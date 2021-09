Autonvalmistaja Polestar on nyt mukana myös moottoripyörien valmistuksessa.

Polestarin ja Caken luomus on tarkoitettu niin sanottuihin viimeisten kilometrien matkoihin.

Kyseessä on Polestarin ja Caken yhteistyöhanke, jonka tuloksena on kompakti Cake Makka -sähkömoottoripyörän erikoisversio Makka – Polestar Edition by Cake. Pyörä esitellään parhaillaan auki olevassa 2021 IAA-näyttelyssä Münchenissä.

Taakse asennettu vetotankokiinnitys mahdollistaa pyörän kuljettamisen ja lataamisen suoraan autossa matkan aikana. Kun auto pysäköidään, pyörällä voi jatkaa matkaa viimeiselle etapille, kaupungin keskustaan tai vaikka maastoon.

– Meidän tavoitteemme Polestarin kanssa on, että ihmisten ei tarvitsisi enää tuhlata aikaa liikenneruuhkissa tai täysillä pysäköintialueilla tai ahtautua ruuhkajuniin. Haluamme tehdä tulevaisuuden liikkumisesta joustavaa, helppoa ja päästötöntä ja olla luomassa kaupunkeja ihmisille eikä saastuttaville autoille, sanoo Caken pääjohtaja ja perustaja Stefan Ytterborn.

Lue lisää: Koeajo: Polestar 1 on autokaunokainen, jonka hankkiminen voi olla jo myöhäistä – toimintamatka sähköllä omaa luokkaansa

Makka – Polestar edition by Cake on aluksi saatavilla valituilla markkinoilla Ruotsissa, Saksassa, Norjassa, Isossa-Britanniassa, Alankomaissa ja Sveitsissä.

Cake on ruotsalainen yritys, jonka tehtävänä on kannustaa yhteiskuntaa nollapäästöihin kehittämällä vastuullisesti kevyitä, hiljaisia, puhtaita ja suorituskykyisiä sähköisiä maastomoottoripyöriä.