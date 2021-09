Joka kolmannen suomalaisen auto on kolhiintunut parin viime vuoden aikana – näin kommentoi vakuutusyhtiö

Jos kolhaisee toisen autoa, on reilua jättää omat yhteystiedot tai jäädä odottamaan auton omistajan saapumista.

Merkitse muistiin vastapuolen nimi, osoite, puhelinnumero ja vakuutusyhtiö sekä ajoneuvon rekisteritunnus. Jos tapahtumalla on todistajia, pyydä myös heidän yhteystietonsa.

Etenkin epäselvissä tilanteissa on hyvä, jos tapahtumalla on silminnäkijöitä tai tapahtumapaikasta on kuvia.