ikäryhmä. Erityisesti nuoria kiinnostava yksityisleasing saattaa olla tämän kehityksen mahdollistaja, Consumer Insight Strategist eli asiakasnäkemysstrategi Kati Heinänen-Rautee Sanomalta arvioi.

Tutkimus tukee myös viitteitä, joiden mukaan erityisesti nuorten autoilu näyttäisi olevan nyt hyväksyttävämpää kuin aiemmin.

Käytännössä ennen koronaa vallinneet puheet yhteiskäyttöautoista ja esimerkiksi siitä kuinka nuoret eivät enää aja ajokortteja, vaikuttaisivat siis kääntyneen koronan kuluessa osin jopa aivan päinvastaisiksi.

Vastausten perusteella voi myös arvioida, että autoilu on tuonut korona-aikana monelle sellaista vapautta jota ei muuten ole ollut saatavilla.

Tutkimuksen varsinaista pihviä eli automainontaa halutaan tutkimuksen mukaan seurata nyt eniten televisiosta (33 %), sanomalehdistä ja niiden verkkosivuilta (30 %) sekä verkkomainontana (28 %).

– TV-mainonnan suosio korostui 30─44-vuotiaiden parissa. TV on oiva kanava välittämään fiiliksiä ja tunteita kuluttajille, Kati Heinänen-Rautee toteaa.

Sanomalehtimainonta oli tutkimuksessa suosittua niiden kuluttajien parissa, jotka aikoivat ostaa auton uutena.

Tutkimuksen lähtöaineisto on painotettu vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinläänin mukaan.

Lopulliseen tutkimukseen valikoituivat vain ne vastaajat, jotka aikovat hankkia tai vaihtaa auton lähitulevaisuudessa. Tiedonkeruu toteutettiin Sanoman Suomitutka -paneelissa kesäkuussa 2021.

