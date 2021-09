Uuden Ceedin sisällä uutta ovat istuinmateriaalit, vaihteiston reunapaneeli sekä vaihteenvalitsimen design. 12,3 tuuman mittaristoon on tullut uusia teemoja. Ladattava Plug-in Hybrid -malli on saanut kokonaan uuden mittariston. Kojelautaa hallitseva 10,25-tuumainen kosketusnäyttö on Kian mukaan aiempaa käyttäjäystävällisempi.