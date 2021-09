Suomalaisten suosikkiauton uusi sukupolvi saapui maahamme – näin muodot ovat muuttuneet

Nissan Qashqai on edennyt jo kolmanteen mallisukupolveen.

Nissan Qashqai on suomalaisille varsin tuttu hittiauto. Nyt sen kolmas sukupolvi on saapumassa Suomeen.

Qashqai on lähes kaikille tuttu ainakin nimeltä, sillä autoa on myyty pelkästään Euroopassa yli kolme miljoonaa kappaletta siitä lähtien, kun se esiteltiin vuonna 2007. Maailmanlaajuisesti Qashqaita on myyty yli viisi miljoonaa kappaletta, ja Suomenkin ajoneuvorekisterissä autoa on reilusti yli 53 000 kappaletta.

Määrä on huima ottaen huomioon, että Qashqaita on myyty maassamme vain hieman reilut kymmenen vuotta. Siksi ei olekaan ihme, että Qashqaita ei voi olla tapaamatta miltei kaikkialla – markettien parkkipaikoilla, tien päällä, katujen varsilla, uimarantojen vierillä, päiväkotien ja koulujen läheisyydessä tai ravintoloiden edessä – ihan missä vaan.

Uusi Qashqai on vahvasti brittiläisen johdon alaisuudessa syntynyt, sillä se on lontoolaisen Nissan Design Europe -tiimin suunnittelema. Teknisestä kehitystyöstä on vastannut puolestaan Nissan Technical Centre Europe Bedfordshiren Cranfieldissä. Tässä suhteessa Qashqai ei siis ole japanilainen vaan brittiläinen tuote. Uusi Qashqai on myös Nissanin ensimmäinen Euroopassa valmistettu malli, jonka osissa on hyödynnetty merkittävää määrää kevyitä alumiinipaneeleita.

Konepelti, ovet sekä etulokasuojat on prässätty alumiiniseoksesta, mikä tekee auton korista jopa 60 kiloa edeltäjäänsä kevyemmän. Tämä parantaa uuden Qashqain polttoainetehokkuutta ja mahdollistaa uuden teknologian lisäämisen painon kuitenkaan kasvamatta. Rakenteissa on lisäksi käytetty 50 prosenttia enemmän ultralujuusterästä kuin väistyvässä mallissa.

C-pilarin musta maalaus luo vaikutelmaa ”kelluvasta” katosta.

Muotoilullisesti uusi Qashqai ei ota riskejä. Tutut tunnusmerkit ovat säilyneet, vaikka tuore CMF-C-perusrakenne edustaa modernia teknologiaa. Suunnitteluinsinöörit ovat pyrkineet säilyttämään Qashqain markkinoilla kuluttajien hyväksymät mittasuhteet, vaikka uusi malli onkin sisältä aiempaa tilavampi.

Keulasta auto on nyt entistä nykyaikaisemman näköinen uusien viirumaisten ajovalojen ja leveämmän keulamaskin ansiosta. Myös takavalot ovat uudenlaiset, ja C-pilarin musta maalaus korostaa katon ”kelluvaa” optista vaikutelmaa. Joka tapauksessa auton tunnistaa edelleen nopeasti Qashqaiksi, mikä on varmasti ollut myös tavoite.

Qashqaihin saa jatkossa kaksi eri voimalinjavaihtoehtoa: 1,3-litraisen bensiinimoottorin varustettuna kevythybridijärjestelmän kera tai Nissanin innovatiivisen e-Power-järjestelmän. Sen luvataan tarjoavan Qashqai-malliin lähes lineaarisen, sähköautoista tutun kiihtyvyyden, mutta ilman huolta toimintamatkasta.

Todennäköisesti odotetuin uutuus on juuri e-Power-järjestelmä, mutta näiden Qashqai-versioiden Suomeen saapuminen mennee ensi vuoden puolelle. Järjestelmään kuuluu Leaf-mallista tuttu sähkömoottori sekä voimansiirto, joka on integroitu bensiinimoottorin. Sähkömoottorin teho on sama kuin täyssähköautoissa.

Mikrohybriditekniikka auttaa kulutuksen hillitsemisessä, mutta silti bensiiniä palaa kohtuullisen paljon, jos vertailukohdaksi ottaa kaikkein taloudellisimmat nykyautot.

Tavallisissa hybridijärjestelmissä pyöriä pyöritetään sähkömoottorilla ja bensiinimoottorilla, mutta e-Power-järjestelmässä bensiinimoottoria ei ole lainkaan kytketty vetäviin pyöriin. Se ainoastaan lataa akkua.

Lue lisää: Kaksi syytä olla vaihtamatta sähköautoon – kyselyn tulos kertoo silti merkittävästä kiinnostuksesta

Lue lisää: Markkinoiden halvin automalli ylti kärkeen luotettavuudessa – "Ei yhtään vikaa vuoden aikana"

Moottori toimii optimaalisella käyntinopeudella, mikä mahdollistaa paremman polttoainetaloudellisuuden. Periaatteessa pitkälti samanlaisen ratkaisun esitteli General Motors Chevrolet Volt - ja Opel Ampera -malleissaan jo yli vuosikymmen sitten. Ampera/Volt valittiin Vuoden Autoksi Euroopassa 2012, mutta kaupallisesti se floppasi. Ehkä aika olisi nyt kypsä Nissanin yritykselle?

IS palaa uuden Qashqain koeajotunnelmiin pian.

Lue lisää: Miltä tuntuisi liikkua ammoniakki­seoksen voimalla? Wärtsilä kehittää uusia moottoriratkaisuja