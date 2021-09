Vinksahtaneen valokuvion syynä on usein virheellinen asennus

Auton ajovalojen korkeussäätö voi olla joko manuaalista tai automaattista mallia.

Ajovalojen korkeudensäätö on auton tekninen ominaisuus, joka säätää ajovalojen kulmaa joko kokonaan automaattisesti tai kuljettajan säätönupilla tekemän valinnan mukaan. Valojen perusäädön tulee kuitenkin olla oikea, jotta valojen automaattisäätö toimisi suunnitellusti.

Jos auton ajovalot on suunnattu väärin, on valojen valaisema osuus tiestä joko on turhan pieni tai vaihtoehtoisesti valot häikäisevät vastaantulijoita.

Valojen suuntauksen oikeellisuutta voi tarkistaa suuntaa antavasti myös itse, esimerkiksi ajamalla auto lähelle rakennusta siten, että valokuvio näkyy seinästä.

Lue lisää: Koeajo: Uusi Dacia Sandero on yhä edullinen, mutta automaatilla varustettu malli on janoinen

Jos kuvio on epäselvä tai valokuvioiden reunat ovat eri korkeuksilla, polttimon asennuksessa tai valojen suuntauksessa on todennäköisesti jotain vialla.

Usein väärän suuntauksen syynä on väärin asennettu polttimo, jota ei ole vaihdon yhteydessä saatu täysin oikeaan asentoon.

– Xenon- ja Led-valoissa korkeudensäätö tapahtuu perussäädön jälkeen automaattisesti, mutta halogeenivaloissa ajovalojen korkeudensäätö on kuljettajan vastuulla. Tämän takia on hyvä muistaa käyttää korkeudensäätöä, jos autossa on halogeenipolttimot ja esimerkiksi takaluukkuun lastataan enemmän kuormaa, autonhuolto- ja rengasketju Vianorin autonhuollon päällikkö Pekka Alanko kertoo.

– Suuntaus on hyvä tarkistaa polttimoiden vaihdon jälkeen, erityisesti jos esimerkiksi tavallisten xenon-polttimoiden tilalle vaihdetaan tehokkaammat polttimot.

Lue lisää: Škoda päivittää ison Kodiaq-mallinsa – taas yksi dieselauto poistuu valikoimasta

Valotehon puolesta myös ajovalojen puhtauteen kannattaa kiinnittää huomiota.

– Autojen pesusuuttimet eivät välttämättä puhdista valoja tehokkaasti, ja likaisten ajovalojen valaistusteho on huono.