Ensitesti: Mercedes-Benzin uusi sähköauto on ykkösluokan esitys – tosin takaistuimella voi tulla ikävä S-sarjan ylellisyyttä

Ensitesti: Mercedes-Benzin sähköautomallisto sai uuden johtotähden.

Tässä se on, Mercedes-Benzin uusi ylpeilyn aihe EQS. Muotoilua on ajanut pyrkimys mahdollisimman pieneen ilmanvastukseen.

Vaivaton. Hiljainen. Ylellinen. Taloudellinen.

Kun litaniaan lisää määreen huipputekninen, niin Mercedes-Benz EQS on määritelty viidellä sanalla.

Paljon enempäänkin olisi aineksia.

Legendaarisen S-Mersun kokoinen sähköauto merkitsee sen valmistajalle Daimlerille paljon. Se haluaa, että EQS on markkinoiden paras sähköauto. Onko se sitä? Parin tunnin ensitestin perusteella on vaikea löytää poikkipuolisia sanoja.

Sedan, coupé vai liftback? Jo myyntiin tullessa yhden kaaren sivuprofiili on saanut osakseen monta arvausta ja arviota.

Varusteista riippuen EQS:ssä on jopa 350 tunnistinta, jotka mittaavat etäisyyksiä, nopeuksia, valaistusta, lämpötiloja ja kuljettajan silmäluomien liikkeitä.

EQS on piirustuspöydältä lähtien suunniteltu sähköautoksi. Uudelle EVA2-perusrakenteen päälle koottu auto ei sisällä rasitteita polttomoottorimaailmasta. Esimerkiksi tavaroille löytyy perusmuodossaan 610 litraa tasaista lattiapintaa ilman akuston aiheuttamia kohoumia. Myös kardaanitunnelin puuttuminen tarjoaa keskikonsoliin runsaasti ”ylimääräistä” säilytystilaa.

Valmistaja luonnehtii pitkän sivun muotoilua yhden kaaren sivuprofiiliksi. Aerodynamiikan optimoinnin (ilmanvastuskerroin vaivaiset 0,20!) ja sitä myöten vähäisen kulutuksen saavuttamiseksi auton keula on suunniteltu niin umpinaiseksi, ettei keulan peittoa voi avata kuin huollossa. Siksi esimerkiksi tuulilasin pyyhkijän neste tankataan vasemman renkaan yläpuolisesta pikkuluukusta. Ilmanvastusta pienentävät myös kylkiin uppotuvat oven kahvat.

Ohjaamossa A-pilarista toiseen A-pilariin ulottuva vaikuttava MBUX Hyperscreen on vakiona nelivetomallissa. Digital light -ajovalot tarjoavat näkyvyyttä 1,3 miljoonalla pikselillään. Peräpäässä 3d-kierre led-valoissa herättää huomion.

EQS-malliston akustojen koot ovat ensivaiheessa 90 kWh ja 107,8 kWh. Teholukemat vaihtelevat 245–385 kW:n (333–524 hv) välillä. EQS 450+ -mallin energiankulutus on 15,6–19,8 kWh/100 km (WLTP). Isommalla 107,8 kWh:n akulla varustetun EQS 580 4Maticin kulutuskin pysyy hyvin maltillisena, 18,4–21,1 kWh/100 km (WLTP).

Laidasta laitaan kulkeva näyttöpaneeli on 141 senttimetriä leveä.

EQS:n WLTP-mitattu toimintamatka yhdellä latauksella on jopa 785 kilometriä. Suomalaisella vakiovarustelulla suurin toimintamatka on 756 kilometriä, koska Suomeen tuotavissa autoissa on esimerkiksi Saksaa korkeampi vakiovarustetaso.

Uudet kompaktit moottorit edessä ja takana ovat toimintaperiaatteeltaan samanlaisia tahtimoottoreita. Takamoottorista löytyy tehoa enemmän, minkä ansiosta ajokäytös on takapainotteisen vetosuhteen kaltainen.

Merkityksellinen seikka on myös vakiona tuleva nelipyöräohjaus. Pienimmillään 5,2-metrisen auton u-käännöksessä mittanauha pysähtyy 10,9-11,9 metrissä riippuen takapyörien kääntökulmasta (joko 4,5 tai 10 astetta).

Keula on suljettu, joten pissapojan nesteet kulkevat säiliöön eturenkaan yläpuolisesta aukosta.

Yksi vähäisen ilmanvastuskertoimen elementeistä: kahvat sujahtavat ajettaessa oven sisään.

Ajettaessa sähköautoille ominainen hiljaisuus korostuu EQS:ssä erityisesti. Voimantuotto tasaisissa kiihdytyksissä on viiveetöntä ja hyvin luontevaa: 2½-tonninen ilmajousitettu laite liikahtaa samanaikaisesti arvokkaasti ja rivakasti.

Navigoinnissa elävä kuva lisää informaatiota muun muassa risteyksissä.

Kuljettaja voi säätää kolmea eri tehovaihetta ohjauspyörän siivekkeillä. Rekuperointiteho on jopa 290 kilowattia. Hidastustoiminto osaa lisäksi tunnistaa edessä jarruttavat ajoneuvot esimerkiksi liikennevaloja lähestyttäessä.

Takana istuville jalkatilaa on vähintäänkin riittävästi, mutta takaistuin ei vedä vertoja S-sarjan lokoisille oltaville, Ilta-Sanomat tutustuu seuraavaksi takavetoiseen, pienemmällä akulla varustettuun versioon, jonka hinta on 118 316 euroa.

Ajo-ohjelmia on neljä. Matkustamoon voi säätää kaksi eri äänimaailmaa, joita kutsutaan nimillä Silver Waves ja Vivid Flux. Esimerkiksi Sport-asetuksella kiihdytyksissä jälkimmäinen saa aikaan Tähtien sota -elokuvasta tuttuja kaikuja. Kivaa jos tykkää tai näkee tarpeelliseksi.

EQS:n toimintamatka on pitkä, mutta latausaika ei. EQS:ää voi ladata pikalatausasemilla jopa 200 kW:n tasavirralla. Jo 15 minuutissa autoon voi saada virtaa jopa 300 lisäkilometrin matkaan. Akkusertifikaatti antaa takuun kymmeneksi vuodeksi tai 250 000 kilometriksi huolto-ohjelmaa noudattamalla. Takuu sisältää varauksen pudotuksen noin 70 prosenttiin. Alvariinsa pajalla ei tarvitse käydä, sillä huoltoväli on joko kaksi vuotta tai 30 000 kilometriä.

EQS 580 4Maticin hintaa voi verrata polttomoottorilla varustetun S-Mercedeksen halvimpaan versioon. Kumman ottaisi? Vaikeaa valintaa helpottaa vilkaisu pankkitilin saldoon.

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic Moottori 2 sähkömoottoria, 385 kW (524 hv) 855 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 4,3 s, huippunopeus 210 km/h Akku 107,8 kWh Toimintamatka 676 km (WLTP) Latausaika 200 kW:n tasavirralla 15 min 300 km (WLTP) Kulutus 18,4– 21,1 kWh Voimansiirto kiinteä välityssuhde, neliveto Mitat p 5 216, l 1 926, k 1 512 mm, akseliväli 3210 mm, omamassa 2 585 kg, tavaratila 610–1770 l, Hinta 143 450 euroa

