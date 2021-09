Polttimon rikkoutuminen voi tarkoittaa uudemmissa autoissa jopa koko valaisimen vaihtoa

Valojen toiminta on hyvä tarkistaa syksyn pimeyden ja sateiden saapuessa. Led-valojen ikääntyessä yhä useammalle tulee eteen myös tilanne, jossa yhden tai useamman polttimon rikkoutuminen tarkoittaa jo koko valaisinelementin vaihtamista.

Osa ajovalopolttimoista on helppoja ja halpoja vaihdettavia, osa taas ei.

Toimimattomat tai väärin toimivat valot heikentävät liikenneturvallisuutta ja voivat aiheuttaa katsastuksessa korjauskehotuksen tai hylkäyksen.

Ajoturvallisuutta on helppo parantaa varmistamalla, että auton valot valaisevat mahdollisimman hyvin, ajoneuvo näkyy pimeässä kunnolla ja että valot eivät häikäise vastaantulijoita.

Jos umpion valonlähteen ledeistä yli kolmasosa on pimeänä, ei kyseinen valaisin mene enää katsastuksesta läpi.

Yleensä valoihin liittyvistä ongelmista tulee myös katsastuksessa korjauskehotus, mutta esimerkiksi takavalojen tai jarruvalojen täysi toimimattomuus tai pakollisen valaisimen puuttuminen aiheuttavat hylkäyksen.

Lue lisää: Nyt kesä on viimeistään ohi – tiesitkö tämän peräkärryn käytöstä mökkikauden päättyessä?

– Jos ajovalopolttimo on päässyt rikkoutumaan, polttimot kannattaa vaihtaa pareittain, sillä toisenkin polttimon käyttöikä tulee todennäköisesti pian täyteen. Myös teho on tällöin samanlainen molemmissa valoissa, millä on merkitystä erityisesti, jos käytetään paljon valotehoa antavia polttimoita, muistuttaa autonhuolto- ja rengasketju Vianorin autonhuollon päällikkö Pekka Alanko.

Osaa ajovaloelementeistä voi myös korjata, mutta ison osan kanssa esimerkiksi yksittäisen ledin vaihtaminen jää useimmiten haaveeksi.

Aina polttimon vaihto ei kuitenkaan onnistu, ei pareittain eikä yksittäinkään.

Tämä johtuu siitä, että uudempien autojen valaisimissa on joko osittain tai usein jo kokonaankin käytössä led-tekniikka.

Sen käyttöikä on pitkä, mutta korjaaminen usein mahdotonta.

Vanhempien autojen halogeeni- ja xenon-polttimot ovat taas vastapainoksi helpommin vaihdettavia, mutta tulevat vuosien mittaan myös nopeammin tiensä päähän.

– Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä kirkkaampi halogeenipolttimo, sen lyhyempi käyttöikä. Xenon-polttimot puolestaan ovat yleensä pitkäikäisiä, mutta niiden teho hiipuu ajan myötä, sanoo Alanko.

Oikeanlaisen polttimon löytäminen ja valinta ei myöskään ole aina aivan helppoa.

Ledit ovat mahdollistaneet yhä monimuotoisemman valomuotoilun.

Niin halogeeni- kuin xenon-polttimomalleja on lukuisia, ja jokaisesta mallista on useita erilaisia versioita.

Esimerkiksi xenon-polttimo voi sopia fyysisesti paikalleen mutta olla silti väärän mallinen ja aiheuttaa voimakasta häikäisyä.

Lue lisää: Autojen uusille polttimoille luvataan huimaa valotehoa – TM testasi: Vilungin makua!

Nykyautoissa myös polttimoiden vaihtaminen itse voi olla automallista riippuen helppoa tai hankalaa, mutta joskus myös täysin mahdotonta.

Väärin kiinnitetty polttimo ei myöskään anna parasta valaistustehoa tai saattaa jäädä esimerkiksi vinoon.

Xenon-polttimoita vaihdettaessa työssä on lisäksi pieni, mutta kuitenkin olemassa oleva sähköiskun vaara. Se johtuu siitä, että xenoneissa käytetään hyvin korkeita jännitteitä.

Perinteisen lankapolttimon vaihtaminen on helppoa ja edullista. Kyseessä on kuitenkin jo pitkään väistymässä ollut tekniikka jota ei uudemmissa autoissa enää juuri näe.

– Led-polttimoa ei yleensä voi edes vaihtaa, vaan polttimon rikkoutuminen tarkoittaa koko valaisimen vaihtoa, Alanko tähdentää vielä.

Voimassa olevien katsastuspykälien mukaan led-tekniikkaa käyttävä valaisin katsotaan katsastuksessa kokonaan toimimattomaksi, mikäli valaisimen yksittäisistä ledeistä yli kolmasosa on pimeänä.