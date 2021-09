Kuwaitissa on siirretty yli 42 miljoonaa rengasta kierrätykseen. Niiden kierrätyksessä kestää kuitenkin kauan.

Kuwaitissa hiekan keskellä on sijainnut käytettyjen renkaiden hautausmaa, jonne on vuosien aikana jätetty yli 42 miljoonaa rengasta. Nyt Kuwait on kuitenkin aloittanut renkaiden kierrätysurakan, Reuters uutisoi.

Hautausmaa on sijainnut vain seitsemisen kilometriä asuinalueesta, jonka asukkaat ovat kärsineet rengaspaloista ja niiden nostattamasta mustasta savusta.

Aiemmin tässä kuussa Kuwait siirsi kuitenkin kaikki renkaat Salmiin, lähelle Saudi-Arabian rajaa. Siellä EPSCO Global General Trading -kierrätysyhtiön työntekijät lajittelivat ja silppusivat renkaat ennen kuin materiaali painettiin kumiseksi lattiamateriaaliksi.

Lue lisää: Edes 120 prosentin tehokkuus ei riitä kärkipaikkaan: Vain yksi maa kierrättää autonrenkaita tehokkaammin kuin Suomi

Kierrätyslaitos aloitti toimintansa viime tammikuussa ja se pystyy kierrättämään jopa kolme miljoonaa rengasta vuodessa.

Kuwaitin hallitus toivoo, että Salmista tulisi renkaiden kierrätyskeskus ja sinne on suunnitteilla uusien laitosten rakentaminen.